Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Trịnh Thu Vinh thi đấu chung kết bắn súng

11:50

Boxing: Đoàn Thể thao Việt Nam đón tin vui

Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng 5-0 trước Bak Cho Rong của Hàn Quốc ở tứ kết hạng cân 51kg nữ. Lưu Diễm Quỳnh đánh bại Khoshkhabar Parmida của Iran 5-0 ở tứ kết hạng cân 75kg nữ.

Với việc lọt vào bán kết môn boxing, 2 tay đấm này sẽ mang về thêm ít nhất là HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở bán kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp Alua Balkibekova của Kazakhstan còn Lưu Diễm Quỳnh sẽ gặp Bao Ziyi của Trung Quốc.