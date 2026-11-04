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Thủng lưới ở những giây cuối cùng, ĐT Futsal Việt Nam thua đáng tiếc Kyrgyzstan

Thứ Tư, 05:13, 04/11/2026
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VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua đáng tiếc 1-2 trong trận giao hữu với ĐT Futsal Kyrgyzstan khi để thủng lưới ở những giây cuối cùng.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, ĐT Futsal Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, các học trò của HLV Djetybaev Nurjan liên tục gây sức ép lên phần sân ĐT Futsal Việt Nam. Đặc biệt, những pha lên bóng ở cánh phải với tốc độ của các ala khiến thủ môn Hồ Văn Ý phải hoạt động khá vất vả.

Phút thứ 6, từ một tình huống đá biên, Zhenishbek tung cú sút căng hướng về khung thành ĐT Futsal Việt Nam, tạo điều kiện để Bektur băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

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Đội hình ĐT Futsal Việt Nam tham dự trận giao hữu với ĐT Futsal Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua, ĐT Futsal Việt Nam chủ động điều chỉnh đội hình, củng cố hệ thống phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Phút thứ 8, Đa Hải có pha xoay người dứt điểm rất mạnh, bóng chạm chân một cầu thủ chủ nhà đổi hướng đi ra ngoài. Tình huống này giúp các học trò HLV Diego Giustozzi thêm tự tin trong những phút tiếp theo.

Dù không kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, ĐT Futsal Việt Nam vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha triển khai tấn công nhanh. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của ĐT Futsal Kyrgyzstan, các cơ hội rõ ràng chưa xuất hiện nhiều. Đội chủ nhà cũng không còn duy trì được sức ép như đầu trận, khiến tỷ số 1-0 được giữ nguyên sau hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, ĐT Futsal Việt Nam có những điều chỉnh tích cực và chơi chủ động hơn. Khả năng kiểm soát bóng được cải thiện, các pha phối hợp cũng trở nên nhuần nhuyễn và tốc độ hơn, giúp đội khách tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Phút 24, Thịnh Phát xoay người dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Bekbolot. Một phút sau, Công Đại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi đệm hụt bóng sau quả đá biên của đồng đội. Đến phút 27, Trọng Kiên tung cú sút rất mạnh, buộc thủ môn Bekbolot phải trổ tài cứu thua.

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Trận giao hữu giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Kyrgyzstan thu hút đông đảo khán giả tới nhà thi đấu. (Ảnh: VFF)

Ở chiều ngược lại, ĐT Futsal Kyrgyzstan cũng có một số tình huống đáp trả đáng chú ý. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Semetei, Zhenishbek và đồng đội đều không thể vượt qua sự tập trung của thủ môn Phạm Văn Tú.

Trước sức ép cần thiết phải tìm kiếm bàn gỡ, HLV Diego Giustozzi quyết định triển khai power-play. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 35, sau một pha phối hợp bài bản, Từ Minh Quang – cầu thủ đảm nhiệm vai trò power-play – tung cú dứt điểm trực diện, đánh bại thủ môn đội chủ nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Khi trận đấu chỉ còn 52 giây, thủ môn Bekbolot dâng cao và thực hiện đường chuyền chính xác để Shokhrukh tung cú sút chéo góc rất mạnh, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho ĐT Futsal Kyrgyzstan.

Sau trận đấu này, ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Kyrgyzstan sẽ tiếp tục đá giao hữu lúc 20h30 ngày 5/11 tại KFU Sports Complex (Bishkek).

Hoàng Long/VOV.VN
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