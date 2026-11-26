Sáng 26/11, CLB CAHN ra thông báo Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ.

Quang Hải chưa từ giã ĐT Việt Nam.

Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB CAHN hoặc các kênh thông tin chính thức của LĐBĐVN (VFF).

Người đại diện của Quang Hải cũng xác nhận cầu thủ sinh năm 1997 chưa chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở ĐT Việt Nam, những thông tin về việc cầu thủ này chia tay ĐT Việt Nam đến ngày 26/11 là không chính xác.

Trong 2 lần tập trung gần nhất của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 và loạt trận giao hữu tháng 11/2026, Quang Hải không góp mặt. Lần gần nhất cầu thủ này thi đấu cho ĐT Việt Nam là tại ASEAN Cup 2026 diễn ra hồi tháng 8, giải đấu mà ĐT Việt Nam đã vô địch.

Quang Hải hiện đang là cầu thủ giữ kỷ lục có số lần ra sân nhiều nhất cho ĐT Việt Nam (88 lần).