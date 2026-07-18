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Thủ môn 14 tuổi lập kỷ lục lịch sử ở VCK U21 Quốc gia 2026

Thứ Bảy, 12:55, 18/07/2026
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VOV.VN - Thủ môn Vũ Nhật Minh của U21 PVF trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại lịch sử các Vòng chung kết U21 Quốc gia.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi thủ môn Vũ Nhật Minh của U21 PVF trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính trong lịch sử các Vòng chung kết U21 Quốc gia ở 14 tuổi 295 ngày.

Màn trình diễn ấn tượng của Nhật Minh góp phần giúp U21 PVF giữ vững ngôi đầu bảng C sau lượt trận cuối diễn ra chiều 17/7, qua đó cùng bảy đội bóng khác giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

Ở trận đấu tâm điểm của bảng C, U21 PVF chỉ cần một điểm để chắc chắn đứng đầu bảng, trong khi U21 Công an Hà Nội cũng sáng cửa đi tiếp nếu không thua. Hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn.

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Thủ môn Vũ Nhật Minh của U21 PVF trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại lịch sử các Vòng chung kết U21 Quốc gia.

PVF kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của đối thủ. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp PVF dẫn đầu bảng C, còn Công an Hà Nội giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại, U21 Đồng Nai tạo nên bất ngờ khi đánh bại U21 SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Tuấn Sang và Minh Toàn. Dù vậy, chiến thắng này không đủ để Đồng Nai đi tiếp khi họ chỉ có 3 điểm và đứng cuối bảng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng C.

Như vậy, 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết gồm Hà Nội FC và PVF CAND (bảng A), Thể Công Viettel và SLNA (bảng B), PVF và Đà Nẵng (bảng C), cùng HAGL và Công an Hà Nội là hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với sự góp mặt của nhiều lò đào tạo hàng đầu cùng những tài năng trẻ nổi bật như Vũ Nhật Minh, vòng tứ kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn và giàu chất lượng chuyên môn.

 

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Xác định 8 đội vào tứ kết U21 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 17/7, hai trận đấu cuối cùng của bảng C tại Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã khép lại, qua đó xác định đầy đủ 8 đội giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

PV/VOV.VN
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