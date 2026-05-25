Tottenham trụ hạng thành công sau chiến thắng nghẹt thở trước Everton
VOV.VN - Tottenham giành chiến thắng 1-0 trước Everton để trụ hạng thành công, tiếp tục tranh tài ở sân chơi cao nhất nước Anh mùa giải 2026/2027.
Vòng 38 Ngoại hạng Anh chứng kiến màn thoát hiểm ngoạn mục của Tottenham. Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Everton giúp đội bóng này chính thức trụ hạng thành công, bất chấp nỗ lực bám đuổi gắt gao từ đối thủ West Ham.
Bước vào trận đấu mang tính chất sống còn, Tottenham lập tức dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng sắc nét từ Conor Gallagher, Mathys Tel và Pedro Porro.
Dù thủ môn Jordan Pickford thi đấu xuất sắc để cản phá nhiều tình huống nguy hiểm, hàng phòng ngự Everton cuối cùng cũng gục ngã ở phút 43. Cầu thủ thi đấu năng nổ Joao Palhinha chớp thời cơ dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số và giải tỏa áp lực ngàn cân cho Tottenham.
Sang hiệp hai, Everton chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cầu thủ hai bên thi đấu quyết liệt và không ngại va chạm khiến Pape Matar Sarr cùng Joao Palhinha phải nhận thẻ vàng.
Giai đoạn cuối trận, Everton dốc toàn lực ép sân. Tuy nhiên, Carlos Alcaraz lại đánh đầu chệch khung thành, trong khi thủ môn Antonin Kinsky xuất sắc bay người cản phá cú sút hiểm hóc của Tyrique George ở phút 90+9.
Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0 sau 9 phút bù giờ căng thẳng, Tottenham chính thức đoạt vé trụ hạng. Kết quả này biến chiến thắng tưng bừng 3-0 của West Ham trước Leeds Utd ở trận đấu cùng giờ trở nên vô nghĩa.
Vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh chứng kiến kịch bản khó tin khi thế lực một thời Tottenham Hotspur phải bước vào trận chiến sinh tử để giành quyền trụ hạng. Tiếp đón Everton trên sân nhà, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Roberto De Zerbi là giành ít nhất 1 điểm để chính thức ở lại với giải đấu số một xứ sở sương mù.
Tottenham hiện nắm lợi thế mong manh khi bứt lên một chút so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham. Niềm hy vọng lớn nhất của Spurs đặt vào sự trở lại kịp thời của tiền đạo chủ lực Dominic Solanke sau chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, ông De Zerbi vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.
Đội chủ nhà mất hàng loạt trụ cột như Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski và đặc biệt là trung vệ Cristian Romero – người đang gây bão dư luận khi tự ý bỏ về Argentina. 7 trận sân nhà gần nhất không biết đến mùi chiến thắng cũng là thống kê đáng báo động cho "Gà trống".
Phía bên kia chiến tuyến, Everton đã sớm an phận ở vị trí thứ 11 và không còn mục tiêu tranh chấp rõ ràng. Đội bóng vùng Merseyside cũng chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Jarrad Branthwaite và ngôi sao Jack Grealish chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.
Tâm lý buông xuôi của Everton lộ rõ qua việc hàng thủ để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong cả 5 trận sân khách gần đây. Lịch sử đối đầu tại London cũng hoàn toàn quay lưng với The Toffees khi họ toàn thua trong cả 4 lần gần nhất làm khách trước Tottenham.
Khát khao trụ hạng mãnh liệt cùng điểm tựa lịch sử đối đầu vượt trội sẽ là vũ khí tối thượng của Tottenham. Giới chuyên môn dự đoán thế trận chủ động thuộc về đội chủ nhà. Với động lực rõ ràng hơn, hàng công của Spurs sẽ tận dụng triệt để những khoảng trống nơi hàng phòng ngự lỏng lẻo của Everton để giữ lại ít nhất 1 điểm quý giá tại London.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': PHẠT GÓC !!! Everton được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Kiernan Dewsbury-Hall phối hợp với đồng đội sau đó tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Tottenham đã thi đấu tốt và hóa giải thành công.
3': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Tottenham tổ chức tấn công bên cánh trái, Conor Gallagher đi bóng lắt léo, những không vượt qua được hậu vệ bên phía Everton.
3': ĐÁ PHẠT !!! Tottenham được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công ở cự ly khoảng hơn 30m, Pedro Porro treo bóng nhưng hàng thủ Everton đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.
4': PHẠT GÓC !!! Tottenham đá phạt góc bên cánh phải, Mathys Tel treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng phòng ngự của đội khách đã không gặp nhiều khó khăn để hóa giải thành công.
