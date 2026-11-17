Thua ngược Kyrgyzstan, ĐT Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch trên sân Thiên Trường
Thứ Ba, 20:59, 17/11/2026
VOV.VN - ĐT Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường khi thua ngược 1-2 trước ĐT Kyrgyzstan.
20:54
HẾT GIỜ!!! ĐT Việt Nam thất bại 1-2 trước ĐT Kyrgyzstan và lỗi hẹn với chức vô địch giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường.
20:52
90'+2: ĐT Việt Nam thay liền 3 người!!! Thành Chung, Đức Anh, Hồng phúc rời sân nhường chỗ cho Minh Phúc, Việt Cường, Lý Đức.
20:48
89': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-2 ĐT Kyrgyzstan
Erbol Atabaev tung cú sút từ phần sân nhà đưa bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Trung Kiên và các cầu thủ ĐT Việt Nam.
20:47
88': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Joel Kojo đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam nhưng trọng tài xác định trước đó cầu thủ Kyrgyzstan đã phạm lỗi với thủ môn Trung Kiên.
20:45
86': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-1 ĐT Kyrgyzstan
Valerii Kichin bay người đánh đầu thành bàn trong tình huống phạt góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
20:42
82': Hỗn loạn trong vòng cấm!!! Trung vệ Thành Chung phá bóng giải nguy sau tình huống phối hợp ném biên của ĐT Kyrgyzstan.
20:39
79': ĐT Việt Nam làm mới hàng tấn công!!! Hoàng Vĩnh Nguyên, Trần Ngọc Sơn vào thay Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Quốc Nhật Nam.
20:38
20:32
72': ĐT Việt Nam thay người!!! Võ Hoàng Minh Khoa vào thế chỗ Nguyễn Quang Vinh ở vị trí tiền vệ trung tâm.
20:28
67': ĐT Việt Nam thoát bàn thua trông thấy!!! Odilzhon Abdurakhmanov thoát xuống đáy biên rồi trả ngược thuận lợi nhưng Sirozhiddin Astanakulov dứt điểm quá hiền. Bóng tìm đến vị trí của Joel Kojo ngay trước khung thành nhưng cầu thủ này sút ra ngoài.
20:26
66': Nỗ lực bất thành!!! Thanh Nhàn đột phá trung lộ rồi tung cú sút nhưng bị hậu vệ đối phương chặn lại.
20:21
61': Nguy hiểm!!! Joel Kojo xoay trở khéo léo giữa vòng vây cầu thủ ĐT Việt Nam rồi xoay người dứt điểm chệch cột dọc.
20:15
56': ĐT VIỆT NAM SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Văn Tùng bật cao đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải của Quang Vinh.
20:14
54': ĐT Việt Nam bỏ lỡ thời cơ!!! Văn Tùng thoát xuống sau lưng hàng phòng ngự đối phương nhưng lại căng ngang thiếu chính xác dù Hồng Phúc đã chiếm được vị trí thuận lợi trong vòng cấm.
20:12
51': KHÔNG VÀO!!! Valerii Kichin thực hiện cú sút chìm khó chịu khi ĐT Kyrgyzstan được hưởng quả phạt sát vòng cấm ĐT Việt Nam, thủ môn Trung Kiên mất 2 nhịp xử lý mới có thể làm chủ tình hình.
20:05
46': ĐT Việt Nam thay người sau giờ nghỉ!!! Khuất Văn Khang vào thế chỗ Phan Tuấn Tài bên cánh trái.
20:04
Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Kyrgyzstan giao bóng
19:49
Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước ĐT Kyrgyzstan 1-0 nhờ siêu phẩm của Đình Bắc.
19:48
45'+2: Nỗ lực bất thành!!! ĐT Việt Nam tấn công trong tình huống cuối cùng của hiệp 1 nhưng đường chuyền vượt tuyến của Phan Tuấn Tài không tìm được tới vị trí của Đình Bắc.
19:45
43': Ăn miếng trả miếng!!! ĐT Việt Nam phản công sau khi thoát khỏi đợt hãm thành của ĐT Kyrgyzstan. Tiếc rằng đường căng ngang của Hồng Phúc đã bị đối phương chặn lại.
19:42
39': Đáng tiếc!!! Đình Bắc đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang bằng cú vẩy má ngoài điệu nghệ nhưng không có đồng đội nào kịp dứt điểm trong vòng cấm.
19:41
38': Thẻ vàng!!! Odilzhon Abdurakhmanov kéo áo Thanh Nhàn để ngăn đợt phản công của ĐT Việt Nam.
19:38
19:35
34': HOAN HÔ TRUNG KIÊN!!! Thủ môn ĐT Việt Nam bắt gọn bóng trước pha dứt điểm trong vòng cấm của Kairat Zhyrgalbek.
19:32
31': ĐT Kyrgyzstan quyết tâm tìm bàn gỡ!!! Sirozhiddin Astanakulov tung cú volley vọt xà ngang sau pha tấn công trung lộ của đội khách.
19:29
29': ĐT Việt Nam thót tim!!! Quang Vinh có tình huống xử lý bất cẩn trước vòng cấm để cho đối phương chớp thời cơ dứt điểm chệch cột dọc.
