Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam

Ngày 16/3, AFC và FAM tổ chức buổi họp báo để làm rõ những thông tin gây chú ý dư luận thời gian qua liên quan đến vụ việc ĐT Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Theo AFC, Ủy ban kỷ luật của liên đoàn này đã chính thức khởi động “quá trình xử lý kỷ luật” từ tuần trước. FAM được yêu cầu gửi bản giải trình chi tiết trong thời hạn từ 7-10 ngày, tương tự quy trình mà FIFA từng áp dụng trong các vụ việc liên quan.

Ảnh: FAM

Sau khi nhận được phản hồi từ phía FAM, Ủy ban kỷ luật AFC sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá toàn bộ hồ sơ và các tình tiết liên quan. Những yếu tố được xem xét bao gồm bản giải trình của FAM, các yếu tố giảm nhẹ nếu có, cùng những tài liệu đã được lưu trữ từ FIFA và CAS.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, cho biết tổ chức này muốn khép lại vụ việc trong thời gian sớm nhất bởi nó đã kéo dài nhiều tháng. Ông cũng khẳng định nếu cảm thấy án phạt không thỏa đáng, FAM hoàn toàn có quyền kháng cáo lên AFC hoặc tiếp tục đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao.

Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết Malaysia đã bị xử thua hai trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, AFC vẫn chưa xác nhận thông tin này và cũng chưa công bố thời điểm cụ thể cho quyết định cuối cùng.

“Đây là vụ việc không thể xem nhẹ, mọi chi tiết cần được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết,” ông Windsor John nhấn mạnh. Ông cũng cho biết Ủy ban kỷ luật có quyền đưa ra án phạt nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỷ luật hiện hành.

Như vậy, trái với nhiều thông tin lan truyền, tính đến 14h00 ngày 16/3, AFC vẫn CHƯA CHÍNH THỨC công bố án phạt xử thua Malaysia trước Việt Nam và Nepal. Mọi quyết định cuối cùng vẫn đang chờ kết quả giải trình từ FAM và cuộc họp đánh giá của Ủy ban kỷ luật AFC.