6': KHÔNG VÀO !!! Conor Gallagher có cơ hội trong vòng cấm địa Everton, nhưng cú dứt điểm ở tư thế quay lưng của cầu thủ sinh năm 2000 lại đi chệch khung thành.
8': Tottenham đang dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng đội khách đang phòng ngự tốt khiến Gà trống gặp nhiều khó khăn.
12': ĐÁ PHẠT !!! Everton được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng pha treo bóng vào vòng cấm địa của đội khách lại không tốt nên bị hàng thủ Tottenham dễ dàng hóa giải.
14': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ Everton phá bóng lỗi, cơ hội đến với Joao Palhinha, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tottenham tổ chức tấn công bên cánh phải, Joao Palhinha đi bóng tốc độ, nhưng đã bị hậu vệ đối phương truy cản và cắt bóng thành công. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, nhưng chưa có bàn thắng được ghi.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! Everton đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm địa Tottenham, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đánh đầu giải nguy thành công.
23': NGUY HIỂM !!! Đội chủ nhà tấn công bên cánh phải, bóng được Djed Spence căng vào vòng cấm địa Everton, nhưng thủ môn Jordan Pickford đã phán đoán tốt và giải nguy.
30': Tottenham vẫn đang chủ động tấn công, ép sân Everton, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Jordan Pickford.
35': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tottenham tấn công trung lộ, Joao Palhinha dốc bóng tốc độ rồi tung cú dứt điểm, nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời lui về phá bóng thành công.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, đối thủ đua trụ hạng với Tottenham là West Ham vẫn đang bị Leeds Utd cầm hòa 0-0.
40': Tottenham đang sử dụng khá nhiều những pha tạt bóng vào vòng cấm địa của Everton để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng chưa thành công.
43': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều pha hãm thành, cuối cùng Tottenham cũng có được bàn thắng mở tỉ số do công của Joao Palhinha, cầu thủ thi đấu rất năng nổ từ đầu trận.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Tottenham tạm dẫn 1-0 Everton.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG ĐƯỢC !!! Djed Spence đi bóng bên cánh phải, nhưng không vượt qua được hậu vệ của Everton. Các cầu thủ Tottenham đòi phạt góc ở tình huống bóng này, nhưng trọng tài nói không.
48': PHẠT GÓC !!! Tottenham đá phạt góc bên cánh phải, cơ hội sút bóng đến với Pedro Porro, nhưng cú sút của cầu thủ này đập chân hậu vệ đội khách đi hết đường biên ngang.
50': KHÔNG ĐƯỢC !!! Pedro Porro đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo tới vị trí của Richarlison, nhưng tiền đạo này đánh đầu chuyền bóng không tốt.
55': Everton chủ động dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Tottenham đang thi đấu chặt chẽ và bọc lót cho nhau rất tốt.
58': PHẠM LỖI !!! Rodrigo Bentancur phạm lỗi với James Garner ở giữa sân, trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp.
65': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mathys Tel thực hiện pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng hàng thủ của Everton đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, West Ham đã có bàn vượt lên dẫn trước Leeds Utd. Hiện tại, theo bảng xếp hạng cập nhật trực tiếp, West Ham có 39 điểm, kém Tottenham 2 điểm.
75': PHẠT GÓC !!! Tottenham đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng đi quá mạnh nên không làm khó được hàng phòng ngự Everton.
CẬP NHẬT !!! West Ham đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trước Leeds Utd.
80': THẺ VÀNG !!! Pape Matar Sarr bị trọng tài rút thẻ vàng vì cho rằng cầu thủ này đã ăn vạ trong vòng cấm địa Everton.
85': Trọng tài đang phải làm việc vất vả khi cầu thủ hai đội thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm.
87': THẺ VÀNG !!! Joao Palhinha nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
CẬP NHẬT !!! West Ham giành chiến thắng 3-0 trước Leeds Utd.
BÙ GIỜ !!! Trận đấu có 9 phút bù giờ.
90+5': Everton đang dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa, đội khách khiến các cổ động viên Tottenham đứng ngồi không yên.
90+6': ĐÁNH ĐẦU !!! Carlos Alcaraz đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành của Tottenham.
90+9': CỨU THUA !!! Thủ môn Antonin Kinsky cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm rất hay của Tyrique George.
HẾT GIỜ !!! Tottenham giành chiến thắng 1-0 trước Everton để chính thức trụ hạng thành công.
Trực tiếp Tottenham vs Everton trong khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/5.
