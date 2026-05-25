Tottenham trụ hạng thành công sau chiến thắng nghẹt thở trước Everton

Vòng 38 Ngoại hạng Anh chứng kiến màn thoát hiểm ngoạn mục của Tottenham. Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Everton giúp đội bóng này chính thức trụ hạng thành công, bất chấp nỗ lực bám đuổi gắt gao từ đối thủ West Ham.

Bước vào trận đấu mang tính chất sống còn, Tottenham lập tức dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng sắc nét từ Conor Gallagher, Mathys Tel và Pedro Porro.

Dù thủ môn Jordan Pickford thi đấu xuất sắc để cản phá nhiều tình huống nguy hiểm, hàng phòng ngự Everton cuối cùng cũng gục ngã ở phút 43. Cầu thủ thi đấu năng nổ Joao Palhinha chớp thời cơ dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số và giải tỏa áp lực ngàn cân cho Tottenham.

Sang hiệp hai, Everton chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cầu thủ hai bên thi đấu quyết liệt và không ngại va chạm khiến Pape Matar Sarr cùng Joao Palhinha phải nhận thẻ vàng.

Giai đoạn cuối trận, Everton dốc toàn lực ép sân. Tuy nhiên, Carlos Alcaraz lại đánh đầu chệch khung thành, trong khi thủ môn Antonin Kinsky xuất sắc bay người cản phá cú sút hiểm hóc của Tyrique George ở phút 90+9.

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0 sau 9 phút bù giờ căng thẳng, Tottenham chính thức đoạt vé trụ hạng. Kết quả này biến chiến thắng tưng bừng 3-0 của West Ham trước Leeds Utd ở trận đấu cùng giờ trở nên vô nghĩa.