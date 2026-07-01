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Trực tiếp Anh 0-1 CHDC Congo: Tam Sư gây thất vọng lớn

Thứ Tư, 23:27, 01/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Anh - CHDC Congo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7 theo giờ Việt Nam.

23:30

30': KHÔNG VÀO !!! Jude Bellingham đánh đầu cận thành từ pha tạt bóng của Rice, nhưng thủ môn Lionel Mpasi đã đấm bóng cứu thua xuất sắc cho CHDC Congo.

23:29

28': KHÔNG VÀO !!! Ezri Konsa có cơ hội trong vòng cấm của CHDC Congo, nhưng cú chạm bóng của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành. Đây là pha tấn công đáng chú ý nhất của Tam Sư từ đầu trận.

23:28

28': THẺ VÀNG !!! Noah Sadiki nhận thẻ vàng vì phạm lỗi Djed Spence bên phía tuyển Anh.

23:27

26': KHÔNG CÓ 11M !!! Noni Madueke đi bóng xâm nhập vòng cấm sau đó bị hậu vệ đối phương truy cản, nhưng trọng tài xác định không có lỗi nên không thổi phạt đền. Tuyển Anh vẫn chưa tung được cú dứt điểm nào về khung thành của đối phương.

23:24

24': Trọng tài cho hai đội nghỉ giữa hiệp 1 để tiếp nước  trong 3 phút.

23:23
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Tuyển Anh gặp khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của CHDC Congo (Ảnh: Reuters).
23:22

22': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jude Bellingham tổ chức phản công sau khi cướp được bóng ở giữa sân, nhưng đường chuyền dài của tiền vệ này cho Rashford lại quá mạnh nên bóng đi hết đường biên dọc.

23:19

19': THẺ VÀNG !!! Jude Bellingham xoạc bóng phạm lỗi với Nathanael Mbuku nên bị trọng tài rút thẻ vàng.

23:19

19': NGUY HIỂM !!! Các cầu thủ CHDC Congo pressing ngay trong vòng cấm địa của tuyển Anh khiến Tam Sư lúng túng trong việc triển khai bóng.

23:17
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CHDC Congo đang gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Anh (Ảnh: Reuters).
23:16

15': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jude Bellingham có bóng ở trung lộ, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid chuyền bóng vẩy má ngoài cho đồng đội xâm nhập vòng cấm, nhưng bóng đi quá mạnh nên dễ dàng bị hàng thủ đối phương hóa giải.

23:14

14': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Declan Rice treo bóng quá mạnh nên Jude Bellingham không thể dứt điểm bằng đầu.

23:11

10': Sau khi nhận bàn thua, tuyển Anh cố gắng lấy lại thế trận, nhưng chưa thành công khi CHDC Congo thi đấu rất chủ động. Cách nhập cuộc của đội bóng này đang khiến tuyển Anh cũng như giới chuyên môn khá bất ngờ.

23:08

7': VÀO VÀO VÀO !!! CHDC Congo tấn công bên cánh phải, bóng được lật chéo cánh vào vòng cấm địa cho Brian Cipenga, cầu thủ này đỡ bóng gọn gàng rồi dứt điểm căng vào góc hẹp đánh bại thủ môn Jordan Pickford, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. 

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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
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Ảnh: Reuters.
23:05

5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Anh lên bóng bên cánh trái, Marcus Rashford nhồi bổng vào vòng cấm địa của CHDC Congo, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.

23:04

4': CHDC Congo chủ động kiểm soát bóng khiến tuyển Anh không có bóng để chơi trong quãng thời gian vừa qua. Đội bóng này đang khiến Tam Sư bất ngờ với cách nhập cuộc này.

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Ảnh: AP.
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Ảnh: AP.
23:02

2': CHDC Congo mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đang nhập cuộc khá chủ động, khiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn. Đội bóng này đã cầm hòa Bồ Đào Nha ở trận ra quân tại World Cup 2026.

23:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

22:20
22:19

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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Đội hình ra sân.
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10:32
10:31

23h hôm nay 1/7, tuyển Anh sẽ bước vào cuộc chạm trán với CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân Atlanta Stadium. Đây là màn so tài được đánh giá chênh lệch lớn khi “Tam Sư” sở hữu lực lượng vượt trội và kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn đại diện châu Phi.

Đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng L. Tuy nhiên, hành trình của họ không hoàn toàn thuyết phục. Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn, Tam Sư trải qua trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước Ghana rồi chật vật đánh bại Panama 2-0 ở lượt cuối.

Dù vậy, điều quan trọng là tuyển Anh vẫn duy trì thành tích bất bại dưới triều đại Tuchel với 10 chiến thắng và 1 trận hòa sau 11 trận chính thức. Đây là một trong những khởi đầu tốt nhất của một HLV trưởng tuyển Anh trong lịch sử.

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Trận đấu giữa tuyển Anh với CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7.

Ở trận thắng Panama, Jude Bellingham tiếp tục cho thấy giá trị với bàn khai thông thế bế tắc ở phút 66. Chỉ 5 phút sau, Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0 và chính thức trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh tại World Cup với 11 bàn thắng.

Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Congo, Kane sẽ cân bằng thành tích 4 bàn ở vòng knock-out của Geoff Hurst, chỉ còn kém huyền thoại Gary Lineker đúng 2 pha lập công.

Điểm mạnh lớn nhất của tuyển Anh lúc này nằm ở tuyến giữa, nơi có những tiền vệ chất lượng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, trong tay HLV Tuchel có những cầu thủ như Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Ollie Watkins đều sẵn sàng tạo đột biến nếu được trao cơ hội.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo đang là hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay. Thầy trò HLV Sébastien Desabre giành vé đi tiếp sau chiến thắng ngược dòng ấn tượng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Đội bóng này được đánh giá cao khi chơi phòng ngự phản công, thi đấu đoàn kết. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Congo là khả năng kiểm soát bóng. Họ chỉ đạt tỷ lệ cầm bóng trung bình 38,5% ở vòng bảng, thấp hơn rất nhiều so với mức 65,3% của tuyển Anh.

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Bellingham và Harry Kane được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng (Ảnh: Reuters).

Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện châu Phi. Đây là lần đầu tiên Anh và Congo gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Nhưng đáng chú ý, ở World Cup 2022, tuyển Anh từng dễ dàng đánh bại một đại diện châu Phi khác là Senegal với tỷ số 3-0.

Xét chất lượng đội hình, phong độ và lối chơi, tuyển Anh vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với CHDC Congo. Do đó, nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, Bellingham, Kane cùng đồng đội hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Trận đấu giữa tuyển Anh vs CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 Trực tiếp Anh vs CHDC Congo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7 theo giờ Việt Nam.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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