Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên ở Olympic trẻ 2026

Đêm 3/11, rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam, VĐV Wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã xuất sắc giành HCB cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic trẻ 2026 đang diễn ra tại Dakar (Senegal).

Bảng thành tích nội dung Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành HCB Olympic trẻ 2026. (Ảnh: BTC).

VĐV sinh năm 2008 đã phải trải qua những đợt thi đấu vòng loại căng thẳng trong các ngày 1 và 2/11 trước khi thi đấu chung kết trong ngày 3/11 (giờ địa phương) ở các nội dung thái cực quyền và thái cực phiến.

Tại chung kết thái cực quyền, Lê Hoàng có 9,346 điểm xếp vị trí thứ 3 trong khi ở chung kết thái cực phiến đạt 9,346 điểm giữ vị trí thứ 2. Tổng hợp thành tích 2 bài thi, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đạt hạng nhì chung cuộc.

Giành HCV nội dung là Poon Hao Ran (Hongkong, Trung Quốc) với tổng 18,720 điểm, HCĐ thuộc về Shiki Kawamura (Nhật Bản) với 18,663 điểm.

Năm nay, môn wushu lần đầu được đưa vào chương trình Olympic trẻ thế giới. Tại Senegal năm nay, Ban tổ chức chỉ tranh tài các nội dung dành cho taolu (biểu diễn).

Olympic trẻ 2026, thế vận hội dành cho các vận động viên (VĐV) chưa đến sinh nhật 18 tuổi được tổ chức tại 3 thành phố: Dakar, Diamniadio và Saly của Senegal.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đại hội thể thao tầm cỡ thế giới được tổ chức ở châu Phi. Đại hội năm nay diễn ra từ 31/10 đến 13/11 với sự tranh tài của khoảng 3.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.