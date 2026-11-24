Chiều 24/11, U17 Việt Nam trở lại sân tập với các bài tập phục hồi sau trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand. Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cho cuộc đối đầu quan trọng với U17 Mali tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Văn Dương trả lời truyền thông trong buổi tập của U17 Việt Nam tại Doha (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau màn trình diễn trước U17 New Zealand, đồng thời nhắc nhở toàn đội nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận đấu tiếp theo.

“Thầy đã động viên toàn đội vì chúng em có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp Mali sắp tới sẽ rất quan trọng”, Văn Dương chia sẻ.

Theo tiền đạo sinh năm 2009, U17 Việt Nam sẽ có buổi họp chiến thuật để ban huấn luyện phân tích đối thủ và đưa ra những yêu cầu cụ thể. Dù U17 Mali đã sớm giành quyền đi tiếp, Văn Dương khẳng định toàn đội không được phép chủ quan: “Em nghĩ Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp”.

Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ, Văn Dương cho rằng U17 Mali sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Đây cũng là những yếu tố mà U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chuẩn bị.

“Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng em mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân em, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu”, tiền đạo U17 Việt Nam cho biết.

Ảnh: VFF

Văn Dương cũng vừa trở lại sau chấn thương cổ chân gặp phải trước thềm World Cup. Tiền đạo này không thể góp mặt ở trận ra quân gặp U17 Bỉ và được HLV Cristiano Roland xếp đá chính trong cuộc đối đầu New Zealand.

“Chấn thương của em hiện đã ổn. Trận gặp New Zealand mới là lần đầu tiên em trở lại thi đấu nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Em sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận cuối vòng bảng”, Văn Dương chia sẻ.

Ảnh: VFF

Tiền đạo U17 Việt Nam cho biết thêm, sau trận hòa New Zealand, ban huấn luyện bố trí các bài tập phục hồi cho những cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng nhằm giúp toàn đội sẵn sàng cho thử thách tiếp theo. Văn Dương cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành và cổ vũ đội tuyển, đồng thời hy vọng sự tiếp sức của kiều bào và từ quê nhà sẽ tiếp tục trở thành động lực để U17 Việt Nam thi đấu hết mình trước Mali, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất và nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/16.

Ảnh: VFF

Ảnh: VFF

Kịch bản giúp U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026