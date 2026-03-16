Tiến Linh gây thất vọng, HLV Huỳnh Đức nói điều bất ngờ

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PVF-CAND ở vòng 16 V-League, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội bóng của HLV Huỳnh Đức phải chờ đến pha lập công của Khoa Ngô ở phút 76 mới có thể định đoạt trận đấu.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, màn trình diễn của tiền đạo Tiến Linh tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng. Tiền đạo sinh năm 1997 bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khi đệm bóng chệch khung thành trong hiệp 1, trước khi đánh đầu dội cột dọc rồi sút hỏng trong tình huống đối mặt khung thành trống ở cuối trận.

Ảnh: VPF

Phong độ sa sút khiến Tiến Linh chịu sức ép ngày càng lớn tại CLB Công an TP.HCM, cũng như trước đợt hội quân cùng ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Sau 16 vòng đấu V-League mùa này, chân sút 29 tuổi mới ghi được 3 bàn và đã trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không thể lập công cho đội chủ sân Thống Nhất.

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận học trò đang gặp vấn đề về tâm lý khi không ghi được bàn thắng trong thời gian dài. Theo ông, việc mất cảm giác ghi bàn và sự tự tin khiến Tiến Linh trở nên nôn nóng trong các tình huống dứt điểm.

Nhà cầm quân này cho biết ông cũng từng nghĩ đến phương án để Tiến Linh dự bị nhằm giảm áp lực cho tiền đạo này. Tuy nhiên, lực lượng hàng công của CLB Công an TP.HCM hiện khá mỏng khi Thanh Bình mới trở lại, còn các tiền đạo trẻ chưa đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

