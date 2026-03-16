Trận "đại chiến" giữa Messi và Yamal bị hủy vì căng thẳng ở Trung Đông

Thứ Hai, 10:04, 16/03/2026
VOV.VN - Trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina, được chờ đợi với màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, đã bị UEFA hủy bỏ do căng thẳng tại Trung Đông và các phương án tổ chức thay thế không đạt được đồng thuận.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận, trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Qatar đã chính thức bị hủy. Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận giữa UEFA và ban tổ chức, trong bối cảnh tình hình chính trị tại khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng.

tran dai chien giua messi va yamal bi huy vi cang thang o trung Dong hinh anh 1
UEFA xác nhận trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina bị hủy bỏ. (Ảnh: GOAL)

Finalissima là trận tranh cúp giữa nhà vô địch EURO và nhà vô địch Copa America, được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa UEFA và CONMEBOL. Ở lần tổ chức đầu tiên năm 2022, Argentina đã thắng Italia với tỉ số 3-0 trên sân Wembley.

Trong nỗ lực cứu vãn trận đấu, UEFA từng đề xuất tổ chức tại sân Santiago Bernabeu với lượng cổ động viên hai đội chia đều 50/50. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ phía LĐBĐ Argentina.

Phương án tổ chức hai lượt trận, một tại Madrid vào ngày 27/3 và một tại Buenos Aires trong đợt FIFA Days trước Euro 2028 và Copa America 2028, cũng bị từ chối. UEFA sau đó tiếp tục tìm kiếm địa điểm trung lập ở châu Âu nhưng mọi đề xuất đều không được Argentina chấp thuận.

Phía Argentina từng gợi ý lùi trận đấu đến sau VCK World Cup 2026, song lịch thi đấu của Tây Ban Nha không cho phép điều đó. Khi Argentina chỉ đồng ý đá vào ngày 31/3, UEFA buộc phải đi đến quyết định hủy trận đấu.

Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025
Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025

VOV.VN - Messi tỏa sáng rực rỡ giúp khi giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch MLS Cup 2025.

Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025

Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025

VOV.VN - Messi tỏa sáng rực rỡ giúp khi giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch MLS Cup 2025.

Bốc thăm World Cup 2026: "Thầy" Messi dè chừng đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam
Bốc thăm World Cup 2026: "Thầy" Messi dè chừng đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Bốc thăm World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni của ĐT Argentina dè chừng đội tuyển Jordan, đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam khi đội ĐKVĐ World Cup sẽ chạm trán đội bóng châu Á.

Bốc thăm World Cup 2026: "Thầy" Messi dè chừng đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam

Bốc thăm World Cup 2026: "Thầy" Messi dè chừng đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Bốc thăm World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni của ĐT Argentina dè chừng đội tuyển Jordan, đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam khi đội ĐKVĐ World Cup sẽ chạm trán đội bóng châu Á.

Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành The Best 2025
Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành The Best 2025

VOV.VN - Tiền đạo Ousmane Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2025 (The Best).

Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành The Best 2025

Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành The Best 2025

VOV.VN - Tiền đạo Ousmane Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2025 (The Best).

