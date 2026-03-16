Tiến Linh gây thất vọng, HLV Huỳnh Đức nói điều bất ngờ

Thứ Hai, 11:00, 16/03/2026
VOV.VN - HLV Huỳnh Đức nói điều bất ngờ sau chuỗi phong độ không tốt của Tiến Linh trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PVF-CAND ở vòng 16 V-League, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội bóng của HLV Huỳnh Đức phải chờ đến pha lập công của Khoa Ngô ở phút 76 mới có thể định đoạt trận đấu.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, màn trình diễn của tiền đạo Tiến Linh tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng. Tiền đạo sinh năm 1997 bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khi đệm bóng chệch khung thành trong hiệp 1, trước khi đánh đầu dội cột dọc rồi sút hỏng trong tình huống đối mặt khung thành trống ở cuối trận.

tien linh gay that vong, hlv huynh Duc noi dieu bat ngo hinh anh 1
Ảnh: VPF

Phong độ sa sút khiến Tiến Linh chịu sức ép ngày càng lớn tại CLB Công an TP.HCM, cũng như trước đợt hội quân cùng ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Sau 16 vòng đấu V-League mùa này, chân sút 29 tuổi mới ghi được 3 bàn và đã trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không thể lập công cho đội chủ sân Thống Nhất.

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận học trò đang gặp vấn đề về tâm lý khi không ghi được bàn thắng trong thời gian dài. Theo ông, việc mất cảm giác ghi bàn và sự tự tin khiến Tiến Linh trở nên nôn nóng trong các tình huống dứt điểm.

Nhà cầm quân này cho biết ông cũng từng nghĩ đến phương án để Tiến Linh dự bị nhằm giảm áp lực cho tiền đạo này. Tuy nhiên, lực lượng hàng công của CLB Công an TP.HCM hiện khá mỏng khi Thanh Bình mới trở lại, còn các tiền đạo trẻ chưa đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: Tiến Linh CLB Công an TP.HCM V-League 2025/2026
Tiền vệ Việt kiều Australia gây “sốt” tại V-League 2025/2026
Tiền vệ Việt kiều Australia gây “sốt” tại V-League 2025/2026

VOV.VN - Tiền vệ Việt kiều Australia - Khoa Ngô đang gây ấn tượng mạnh tại V-League 2025/2026 khi liên tiếp tỏa sáng trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Tiền vệ Việt kiều Australia gây “sốt” tại V-League 2025/2026

Tiền vệ Việt kiều Australia gây “sốt” tại V-League 2025/2026

VOV.VN - Tiền vệ Việt kiều Australia - Khoa Ngô đang gây ấn tượng mạnh tại V-League 2025/2026 khi liên tiếp tỏa sáng trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt
CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt

VOV.VN - CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt trước vòng 17 V-League 2025/2026.

CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt

CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt

VOV.VN - CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt trước vòng 17 V-League 2025/2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel áp sát ngôi đầu
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel áp sát ngôi đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất được chú ý khi cuộc đua vô địch dần trở nên nóng hơn với sự trở lại của Thể Công Viettel.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel áp sát ngôi đầu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel áp sát ngôi đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất được chú ý khi cuộc đua vô địch dần trở nên nóng hơn với sự trở lại của Thể Công Viettel.

