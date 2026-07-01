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TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà 1-1 Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026: Sao MU rực sáng

Thứ Tư, 01:37, 01/07/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

01:39
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Amad Diallo solo ngoạn mục... (Ảnh: Reuters)
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... trước khi quân bình tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà trước Na Uy (Ảnh: Reuters)
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Sao MU ăn mừng cùng các đồng đội Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters)
01:35

74': VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Amad Diallo có màn solo ngoạn mục sau khi đập nhả ăn ý một chạm cùng Nicolas Pépé, đi bóng qua 3 hậu vệ Na Uy trước khi dứt điểm chân trái tung lưới thủ môn Nyland, quân bình tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà !!!

01:27

67': Cứu thua trên vạch vôi !!! Tình huống phối hợp đá phạt góc ăn ý của các cầu thủ Na Uy và Heggem bật cao đánh đầu khiến thủ môn Yahia Fofana đã đứng nhìn nhưng Amad Diallo đã kịp thời phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho Bờ Biển Ngà.

01:20
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Ảnh: Reuters
01:20

60': Dứt điểm từ xa !!! Agbadou tung ra cú sút đầy uy lực từ cự ly hơn 35m nhưng độ chính xác cần thiết vẫn chưa được đảm bảo trong các tình huống dứt điểm của các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

01:16

55': Nguy hiểm !!! Nicolas Pépé thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái cận thành nhưng không thể chiến thắng thủ môn Nyland trong thế đối mặt. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Bờ Biển Ngà. 

01:13
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Bờ Biển Ngà nỗ lực dồn ép Na Uy ngay khi hiệp hai bắt đầu (Ảnh: Reuters)
01:13

52': Không được !!! Sangaré tung ra cú volley một chạm chân phải ở trung lộ từ cự ly hơn 30m đưa bóng thẳng lên khán đài sân Dallas, thay vì hướng vào khung thành thủ môn Nyland bên phía Na Uy.

01:05

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

00:51
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Haaland đang tỏ ra khá vô duyên trước khung thành Bờ Biển Ngà ở hiệp đấu đầu tiên (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
00:50

45'+4: Hết hiệp một !!! Bờ Biển Ngà tạm để Na Uy dẫn trước với tỷ số 1-0 sau siêu phẩm của Nusa ở phút 39 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

00:48

45'+2: Nguy hiểm !!! Pépé treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bờ Biển Ngà để Agbadou băng cắt đánh đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Nyland bên phía Na Uy.

00:46
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Nusa lập siêu phẩm mở tỷ số cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters)
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Nusa ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn mở tỷ số (Ảnh: Reuters)
00:43

42': Đối mặt !!! Ødegaard treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy để Sørloth đánh đầu chuyền cho Haaland thoát xuống dứt điểm chân trái cận thành khi trước mặt chỉ còn thủ môn Yahia Fofana nhưng hậu vệ Bờ Biển Ngà kịp lùi về lấy thân chắn bóng.

00:40

39': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Nusa nhận bóng từ Ødegaard bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân phải, bóng tạo nên một đừng cong hoàn mỹ găm vào góc xa khung thành thủ môn Yahia Fofana bên phía Bờ Biển Ngà, mở tỷ số cho đại diện đến từ Bắc Âu !!!

00:38

36': Đánh đầu !!! Bóng được Pedersen treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy để Haaland bật cao dứt điểm bằng đầu đưa bóng đập đất trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Yahia Fofana bên phía Bờ Biển Ngà.

00:32
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Ảnh: Reuters
00:29

28': Cứu thua trên vạch vôi !!! Diomande tận dụng rất tốt sự thiếu ăn ý giữa các hậu vệ Na Uy để tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Nyland đứng nhìn nhưng Ajer kịp thời phá bóng cứu thua trên vạch vôi.

00:21

21': Dứt điểm !!! Konan đột phá dũng mãnh ở biên trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bờ Biển Ngà trước khi xâm nhập vòng cấm, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Na Uy và tung ra cú sút chân phải từ góc hẹp đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Nyland.

00:06
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Na Uy đang tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận trước Bờ Biển Ngà trong những phút đầu tiên (Ảnh: Reuters)
00:03

3': Cơ hội !!! Bóng được Pedersen treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy để Haaland thoải mái đánh đầu nhưng bóng trúng hậu vệ Bờ Biển Ngà bật ra ngoài.

00:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Bờ Biển Ngà ra sân trong trang phục áo cam - quần cam, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Na Uy mặc áo trắng - quần trắng.

23:00
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Các CĐV Na Uy tạo nên bầu không khí đầy sôi động trên các khán đài sân Dallas ở bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ Na Uy sớm có mặt ở Dallas (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ Bờ Biển Ngà trước giờ G (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
22:48

Đội hình ra sân:

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan, Sangare, Pepe, Kessie, Oulai, Yan Diomande, Bonny.

Dự bị: Kone, Lafont, Ousmane Diomande, Seri, Singo, Seko Fofana, Adingra, Wahi, Operi, Diakite, Diallo, N’Dicka, Guessand, Toure, Guiagon.

Na Uy: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Haaland, Nusa.

Dự bị: Tangvik, Selvik, Thorsby, Ostigard, Larsen, Aursnes, Bjorkan, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Langas, Falchener, Ryerson.

Trọng tài chính: Jesus Valenzuela (Venezuela).

13:10
 

 

13:09
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13:07

Bờ Biển Ngà nằm ở bảng đấu tương đối khó khăn với hai cái tên Ecuador và Đức, những đối thủ được đánh giá sẽ chiếm được hai vị trí dẫn đầu BXH cùng tấm vé vào vòng tiếp theo. Chính vì thế, mục tiêu mà Bờ Biển Ngà đặt ra chỉ là cố gắng thi đấu thật tốt nhằm có được điểm số cao nhất để cạnh tranh vị trí thứ 3 có thành tích tốt.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những dự đoán ban đầu. Bờ Biển Ngà đã duy trì được đà hưng phấn từ sau giai đoạn giao hữu thành công. Họ mở màn chiến dịch vòng bảng bằng chiến thắng tối thiểu trước Ecuador, một trận đấu mà họ thể hiện sự tổ chức và vững chắc trong phòng ngự cũng như hiệu quả tấn công. Mặc dù để thua Đức ở lượt trận tiếp theo, nhưng "Bầy voi" đã bùng nổ đúng lúc bằng việc đánh bại Curacao ở lượt trận cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp tại World Cup.

Bên phần sân đối diện, Na Uy là một trong những hiện tượng kể từ đầu giải. Hai chiến thắng trước Iraq và Senegal cho thấy đội bóng của HLV Stale Solbakken không còn là tập thể chỉ biết trông chờ vào Erling Haaland. Họ chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công.

Sau khi dễ dàng giành vé vào vòng 1/16 trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, HLV Solbakken đã quyết định cất tới 10 trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đại chiến với Pháp nhằm tranh ngôi đầu. Kết quả là Na Uy nhận thất bại thảm hại 1-4 và chấp nhận vị trí nhì bảng. Toan tính của BHL Na Uy là rất dễ hiểu, khi họ giúp các hảo thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến với Bờ Biển Ngà. Khi mà những Erling Haaland, Martin Odegaard sạc đủ pin, Na Uy chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn dành cho Bờ Biển Ngà.

13:02
13:01

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà (5-3-2): Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Pepe, Toure

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Để có mặt ở vòng đấu này, Bờ Biển Ngà có được ngôi nhì bảng E. Họ giành 2 trận thắng (1-0 trước Ecuador, 2-0 trước Curacao) và để thua 1-2 trước ĐT Đức. 

Trong khi đó, Na Uy có mặt ở vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng I. Đại diện Bắc Âu giành chiến thắng 4-1 trước Iraq, 3-2 trước Senegal và thua Pháp 1-4. 

Với tình hình nhân sự và phong độ của đôi bên, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. HLV Ståle Solbakken đã chủ động để đội hình dự bị ra thi đấu với ĐT Pháp ở trận cuối vòng bảng. Do đó, những trụ cột như Haaland, Odegaard có đến hơn 1 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn trước trận đấu này. 

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Trong bối cảnh Haaland ở trạng thái sung sức nhất, ĐT Na Uy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đội bóng Bắc Âu chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công. 

Tiền đạo đẳng cấp như Haaland với sự hỗ trợ của chân chuyền thượng thặng như Odegaard hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn lớn cho hàng thủ vốn không phải lúc nào cũng duy trì được sự tập trung cao nhất của  Bờ Biển Ngà. 

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà vẫn phải căng sức đối đầu với Curacao ở lượt cuối vòng bảng mới có thể chính thức giành vé đi tiếp nên những trụ cột của đội bóng châu Phi có thời gian nghỉ ít hơn nhiều đồng nghiệp bên phía Na Uy. 

Những cầu thủ bắt đầu lớn tuổi như Nicolas Pepe hay Franck Kessié, Seko Fofana hoàn toàn có thể sẽ không duy trì được trạng thái sung mãn nhất trong suốt cả trận, nhất là khi màn so tài này diễn ra lúc 12h trưa (giờ địa phương) với cái nắng khủng khiếp của vùng Texas. 

Trước khi bước vào trận đấu này, cả đôi bên đều chưa từng thắng một trận knock-out nào trong lịch sử World Cup. Trong khi ĐT Na Uy từng thất bại ở vòng 16 đội World Cup 1998 thì đây mới là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà được hưởng bầu không khí của một trận đấu loại trực tiếp của World Cup. Do đó, sẽ có một trong hai đội tạo nên dấu ấn lịch sử sau khi trận đấu này kết thúc. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
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