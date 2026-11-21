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Tiền đạo Lê Sỹ Bách có pha đánh gót ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam ngay phút thứ 4 trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026 gặp U17 Bỉ. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại đấu trường World Cup sân 11 người.

Tình huống dứt điểm ngẫu hứng của cầu thủ sinh năm 2009 đến sau pha đá phạt góc của Nguyễn Minh Thủy và khiến tất cả phải bất ngờ. Cá nhân Lê Sỹ Bách cũng thừa nhận sự ngạc nhiên về bàn thắng khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu

"Ở tình huống đó, em định đánh gót hướng bóng về phía khung thành để đồng đội tranh chấp bóng hai, nhưng không ngờ lại thành bàn thắng. Em cũng từng thử những cú đánh gót như vậy trong các buổi tập nhưng không được may mắn như thế" - Lê Sỹ Bách chia sẻ.

Tiền đạo Lê Sỹ Bách của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

"Bàn thắng này tiếp thêm tinh thần để em tự tin hơn, đồng thời giúp toàn đội nhận ra sân chơi này không quá khó như chúng em từng nghĩ. Toàn đội sẽ cùng nhau nỗ lực để giành những kết quả tốt hơn" - Tiền đạo U17 Việt Nam nói thêm.

Ngoài bàn thắng của Lê Sỹ Bách, U17 Việt Nam còn có thêm siêu phẩm từ pha phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 74. Tiếc rằng, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ.

Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn có màn trình diễn tự tin trước U17 Bỉ và khiến người hâm mộ nước nhà cảm thấy tự hào. Theo Lê Sỹ Bách, U17 Việt Nam sẽ hướng đến những kết quả tốt hơn trong các trận gặp U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

"Trước mỗi trận đấu, em luôn tin U17 Việt Nam có thể giành chiến thắng. Khi vào sân, chúng em càng chơi càng bắt nhịp được với trận đấu. Toàn đội sẽ dần khắc phục khó khăn để chơi tốt hơn. Hiện tại, toàn đội đang rất tự tin sẽ giành được chiến thắng ở trận đấu tới" - Lê Sỹ Bách cho hay.