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Trực tiếp Barca 0-0 Real Madrid: Pressing nghẹt thở, đôi công rực lửa

Thứ Hai, 03:18, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Barca vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 10 La Liga 2026/2027 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/10 trên sân Camp Nou.

03:26

22': Barca đáp trả!!! Raphinha tung cú sút vọt xà ngang từ ngoài vòng cấm. Trong tình huống này, trung vệ Konate đã truy cản rất quyết liệt khiến Raphinha không thể có pha ra chân như ý.

03:22

18': KHÔNG VÀO!!! Mbappe xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm trước sự truy cản của Curbasi. Dù vậy, Mbappe vẫn kịp thực hiện đường chuyền đổi hướng tấn công. Sau đó Arda Guler tung cú sửa lòng về góc xa khiến thủ môn Joao Garcia vất vả cản phá.

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Mbappe khuấy đảo hàng thủ Barca. (Ảnh: Reuters)
03:19

15': Nguy hiểm!!! Gordon tung cú sút từ ngoài vòng cấm Real Madrid nhưng thủ môn Lunin bắt gọn trái bóng.

03:16

12': Nỗ lực bất thành!!! Diomande khuấy đảo bên cánh trái nhưng không thể thực hiện đường căng ngang trước vòng vây của 2 cầu thủ Barca.

03:14

8': Tchouameni thoát thẻ!!! Các khán đài sân Camp Nou la ó dữ dội khi tiền vệ của Real Madrid vào bóng quyết liệt với Xavi Espart nhưng trọng tài quyết định chỉ nhắc nhở thay vì rút thẻ.

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Tchouameni thoát thẻ phạt sau pha va chạm với Xavi Espart. (Ảnh: Reuters)
03:08

4': Cơ hội đầu tiên thuộc về Real Madrid!!! Arda Guler có thời cơ đột phá và dứt điểm vọt xà ngang sau pha xử lý lỗi của Pedri.

03:07

3': Sai lầm!!! Trung vệ Huijsen chuyền lỗi bên phần sân Real Madrid và đưa bóng đến thẳng chân Lamine Yamal, nhưng ngôi sao Barca chọc khe thiếu chính xác cho Raphinha.

03:02

Trận đấu bắt đầu!!! Barca giao bóng

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Đội hình ra sân của Barca. (Ảnh: Reuters)
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Đội hình ra sân của Real Madrid. (Ảnh: Reuters)
02:10
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Sân Camp Nou trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
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CĐV tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước trận Siêu kinh điển. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
02:08

Đội hình xuất phát:

Barca (4-2-3-1): Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; Raphinha.

Dự bị: Szczesny, Livakovic, Balde, Fariñas, Gavi, De Jong, Bernal, Adeyemi, Abdelkarim, Campos, Goren.

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Valverde (c), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Arda Güler; Mbappé.

Dự bị: Mestre, Illia, Militão, Camavinga, Endrick, Alexander-Arnold, Carreras, Espí, Brahim Díaz, Rüdiger, Dumfries, Thiago.

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Đội hình xuất phát của Barca
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Đội hình xuất phát của Real Madrid
15:45
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Barca vừa thua PSG 2-4 ngay trước trận Siêu kinh điển. (Ảnh: Reuters)

Barca đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm sau khi toàn thắng 9 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hansi Flick vừa đứt chuỗi 11 trận toàn thắng trên mọi đấu trường sau thất bại 2-4 dưới tay PSG ở Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần. 

Dù vậy, Barca vẫn xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Real Madrid trước trận Siêu kinh điển khi nắm lợi thế sân nhà. Ngoài ra, Real Madrid còn chịu áp lực phải thắng để rút ngắn cách biệt với đối thủ trên đường đua vô địch La Liga. 

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Real Madrid đang có 3 trận thắng liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid hiện đứng thứ 3 tại La Liga với 21 điểm. Sự thất thế trên đường đua vô địch ở giải quốc nội là hệ quả sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc trong tháng 9 của Kền kền trắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Jose Mourinho đã trở lại quỹ đạo ổn định trong tháng 10.

Real Madrid vừa có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Quan trọng hơn, HLV Jose Mourinho đã tìm ra cách kết hợp dàn sao tấn công gồm Jude Bellingham, Arda Guler, Federico Valverde, Kylian Mbappe và Yan Diomande trong đội hình.

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Barca có 54,4% khả năng giành chiến thắng ở trận này. Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của Real Madrid là 26,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 19,5%.

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Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid sẽ mang đến bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn cho khán giả khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của bóng đá thế giới. Sức nóng của trận đấu càng tăng cao khi kết quả trên sân Camp Nou sẽ có tác động mạnh tới cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

Đây là trận Siêu kinh điển thứ 265 trong lịch sử và thành tích đối đầu giữa hai đội đang rất cân bằng. Barca có 106 chiến thắng, Real Madrid có 106 chiến thắng và đôi bên hoà 52 trận. 

Đáng chú ý, trận Siêu kinh điển này diễn ra ngay trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 và một loạt ứng viên nặng ký cho danh hiệu như Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappe hay Jude Bellingham sẽ có dịp đối đầu trực tiếp.

Về lực lượng, Barca sẽ thiếu vắng Eric Garcia, Dani Olmo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Roony Bardghji vì chấn thương. Real Madrid không có sự phục vụ của Vinicius vì án treo giò còn Raul Asensio, Ferland Mendy và Rodrygo dính chấn thương.

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
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