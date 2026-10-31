Tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội" V-League 2026/2027

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát là tác giả bàn mở tỷ số trong chuyến làm khách của Ninh Bình trước Hà Nội FC. Đây là pha lập công thứ 3 của chân sút 19 tuổi tại V-League 2026/2027.

Hiện tại, Nguyễn Lê Phát cùng tiền vệ Nguyễn Quang Vinh (SLNA) đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội" tại V-League 2026/2027. Đáng chú ý, đây đều là 2 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát. (Ảnh: Hoài Thương)

Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Quang Vinh đang là 2 nội binh góp mặt trong nhóm chân sút hàng đầu tại V-League 2026/2027 bên cạnh dàn ngoại binh.

Cụ thể, Milan Makaric đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở V-League 2026/2027 với 6 pha lập công cho Hải Phòng. Daniel Passira (Hà Tĩnh) và Lucao (Ninh Bình) đang đồng hạng nhì với 5 bàn thắng. Joel Tagueu (Hải Phòng) có 4 lần chọc thủng lưới đối phương.

Trong khi đó, Brenner (Bắc Ninh FC), Ivan Saponjic (Đà Nẵng), Saliou Guindo (Thanh Hóa) cùng có 3 bàn thắng như Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Quang Vinh.

Đáng tiếc, pha làm bàn của Nguyễn Lê Phát không thể giúp Ninh Bình có điểm rời sân Hàng Đẫy khi Hà Nội FC lội ngược dòng thắng 2-1. Những người lập công cho đội bóng Thủ đô là tiền vệ Sade Iuval và tiền đạo Faurand-Tournaire Aymeric đều có lần đầu tiên ghi bàn ở V-League.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn