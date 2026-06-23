TRỰC TIẾP Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Selecao "buông" CR7?
Thứ Ba, 14:00, 23/06/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 24/6/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ.
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Sau cú sảy chân đáng thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan trong tình thế không còn nhiều lựa chọn. Một đội bóng được xem là ứng viên vô địch không thể tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì vị thế của mình tại World Cup 2026. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò Roberto Martinez, nhưng đây cũng là thời điểm để Selecao chứng minh bản lĩnh của một tập thể sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao hàng đầu giải đấu.
Trên lý thuyết, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn. Bồ Đào Nha vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lẫn số lượng ngôi sao đang đạt phong độ cao. Bộ khung vừa vô địch Champions League của PSG với Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos mang đến sự cơ động, tốc độ cùng khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes vẫn là bộ não sáng tạo bậc nhất giải đấu với khả năng tung ra những đường chuyền có thể thay đổi cục diện chỉ trong khoảnh khắc.
Tuy nhiên, trận hòa CHDC Congo đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha lúc này: sự thiếu đột biến trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Khi đối thủ lùi sâu phòng ngự, tốc độ luân chuyển bóng của họ chưa đủ nhanh để tạo ra khoảng trống. Đó là lý do HLV Martinez cần đưa ra quyết định dũng cảm liên quan đến Cristiano Ronaldo.
Ronaldo vẫn là huyền thoại sống của Bồ Đào Nha, nhưng ở tuổi 41, anh không còn mang đến cường độ hoạt động và khả năng pressing như trước. Trước một Uzbekistan chắc chắn sẽ dựng khối phòng ngự thấp và chờ phản công, Bồ Đào Nha cần những cầu thủ giàu tốc độ, di chuyển linh hoạt và liên tục hoán đổi vị trí trên hàng công. Để Ronaldo trên băng ghế dự bị có thể là lựa chọn hợp lý nhằm giúp lối chơi trở nên biến hóa hơn.
Dù vậy, Uzbekistan không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng của Fabio Cannavaro đã gây nhiều khó khăn cho Colombia nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng tranh chấp mạnh mẽ ở tuyến giữa và những pha phản công sắc bén của Shomurodov, Fayzullaev hay Masharipov. Họ sẽ tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận thực dụng để tìm kiếm bất ngờ.
Sau những gì diễn ra ở lượt trận đầu tiên khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa, áp lực với tập thể của đội bóng châu Âu và cá nhân Ronaldo lúc này đang rất lớn. Bản thân CR7 dù đá toàn bộ 90 phút trận đấu đó những hầu như đã "biến mất" trước hàng thủ thiên về sức mạnh của đại diện châu Phi.
Ronaldo càng trở thành tâm điểm của truyền thông khi Messi, ngôi sao vẫn luôn được so sánh với CR7, đã tỏa sáng rực rỡ với hat-trick trong trận mở màn.
Phong độ tệ hại của CR7 càng trở thành chủ đề nóng mà bất cứ đơn vị truyền thông nào cũng muốn khai thác. rất nhiều cầu thủ khác của ĐT Bồ Đào Nha đã bị hỏi về những gì liên quan đến Ronaldo và các gương mặt này dường như cũng không thoải mái khi phải trả lời những câu hỏi này.
Điều đó cho thấy, phong độ chưa tốt của CR7 đang có ảnh hưởng tiêu cực đến thế nào với ĐT Bồ Đào Nha và hơn lúc nào hết siêu sao 41 tuổi cần tỏa sáng ngay lập tức ở trận đấu tiếp theo để giúp đội bóng đến từ bán đảo Iberia hướng đến chiến thắng. Chỉ có như vậy, những sức ép, những chỉ trích mới tạm chấm dứt và hành trình của ĐT Bồ Đào Nha mới có thể tạm thời suôn sẻ.
Và về lý thuyết, đối thủ tiếp theo của ĐT Bồ Đào Nha - Uzbekistan cũng là vừa sức để Ronaldo có thể tỏa sáng, tìm lại niềm vui với những bàn thắng.
Đại diện Trung Á khởi đầu World Cup 2026 không tệ với những phút thi đấu sòng phẳng với Colombia trước khi chịu thua 1-3 vì kinh nghiệm và bản lĩnh chưa đủ. Thầy trò HLV Cannavaro đã phần nào thể hiện được khả năng và sự nỗ lực nhưng kinh nghiệm thi đấu ở World Cup không phải ngày một, ngày hai mà có.
Do đó, việc Ronaldo tỏa sáng lúc này hay không sẽ chỉ còn phụ thuộc phần lớn ở chính bản thân anh. Nếu không thể có được những màn trình diễn khả quan hay cụ thể là các bàn thắng, CR7 sẽ chỉ thực sự chứng tỏ mình đã quá già và không còn phù hợp với những trận đấu đỉnh cao.
Ngược lại, nếu vượt qua được "nút thắt" này, Ronaldo chắc chắn sẽ sở hữu sự tự tin lớn để hướng tới danh hiệu World Cup 2026 cùng các đồng đội xuất sắc mà không phải lúc nào anh cũng có được khi thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha.