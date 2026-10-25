Trực tiếp Barca vs Real Madrid: Chờ đợi bữa tiệc bàn thắng ở Siêu kinh điển
VOV.VN - Trực tiếp Barca vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 10 La Liga 2026/2027 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/10 trên sân Camp Nou.
Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid sẽ mang đến bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn cho khán giả khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của bóng đá thế giới. Sức nóng của trận đấu càng tăng cao khi kết quả trên sân Camp Nou sẽ có tác động mạnh tới cuộc đua vô địch La Liga mùa này.
Đây là trận Siêu kinh điển thứ 265 trong lịch sử và thành tích đối đầu giữa hai đội đang rất cân bằng. Barca có 106 chiến thắng, Real Madrid có 106 chiến thắng và đôi bên hoà 52 trận.
Đáng chú ý, trận Siêu kinh điển này diễn ra ngay trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 và một loạt ứng viên nặng ký cho danh hiệu như Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappe hay Jude Bellingham sẽ có dịp đối đầu trực tiếp.
Về lực lượng, Barca sẽ thiếu vắng Eric Garcia, Dani Olmo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Roony Bardghji vì chấn thương. Real Madrid không có sự phục vụ của Vinicius vì án treo giò còn Raul Asensio, Ferland Mendy và Rodrygo dính chấn thương.