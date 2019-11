Vào lúc 7h00 ngày 17/11 tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, dưới sự chủ trì của Bộ Công An và sự phối hợp tổ chức của báo Mainichi – Nhật Bản, báo Tuổi Trẻ và công ty Đường Đua Mới (New Race JSC.), sự kiện “Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 tại Hà Nội: Chạy vì an toàn giao thông” sẽ chính thức khai mạc, mang đến một bầu không khí thể thao gắn kết hữu nghị sôi động và ý nghĩa giữa hai đất nước Nhật Bản – Việt Nam cũng như tất cả các vận động viên tham gia.



2019 là năm thứ 2 giải Kizuna Ekiden được tổ chức tại Việt Nam. Hình thức chạy tiếp sức “Ekiden” độc đáo này xuất xứ từ Nhật Bản (Giải Ekiden lần đầu tiên được tổ chức năm 1917 tại Nhật Bản bởi tạp chí Yomiuri Shimbun, chạy 3 ngày với tổng cự ly 508km để kỷ niệm ngày dời thủ đô từ Kyoto sang Tokyo). "Kizuna" trong tiếng Nhật có nghĩa là "tình bằng hữu".



Chính bởi ý nghĩa gắn kết này, hình thức chạy tiếp sức “Ekiden” đã được lựa chọn tổ chức để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản vào năm 2018.

Các vận động viên "EKIDEN" sẽ chạy với “Tasuki” – dải băng tiếp sức, biểu tượng của tình đoàn kết. Sau khi kết thúc lượt chạy của mình, người chạy trước chuyển tiếp Tasuki sang người chạy sau của đội mình.

Tại Hà Nội, bởi ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, Ban Tổ chức chia các đội chơi thành 02 nhóm:

+ ️ “Nhóm KIZUNA”: Nhóm VĐV bắt buộc phải có ít nhất một người Việt Nam và một người Nhật Bản.

Đặc biệt, trong nhóm này sẽ có nhóm cảnh sát Việt - Nhật là nhóm kết hợp lực lượng cảnh sát đến từ hai nước.

+️ “Nhóm EKIDEN”: Nhóm 4 VĐV bất kỳ, không phân biệt quốc tịch

* Tổng cự ly mỗi đội chơi cần hoàn thành là 08 vòng hồ, đây không phải cự ly ngắn nhưng khi được chia sẻ, mỗi người chỉ cần chạy 02 vòng hồ (tương đương với 3,4km), mục tiêu của cả đội sẽ không quá khó khăn để hoàn thành.



* Giải thưởng của Kizuna Ekiden 2019



- Nhóm Kizuna có tổng cộng 3 giải, với giải nhất gồm cúp vô địch, huy chương, quà của nhà tài trợ; giải nhì đến giải ba gồm huy chương, quà của nhà tài trợ.

- Nhóm Ekiden có tổng cộng 3 giải, với giải nhất gồm cúp vô địch, huy chương, quà của nhà tài trợ; giải nhì đến giải ba gồm huy chương, quà của nhà tài trợ

- Các giải phụ gồm có giải trang phục độc đáo hoặc đội tham gia với ý tưởng độc đáo, giải nhất dành cho đội nữ có thành tích tốt nhất (chung cho cả 2 nhóm) (Wonder Women Award) đối với cả 2 nhóm; giải cho doanh nghiệp có đội cổ vũ nhiệt tình nhất. Riêng nhóm cảnh sát sẽ có 1 giải nhất với cúp, huy chương và quà của nhà tài trợ.



Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của Ban nhạc đình đám thế giới của Nhật Bản – AKB48. Các thành viên nhóm nhạc không chỉ hát mà còn trực tiếp tham gia chạy đua cùng các đội chơi. Đây là lần thứ hai AKB48 và SGO48 tham dự giải chạy Việt Nam Kizuna Ekiden nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa ý thức của người dân Việt Nam đối với an toàn giao thông. AKB48 sẽ tham dự giải với 6 thành viên gồm Erina Oda, Yuuna Hattori, Maria Shimizu, Haruna Hashimoto, Serika Nagano và Hinako Okuharab sẽ đến thăm Hà Nội. Trong đó, hai ca sĩ Oda và Shimizu từng tham dự Việt Nam Kizuna Ekiden 2018. Trên đường chạy, Oda và Hattori sẽ cùng hai thành viên của SGO48 làm thành đội chạy để tham dự Việt Nam Kizuna Ekiden 2019.