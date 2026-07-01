TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà 1-1 Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026: Sao MU rực sáng

13:07

Bờ Biển Ngà nằm ở bảng đấu tương đối khó khăn với hai cái tên Ecuador và Đức, những đối thủ được đánh giá sẽ chiếm được hai vị trí dẫn đầu BXH cùng tấm vé vào vòng tiếp theo. Chính vì thế, mục tiêu mà Bờ Biển Ngà đặt ra chỉ là cố gắng thi đấu thật tốt nhằm có được điểm số cao nhất để cạnh tranh vị trí thứ 3 có thành tích tốt.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những dự đoán ban đầu. Bờ Biển Ngà đã duy trì được đà hưng phấn từ sau giai đoạn giao hữu thành công. Họ mở màn chiến dịch vòng bảng bằng chiến thắng tối thiểu trước Ecuador, một trận đấu mà họ thể hiện sự tổ chức và vững chắc trong phòng ngự cũng như hiệu quả tấn công. Mặc dù để thua Đức ở lượt trận tiếp theo, nhưng "Bầy voi" đã bùng nổ đúng lúc bằng việc đánh bại Curacao ở lượt trận cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp tại World Cup.

Bên phần sân đối diện, Na Uy là một trong những hiện tượng kể từ đầu giải. Hai chiến thắng trước Iraq và Senegal cho thấy đội bóng của HLV Stale Solbakken không còn là tập thể chỉ biết trông chờ vào Erling Haaland. Họ chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công.

Sau khi dễ dàng giành vé vào vòng 1/16 trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, HLV Solbakken đã quyết định cất tới 10 trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đại chiến với Pháp nhằm tranh ngôi đầu. Kết quả là Na Uy nhận thất bại thảm hại 1-4 và chấp nhận vị trí nhì bảng. Toan tính của BHL Na Uy là rất dễ hiểu, khi họ giúp các hảo thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến với Bờ Biển Ngà. Khi mà những Erling Haaland, Martin Odegaard sạc đủ pin, Na Uy chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn dành cho Bờ Biển Ngà.