Trực tiếp Barca vs Real Madrid: Chờ đợi bữa tiệc bàn thắng ở Siêu kinh điển

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Barca vừa thua PSG 2-4 ngay trước trận Siêu kinh điển. (Ảnh: Reuters)

Barca đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm sau khi toàn thắng 9 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hansi Flick vừa đứt chuỗi 11 trận toàn thắng trên mọi đấu trường sau thất bại 2-4 dưới tay PSG ở Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần.

Dù vậy, Barca vẫn xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Real Madrid trước trận Siêu kinh điển khi nắm lợi thế sân nhà. Ngoài ra, Real Madrid còn chịu áp lực phải thắng để rút ngắn cách biệt với đối thủ trên đường đua vô địch La Liga.

Real Madrid đang có 3 trận thắng liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid hiện đứng thứ 3 tại La Liga với 21 điểm. Sự thất thế trên đường đua vô địch ở giải quốc nội là hệ quả sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc trong tháng 9 của Kền kền trắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Jose Mourinho đã trở lại quỹ đạo ổn định trong tháng 10.

Real Madrid vừa có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Quan trọng hơn, HLV Jose Mourinho đã tìm ra cách kết hợp dàn sao tấn công gồm Jude Bellingham, Arda Guler, Federico Valverde, Kylian Mbappe và Yan Diomande trong đội hình.

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Barca có 54,4% khả năng giành chiến thắng ở trận này. Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của Real Madrid là 26,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 19,5%.