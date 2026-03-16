Trận "đại chiến" giữa Messi và Yamal bị hủy vì căng thẳng ở Trung Đông

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận, trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Qatar đã chính thức bị hủy. Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận giữa UEFA và ban tổ chức, trong bối cảnh tình hình chính trị tại khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng.

UEFA xác nhận trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina bị hủy bỏ. (Ảnh: GOAL)

Finalissima là trận tranh cúp giữa nhà vô địch EURO và nhà vô địch Copa America, được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa UEFA và CONMEBOL. Ở lần tổ chức đầu tiên năm 2022, Argentina đã thắng Italia với tỉ số 3-0 trên sân Wembley.

Trong nỗ lực cứu vãn trận đấu, UEFA từng đề xuất tổ chức tại sân Santiago Bernabeu với lượng cổ động viên hai đội chia đều 50/50. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ phía LĐBĐ Argentina.

Phương án tổ chức hai lượt trận, một tại Madrid vào ngày 27/3 và một tại Buenos Aires trong đợt FIFA Days trước Euro 2028 và Copa America 2028, cũng bị từ chối. UEFA sau đó tiếp tục tìm kiếm địa điểm trung lập ở châu Âu nhưng mọi đề xuất đều không được Argentina chấp thuận.

Phía Argentina từng gợi ý lùi trận đấu đến sau VCK World Cup 2026, song lịch thi đấu của Tây Ban Nha không cho phép điều đó. Khi Argentina chỉ đồng ý đá vào ngày 31/3, UEFA buộc phải đi đến quyết định hủy trận đấu.