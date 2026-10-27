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Thông tin mới nhất về giải đấu quốc tế của U23 Việt Nam

Thứ Ba, 13:56, 27/10/2026
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VOV.VN - Ngày 27/10, Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 đã diễn ra tại trụ sở VFF. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Phát biểu tại buổi lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu đối với công tác chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là cơ hội để đội tuyển thi đấu cọ xát với các đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu tiếp theo, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

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Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký LĐBĐVN phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VFF)

Giải đấu cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới việc bổ sung những gương mặt phù hợp cho Đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của các đội tuyển đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện để các đội tuyển tăng cường giao lưu, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”. Thông qua sự kiện thể thao quốc tế, hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai cùng tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương được quảng bá rộng rãi hơn đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

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Ảnh: VFF

Đại diện BTC giải và BTC địa phương , ông Nguyễn Tấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Giám đốc điều hành CLB HAGL, cho biết trong gần 6 tháng chuẩn bị, đơn vị đã phối hợp với LĐBĐVN mời ba đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tham dự giải. Đáng chú ý, U23 Qatar là lứa kế cận của đội tuyển từng hai lần tham dự World Cup, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của giải đấu.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do VFF phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và CLB HAGL tổ chức. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái của FPT Play cùng các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), góp phần đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.

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Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn những màn trình diễn hấp dẫn (Ảnh: VFF)

Theo thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11, U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Các giải thưởng cá nhân và tập thể gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

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Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026
PV/VOV.VN
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