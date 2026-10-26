Trận đấu của Ronaldo ở Cúp C1 châu Á bị hoãn

Theo những thông báo mới nhất từ AFC, trận đấu của Ronaldo và Al Nassr ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 gặp Al Wasl (UAE) đã bị hoãn do tình hình an ninh tại Saudi Arabia không đảm bảo.

Ảnh: Reuters.

Trận đấu này dự kiến diễn ra trên sân Al-Awwal Park ở Riyadh, Saudi Arabia vào lúc 1h15 rạng sáng 27/10 nhưng giờ đây sẽ được dời sang một ngày khác.

Việc trận đấu bị hoãn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Al Nassr khi lịch thi đấu của đội bóng này ở giải VĐQG và Cúp QG Saudi Arabia vốn đã được sắp xếp rất dày.

Tình hình an ninh tại Saudi Arabia gần đây không ổn định. Cách đây chưa lâu, một trận đấu của Al Nassr ở giải VĐQG cũng đã bị hoãn.

Ronaldo đang rất khát khao có được thêm những bàn thắng trong sự nghiệp. CR7 hiện đã ghi được 981 bàn thắng và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 19 pha lập công. Trong trận đấu mới nhất, Ronaldo tưởng như đã có được bàn thắng thứ 982 nhưng sau đó, BTC của giải VĐQG Saudi Arabia đã xác định đó là pha phản lưới nhà của hậu vệ Al Faisaly.