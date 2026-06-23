TRỰC TIẾP Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Selecao "buông" CR7?

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Sau cú sảy chân đáng thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan trong tình thế không còn nhiều lựa chọn. Một đội bóng được xem là ứng viên vô địch không thể tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì vị thế của mình tại World Cup 2026. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò Roberto Martinez, nhưng đây cũng là thời điểm để Selecao chứng minh bản lĩnh của một tập thể sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Trên lý thuyết, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn. Bồ Đào Nha vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lẫn số lượng ngôi sao đang đạt phong độ cao. Bộ khung vừa vô địch Champions League của PSG với Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos mang đến sự cơ động, tốc độ cùng khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes vẫn là bộ não sáng tạo bậc nhất giải đấu với khả năng tung ra những đường chuyền có thể thay đổi cục diện chỉ trong khoảnh khắc.

Tuy nhiên, trận hòa CHDC Congo đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha lúc này: sự thiếu đột biến trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Khi đối thủ lùi sâu phòng ngự, tốc độ luân chuyển bóng của họ chưa đủ nhanh để tạo ra khoảng trống. Đó là lý do HLV Martinez cần đưa ra quyết định dũng cảm liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Ronaldo vẫn là huyền thoại sống của Bồ Đào Nha, nhưng ở tuổi 41, anh không còn mang đến cường độ hoạt động và khả năng pressing như trước. Trước một Uzbekistan chắc chắn sẽ dựng khối phòng ngự thấp và chờ phản công, Bồ Đào Nha cần những cầu thủ giàu tốc độ, di chuyển linh hoạt và liên tục hoán đổi vị trí trên hàng công. Để Ronaldo trên băng ghế dự bị có thể là lựa chọn hợp lý nhằm giúp lối chơi trở nên biến hóa hơn.

Dù vậy, Uzbekistan không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng của Fabio Cannavaro đã gây nhiều khó khăn cho Colombia nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng tranh chấp mạnh mẽ ở tuyến giữa và những pha phản công sắc bén của Shomurodov, Fayzullaev hay Masharipov. Họ sẽ tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận thực dụng để tìm kiếm bất ngờ.