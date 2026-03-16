Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam

Thứ Hai, 14:07, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hư vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ngày 16/3, AFC và FAM tổ chức buổi họp báo để làm rõ những thông tin gây chú ý dư luận thời gian qua liên quan đến vụ việc ĐT Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. 

Theo AFC, Ủy ban kỷ luật của liên đoàn này đã chính thức khởi động “quá trình xử lý kỷ luật” từ tuần trước. FAM được yêu cầu gửi bản giải trình chi tiết trong thời hạn từ 7-10 ngày, tương tự quy trình mà FIFA từng áp dụng trong các vụ việc liên quan.

thuc hu vu afc chinh thuc xu thua Dt malaysia 0-3 Dt viet nam hinh anh 1
Ảnh: FAM

Sau khi nhận được phản hồi từ phía FAM, Ủy ban kỷ luật AFC sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá toàn bộ hồ sơ và các tình tiết liên quan. Những yếu tố được xem xét bao gồm bản giải trình của FAM, các yếu tố giảm nhẹ nếu có, cùng những tài liệu đã được lưu trữ từ FIFA và CAS.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, cho biết tổ chức này muốn khép lại vụ việc trong thời gian sớm nhất bởi nó đã kéo dài nhiều tháng. Ông cũng khẳng định nếu cảm thấy án phạt không thỏa đáng, FAM hoàn toàn có quyền kháng cáo lên AFC hoặc tiếp tục đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao.

Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết Malaysia đã bị xử thua hai trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, AFC vẫn chưa xác nhận thông tin này và cũng chưa công bố thời điểm cụ thể cho quyết định cuối cùng.

“Đây là vụ việc không thể xem nhẹ, mọi chi tiết cần được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết,” ông Windsor John nhấn mạnh. Ông cũng cho biết Ủy ban kỷ luật có quyền đưa ra án phạt nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỷ luật hiện hành.

Như vậy, trái với nhiều thông tin lan truyền, tính đến 14h00 ngày 16/3, AFC vẫn CHƯA CHÍNH THỨC công bố án phạt xử thua Malaysia trước Việt Nam và Nepal. Mọi quyết định cuối cùng vẫn đang chờ kết quả giải trình từ FAM và cuộc họp đánh giá của Ủy ban kỷ luật AFC.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Bóng đá Malaysia có động thái bất ngờ với AFC

VOV.VN - Bóng đá Malaysia có động thái bất ngờ với AFC khi LĐBĐ nước này (FAM) và CLB Johor Darul Ta’zim đã đề xuất sẽ được đăng cai những trận đấu cuối cùng của Cúp C1 châu Á 2025/2026.

VOV.VN - Bóng đá Malaysia có động thái bất ngờ với AFC khi LĐBĐ nước này (FAM) và CLB Johor Darul Ta’zim đã đề xuất sẽ được đăng cai những trận đấu cuối cùng của Cúp C1 châu Á 2025/2026.

Tổng thư ký AFC bác bỏ tin đồn hủy trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia

VOV.VN - Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul bác bỏ khả năng hủy trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3, đồng thời hé lộ về quá trình AFC xem xét xử lý vi phạm của LĐBĐ Malaysia.

VOV.VN - Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul bác bỏ khả năng hủy trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3, đồng thời hé lộ về quá trình AFC xem xét xử lý vi phạm của LĐBĐ Malaysia.

Chuyên gia tư vấn luật thể thao Malaysia đặt dấu hỏi về phán quyết của CAS

VOV.VN - Chuyên gia tư vấn luật thể thao Zhafri Aminurashid cho rằng phán quyết của Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) với bóng đá Malaysia là thiếu nhất quán.

VOV.VN - Chuyên gia tư vấn luật thể thao Zhafri Aminurashid cho rằng phán quyết của Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) với bóng đá Malaysia là thiếu nhất quán.

