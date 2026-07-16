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Trực tiếp Anh 0-0 Argentina: Lộ diện đội hình xuất phát, Harry Kane đối đầu Messi

Thứ Năm, 01:35, 16/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.

01:34
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 1
Harry Kane và các cầu thủ Anh ra sân khởi động. (Ảnh: Reuters)
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 2
Thủ môn Pickford thể hiện sự tự tin cao độ khi bước ra sân. (Ảnh: Reuters)
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 3
Henderson bị gãy tay nhưng vẫn tham gia khởi động cùng Jude Bellingham và các đồng đội. (Ảnh: Reuters)
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 4
CĐV Anh cầu nguyện trên khán đài sân vận động Atlanta. (Ảnh: Reuters)
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 5
Các cầu thủ Argentina ra sân khởi động. (Ảnh: Reuters)
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 6
Messi là tâm điểm chú ý. (Ảnh: Reuters)
truc tiep anh 0-0 argentina lo dien doi hinh xuat phat, harry kane doi dau messi hinh anh 7
Thủ môn Emiliano Martinez là hy vọng chiến thắng của Argentina nếu trận đấu đi tới loạt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Argentina thể hiện sự cuồng nhiệt trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
00:56

Đội hình xuất phát:

Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Dự bị: Trafford, Henderson, O’Reilly, Konsa, Saka, Rashford, Chalobah, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney.

Argentina (4-1-3-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; Simeone, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Dự bị: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, De Paul, Paz, Otamendi, Lopez, Lautaro Martinez, Medina.

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Messi và các cầu thủ Argentina tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Vị trí của Enzo Fernandez ở giữa sân được dự đoán sẽ là điểm nóng trong trận đấu này. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Anh tới sân, Bellingham nhận được sự chú ý đặc biệt. (Ảnh: Reuters)
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Rice vẫn đá chính dù gặp những lo ngại về vấn đề thể trạng trước trận đấu. (Ảnh: Reuters)
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CĐV đổ về sân vận động Atlanta. (Ảnh: Reuters)
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Khung cảnh bên trong sân vận động Atlanta trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
11:21
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Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta. Đây cũng là màn đối đầu giữa 2 kình địch nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá.

Những người chiến thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết lúc 2h ngày 20/7, còn đội thua cuộc sẽ tranh hạng ba với Pháp lúc 4h ngày 19/7.

Argentina đang là đương kim vô địch World Cup và đã liên tiếp tạo ra những trận đấu đầy cảm xúc trên hành trình bảo vệ danh hiệu. La Albiceleste toàn thắng 3 trận vòng bảng khi đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Sau đó, Lionel Messi và các đồng đội lần lượt hạ gục Cape Verde 3-2, Ai Cập 3-2 và Thụy Sĩ 3-1 với những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Anh cũng trải qua chặng đường đầy kịch tính để có mặt tại bán kết World Cup 2026. Thầy trò HLV Thomas Tuchel lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0 tại vòng bảng. Tiếp đó, Harry Kane và Jude Bellingham thi nhau tỏa sáng để giúp Tam sư hạ knock-out CHDC Congo 2-1, Mexico 3-2 và Na Uy 2-1.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina hứa hẹn sẽ là màn đấu trí đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá. Anh sở hữu sức trẻ và sự bùng nổ, còn Argentina lại có kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch.

Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ có lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. “Tam sư” cũng sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Argentina sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và 3-2 ở trận giao hữu năm 2005.

Ngược lại, nếu như Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knock-out Anh ở World Cup. Trước đó, La Albiceleste từng thắng Tam sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 1998.

 

 

Trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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