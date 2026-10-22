Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, thường do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch danh dự, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng điều hành, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực điều hành. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ra đời với mục đích đồng hành cùng các tài năng trẻ tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ những thanh - thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực của đời sống.

Một trong những hoạt động nổi bật thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là giúp T.Ư Đoàn trong các khâu tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.

Tiền Phong Golf Championship 2026 quy tụ 240 vận động viên tranh tài

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Nguồn kinh phí trên góp phần giúp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam có đủ nguồn lực trao tặng hàng chục tỷ đồng tiền học bổng, tiền thưởng khuyến khích, tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh- quốc phòng, văn hoá, thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện trong các năm qua.

Dấu mốc 10 năm

Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship bước vào mùa giải thứ 10 tổ chức tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, vào ngày 14/11. Ban tổ chức dự kiến đón kỷ lục khoảng 280 golfer tranh tài.

Các golfer được chia thành năm bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72.

Nhằm tạo thêm cơ hội cho các tài năng trẻ, Ban tổ chức miễn lệ phí tham dự cho golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour. Các golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm trên được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.

Mùa giải năm nay còn có cơ cấu giải thưởng Hole in One (HIO) hấp dẫn, gồm một xe Volvo XC90 Ultra trị giá 3,289 tỷ đồng và ba giải thưởng HIO trị giá 600 triệu đồng do Tập đoàn Bảo hiểm DBV tài trợ. Các giải thưởng được đặt tại những hố par 3 trên hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club.

Sau tám mùa tổ chức tại Kings Island Golf Resort, Tiền Phong Golf Championship lần đầu đến Legend Valley vào năm 2025 và trở lại địa điểm này mùa thứ hai liên tiếp. Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 10 năm BRG Group đồng hành cùng giải.

Trải qua một thập kỷ, giải theo đuổi hai mục tiêu chính song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng golfer, thúc đẩy phong trào và góp phần phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Thông qua Quỹ, giải còn gắn với nhiều hoạt động vì cộng đồng như trao học bổng cho học sinh, sinh viên gặp khó khăn sau thiên tai; vinh danh cá nhân, nhóm tình nguyện tiêu biểu; tri ân những y, bác sĩ quả cảm trong tâm dịch Covid-19; tặng thưởng đội tuyển golf quốc gia đạt thành tích cao trên đấu trường khu vực…

Thi đấu trên hai sân

Năm 2026, Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Canyon Course vừa đưa vào vận hành ngày 10/10 vừa qua, hoàn thiện quần thể sân 36 hố Legend Valley và cũng là sân 18 hố thứ 10 của Tập đoàn BRG.

Được thiết kế bởi Nicklaus Design, Legend Valley Country Club nằm giữa cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình. Địa hình tự nhiên được khai thác xuyên suốt, tạo nên những đường golf vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa đòi hỏi người chơi tính toán chiến thuật.

Sân Rose uốn quanh 9 ngọn núi nhỏ, với nhiều bẫy cát và lạch nước chảy qua. 14 trong tổng số 18 hố có bẫy nước, song đường golf được thiết kế rộng để hạn chế những cú đánh buộc phải vượt bẫy. Hướng đánh đa dạng, kết hợp các hố uốn cong và green nhiều độ dốc, mở ra nhiều lựa chọn tiếp cận cho golfer.

Các bunker có đường nét sắc cạnh, gợi hình ảnh núi đá vôi, nhiều khu phát bóng được nâng cao hoặc đặt gần các mỏm đá và sườn núi. Green rộng, nhấp nhô, xen kẽ những vị trí cắm cờ có độ khó khác nhau, tạo thêm thử thách trong từng vòng đấu.

Trong khi đó, sân Canyon lấy cảm hứng từ địa hình hẻm núi, đưa người chơi qua những vách đá, thung lũng sâu và hồ nước tự nhiên. Độ cao thay đổi cùng luồng gió trong hẻm núi khiến mỗi cú đánh cần được tính toán kỹ. Bunker bố trí quanh các điểm rơi bóng và green, kết hợp với bẫy nước và mặt green nhiều độ dốc, tạo nên nét riêng cho sân đấu này.

Bệ phóng cho các tài năng trẻ

Bước vào mùa giải thứ 10, Tiền Phong Golf Championship nhìn lại hành trình đã mở ra cơ hội thi đấu và trưởng thành cho nhiều golfer trẻ. Qua chín mùa tổ chức, giải không chỉ ghi nhận thành tích bằng những chiếc cúp mà còn tạo điểm hẹn để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và hướng tới những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Các nhà vô địch trẻ tiêu biểu giai đoạn 2018-2025:

2018: Nguyễn Bảo Long (2005) – 75 gậy (+3)

2019: Nguyễn Vũ Quốc Anh (2003) – 75 gậy (+3)

2020: Nguyễn Nhất Long (2003) – 72 gậy (even par)

2021: Nguyễn Anh Minh (2007) – 74 gậy (+2)

2022: Nguyễn Anh Minh (2007) – 64 gậy (-8)

2023: Nguyễn Đức Sơn (2007) – 69 gậy (-3)

2024: Nguyễn Bảo Châu (2012) – 71 gậy (-1)

2025: Nguyễn Trọng Hoàng (2010) – 71 gậy (-1)

Trong số những nhà vô địch, Nguyễn Anh Minh là một ví dụ tiêu biểu cho hành trình từ giải trẻ trong nước đến đấu trường quốc tế. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship vào các năm 2021 và 2022, Anh Minh khẳng định mình ở sân chơi quốc tế với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022; giành 2 HCĐ và 2 HCB ở hai kỳ SEA Games liên tiếp năm 2023 và 2025; vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023; Á quân US Junior Amateur 2025; cùng đội châu Á - Thái Bình Dương đăng quang Bonallack Trophy các năm 2023 và 2025; cùng đội Quốc tế vô địch Arnold Palmer Cup 2026…Hiện tại, Anh Minh đang khoác áo đội tuyển golf Đại học Bang Arizona (Arizona State University - ASU) và thi đấu ở hệ thống golf sinh viên Mỹ (NCAA).

Những nhà vô địch khác cũng tạo dấu ấn ở các cấp độ thi đấu khác nhau. Nguyễn Nhất Long, người đăng quang năm 2020, sau đó vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 và bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch năm 2023, tiếp nối bằng chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, rồi sau đó cũng gia nhập đường đua chuyên nghiệp.

Danh hiệu năm 2024 của Nguyễn Bảo Châu (sinh năm 2012) hay Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 2010) năm 2025 tiếp tục cho thấy sân chơi này đang là “nơi ươm mầm” cho những tài năng golf trẻ cho tương lai.

Từ những kết quả trong nước đến các cột mốc khu vực và quốc tế, bước tiến của các nhà vô địch cho thấy giá trị của giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục được nối dài sau một thập kỷ hình thành và phát triển. Tiền Phong Golf Championship không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là môi trường để golfer trẻ cọ xát, hoàn thiện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.