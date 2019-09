Tiền Phong Golf Championship 2019 có tổng giải thưởng 7 tỷ đồng

Buổi họp báo giới thiệu giải đấu diễn ra sáng nay (26/9)

Giải Tiền Phong Golf Championship 2019 quy tụ 180 golfer thi đấu trong vòng một ngày (26/10) tại sân golf 18 hố Kings Course và sân Lake Side thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Đây là giải đấu do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập Báo Tiền Phong xuất bản đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2019), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là gây quỹ cho các hoạt động của “Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam”.

Đêm Gala trao giải và gây “Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam” sẽ diễn ra ngay tại sân golf sau khi kết thúc giải, với sự tham dự của các golfer, khách mời là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, cùng sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, Hoa hậu, Á hậu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức, các nghệ sĩ uy tín, và một số gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy là đại diện hình ảnh của giải.

Năm nay tổng giá trị giải thưởng khoảng 7, trong đó có các giải HIO ở các hố đặc biệt gồm 4 xe ô tô trị giá hơn 5 tỷ đồng và giải thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross.

Tiếp nối truyền thống sau 2 mùa giải tổ chức, BTC sẽ trao Cúp luân lưu cho nhà vô địch, có khắc tên nhà vô địch trên Cup qua từng năm./.