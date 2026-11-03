Thông tin mới nhất về giải đấu quốc tế của ĐT Việt Nam trong tháng 11/2026

Phát biểu tại buổi lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, Casper Cup 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11, có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam hướng tới Vòng chung kết AFC Asian Cup 2027. Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VFF)

Chia sẻ với truyền thông tại sự kiện, Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cũng nhấn mạnh, công tác tổ chức Casper Cup 2026 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong giai đoạn tới, qua đó tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá chất lượng chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, phát triển lực lượng và hoàn thiện đội hình. Việc có thêm nhà tài trợ đồng hành cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và nâng cao hình ảnh giải đấu.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11/2026 tại SVĐ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của ĐT Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 (Ảnh: VFF)

ĐT Đài Bắc Trung Hoa đến với giải đấu sau khi vượt qua Timor Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ hai. Trong đội hình, tiền vệ Chen Po-liang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 25 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027; thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Cộng hòa Kyrgyz xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Ảnh: VFF

Lực lượng của đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz có nhiều gương mặt đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin. Trong đó, Alykulov ghi bàn quan trọng ở trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai, góp phần giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027.

Đặc biệt, Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Cộng hòa Kyrgyz lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai để góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Với những đóng góp nổi bật, tiền vệ này từng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Cộng hòa Kyrgyz năm 2024. Abdurakhmanov cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại V.League 1-2026/27 trong màu áo CLB Thanh Hóa và được trao băng thủ quân của đội bóng.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để HLV trưởng Kim Sang Sik và các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Việc tổ chức Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF và ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển hướng tới đấu trường châu lục. Đồng thời, giải đấu cũng mang đến cơ hội để người hâm mộ được trực tiếp theo dõi, cổ vũ ĐT Việt Nam trong những cuộc so tài quốc tế trên sân nhà.

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