19:28
27': Sóng gió trước khung thành!!! Thủ môn Trung Kiên phán đoán chuẩn xác và kịp lao ra ôm gọn bóng, hóa giải đợt tấn công của ĐT Kyrgyzstan.
19:23
22': ĐT VIỆT NAM TIẾP TỤC CÓ CƠ HỘI!!! Hồng Phúc đột phá đầy quyết tâm vào vòng cấm ĐT Kyrgyzstan rồi tung cú sút vọt xà ngang.
19:20
18': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Kyrgyzstan
Đình Bắc lập siêu phẩm, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ nhận bóng trước vòng cấm đối phương sau tình huống chuyển đổi trạng thái của ĐT Việt Nam, bình tĩnh xử lý và tung cú sút hiểm hóc về góc cao.
19:14
12': Cơ hội của ĐT Việt Nam!!! Đình Bắc kiếm về quả đá phạt góc nhưng ĐT Việt Nam không thể tận dụng thời cơ từ tình huống cố định.
19:11
10': Nguy hiểm!!! Sirozhiddin Astanakulov đột phá dũng mãnh nhưng Manas Karipov lại lao vào dứt điểm vội vàng.
19:08
7': Thế trận giằng co!!! ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan đều nhập cuộc thận trọng, luân chuyển bóng ở tốc độ vừa phải để thăm dò đối phương.
19:04
2': Cơ hội đầu tiên!!! Valerii Kichin tung cú sút xa táo bạo nhưng không thể gây nguy hiểm cho khung thành ĐT Việt Nam.
19:00
Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Việt Nam giao bóng
18:38
Các cầu thủ ĐT Kyrgyzstan khởi động. (Clip: Dương Thuật)
18:37
Các cầu thủ ĐT Việt Nam khởi động. (Clip: Dương Thuật)
18:24
11:35
HLV Kim Sang Sik hé lộ đội hình ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang Sik xác nhận ĐT Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, thủ môn Trung Kiên được trao suất bắt chính, bên cạnh những điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhân sự trong đợt tập trung lần này, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026.
HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ có trình độ tương đương và muốn khai thác tối đa năng lực của từng người.
Thầy Kim tin tưởng sự gắn kết giữa các cầu thủ sẽ giúp ĐT Việt Nam vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. ĐT Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ”.
11:33
HLV Kyrgyzstan nói gì trước trận gặp ĐT Việt Nam?
HLV Urmat Abdukaimov của đội bóng Trung Á cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo nhà cầm quân này, ĐT Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý.
HLV Urmat Abdukaimov cũng tiết lộ đã trao đổi với Odilzhon Abdurakhmanov – cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa – để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu.
Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
11:30
Đối đầu trong quá khứ:
ĐT Việt Nam từng gặp ĐT Kyrgyzstan tại Qatar vào tháng 1/2024 trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Đây là trận đấu kín, không có sự tham dự của giới truyền thông và khán giả.
Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Kyrgyzstan 1-2. Tác giả bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam là Trương Tiến Anh, còn Joel Kojo và Ayzar Akmatov là những người lập công cho ĐT Kyrgyzstan.
Ở cấp độ U23, HLV Kim Sang Sik cùng nhiều cầu thủ ĐT Việt Nam hiện tại như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Thanh Nhàn từng chạm trán đối thủ Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 hồi đầu năm nay. Thời điểm đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan.
Trước đó, ĐT Việt Nam đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 còn ĐT Kyrgyzstan đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Do đó, ĐT Kyrgyzstan đang nắm lợi thế trong cuộc đua tới chức vô địch.
ĐT Việt Nam phải thắng trận nếu muốn giành chức vô địch, trong khi ĐT Kyrgyzstan chỉ cần hòa là sẽ đoạt danh hiệu.
Dù vậy, HLV Urmat Abdukaimov vẫn thể hiện thái độ thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời nghiên cứu một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Hiện tại, ĐT Kyrgyzstan đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 3, hòa 2). Trong khi đó, ĐT Việt Nam thắng 3 và thua 2 ở quãng thời gian tương tự. Ngoài ra, ĐT Việt Nam từng thua ĐT Kyrgyzstan 1-2 trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024.
HLV Kim Sang Sik đánh giá Kyrgyzstan sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, dù ưu tiên thử nghiệm đội hình nhưng ĐT Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để khép lại năm 2026 với kỷ niệm đẹp.
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VOV.VN - Những chia sẻ của HLV Urmat Abdukaimov bên phía ĐT Kyrgyzstan khi đại diện Trung Á đang tạm thời có lợi thế trước ĐT Việt Nam trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.
VOV.VN - Những chia sẻ của HLV Urmat Abdukaimov bên phía ĐT Kyrgyzstan khi đại diện Trung Á đang tạm thời có lợi thế trước ĐT Việt Nam trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.
VOV.VN - ĐT Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng tổng điểm tích lũy lên 1.233,64 điểm, nhưng vẫn đứng thứ 99 thế giới.
VOV.VN - ĐT Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng tổng điểm tích lũy lên 1.233,64 điểm, nhưng vẫn đứng thứ 99 thế giới.