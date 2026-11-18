TRỰC TIẾP CA TP.HCM 0-0 Buriram United: Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội tiếc nuối
VOV.VN - TRỰC TIẾP CA TP.HCM vs Buriram United thuộc lượt trận 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 diễn ra lúc 18h00 ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương.
Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa CA TP.HCM vs Buriram United thuộc lượt trận 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 diễn ra lúc 18h00 ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
45+1': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! CA TP.HCM và Buriram United bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với tỉ số hòa 0-0.
42': Trong những phút cuối hiệp 1, hai đội bất ngờ giảm tốc độ trận đấu. Trong khi CA TP.HCM triển khai lên bóng chậm, thì Buriram cũng không còn có những pha áp sát pressing tầm cao ngay bên phần sân đội chủ nhà.
38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Olaha Mạnh Đức nhảy múa trước 3 cầu thủ phòng ngự của Buriram, sau đó tung cú sút từ rìa vòng cấm đưa bóng đi chìm vào góc xa nhưng đã bị thủ thành Etheridge cản phá ôm gọn bóng. Sau đó, trọng tài cũng xác định tiền đạo của CA TP.HCM rơi vào vị trí việt vị từ trước đó.
35': KHÔNG VÀO !!! Trung vệ Buriram phá bóng vào đúng chân Quốc Cường đang đứng ở rìa vòng cấm đối thủ, sau đó tiền vệ của CA TP.HCM tung cú sút căng nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành của Etheridge.
31': QUÁ TIẾC NUỐI !!! Kevin Yamga đột phá từ phía cánh phải theo hướng tấn công, đi bóng khéo léo qua hai trung vệ đối thủ rồi tung đường căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm. Tuy vậy, Tiến Linh đã băng vào chậm 1 nhịp và không thể đệm bóng cận thành.
27': KHÔNG VÀO OOO !!! Alexandru Tudorie chọc khe thuận lợi cho Goran Causic xâm nhập vòng cấm CA TP.HCM và dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Lê Giang đã chơi xuất sắc lao ra cản phá tình huống thua trông thấy cho CA TP.HCM.
22': ĐỘT BIẾN !!! Quốc Cường ban bật phối hợp cùng Olaha Mạnh Đức bên phía cánh trái theo hướng tấn công, trước khi Olaha có tình huống đẩy bóng bứt tốc. Tuy vậy, trọng tài xác định cầu thủ của CA TP.HCM đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương và không thể tiếp tục tình huống.
18': Đội hình của CA TP.HCM đang chủ động kéo lùi sâu, sau khi thấy đối thủ có nhiều tình huống phản công nhanh rất tốt.
14': SÚT XA !!! Leo Gomes phối hợp ngắn cùng Leo Gomes trước khi tung cú sút từ rất xa bên ngoài vòng cấm của Buriram United, nhưng bóng đã bị trung vệ đối thủ chặn lại ngay ở rìa vòng cấm.
10': NGUY HIỂM !!! Antonio Moya Vega có bóng trong tư thế trống trải ở rìa vòng cấm CA TP.HCM và quyết định tung cú dứt điểm căng vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, Tiến Linh thoát xuống vượt qua hai trung vệ đối phương, nhưng thủ môn Etheridge đã lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng thành công.
3': Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và có những tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ chủ nhà CA TP.HCM ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi dàn cầu thủ Buriram United xuất phát với trang phục áo xanh quần xanh.
Các cầu thủ CA TP.HCM đổ bộ sân Bình Dương sẵn sàng cho trận đấu gặp Buriram United (Ảnh: CLB CA TP.HCM)
HLV Arthur Diles: CA TP.HCM sẵn sàng chơi tấn công trước Buriram United
HLV trưởng CLB CA TP.HCM Arthur Diles cho biết đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Buriram United, từ phương án nhân sự, tình hình chấn thương đến chiến thuật thi đấu.
“Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu vào tối mai với Buriram United. CA TP.HCM đã có những tính toán về nhân sự, bao gồm cả trường hợp các cầu thủ chấn thương, cũng như dự kiến chiến thuật sẽ triển khai. Buriram United là đội bóng mạnh, sở hữu những ngoại binh có chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi và sẵn sàng cho trận đấu này”, HLV Arthur Diles chia sẻ.
Trước câu hỏi về việc lựa chọn lối chơi tấn công hay thận trọng khi đối đầu với đội bóng từng hai lần liên tiếp vô địch giải đấu, HLV Arthur Diles khẳng định: “Nếu theo dõi CA TP.HCM thi đấu, mọi người sẽ thấy chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng. Đội bóng có xu hướng chơi tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đó và chủ động tấn công nhiều hơn”.
HLV Arthur Diles cũng đánh giá cao ý nghĩa của những trận đấu có tính cạnh tranh như cuộc đối đầu với Buriram United đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. Theo ông, việc được thử sức trước những đối thủ giàu kinh nghiệm sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, trong khi những gương mặt dày dạn kinh nghiệm có thể truyền động lực, hỗ trợ các đồng đội hoàn thiện bản thân.
Trong khi đó, tiền đạo Olaha Mạnh Đức khẳng định mục tiêu của CA TP.HCM là giành chiến thắng trong cuộc đối đầu sắp tới. Cầu thủ này cho biết bản thân đang có được sự tự tin sau khi ghi bàn ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á gặp Ratchaburi và tiếp tục lập công trong màu áo ĐT Việt Nam.
“Tôi và đội bóng luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu ngày mai. Tôi luôn muốn ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội. Đó cũng là mục tiêu mà CA TP.HCM hướng đến”, Olaha chia sẻ.
CA TP.HCM sẽ có cuộc tiếp đón Buriram United ở lượt trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 vào lúc 18h00 ngày 18/11, với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh đội khách được đánh giá cao hơn và đang có phong độ khá tốt, Olaha Mạnh Đức cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn giữ lại 3 điểm trên sân nhà.
Ở lượt trận mở màn, cả ba cuộc đối đầu tại bảng A đều kết thúc với kết quả hòa, khiến cuộc đua giành vé đi tiếp chưa có sự phân hóa rõ rệt. CA TP.HCM chia điểm với Ratchaburi sau trận hòa 1-1 trên sân khách, Buriram United bị Pusamania Borneo cầm chân với tỷ số 0-0, còn Kuching City FC và Tampines Rovers tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với kết quả 2-2.
Sau lượt trận đầu tiên, CA TP.HCM có 1 điểm và tạm đứng thứ 3 bảng A, trong khi Buriram United cũng sở hữu 1 điểm nhưng xếp thứ 5. Bởi vậy, cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để cải thiện thứ hạng và tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.
Điểm tựa sân nhà và niềm hy vọng Olaha Mạnh Đức
Với CA TP.HCM, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên đội bóng trở lại thi đấu trên sân nhà ở đấu trường khu vực sau hơn 20 năm vắng bóng. Được đầu tư mạnh mẽ để hướng đến mùa giải đầy tham vọng, CA TP.HCM sở hữu lực lượng có chiều sâu với 5 ngoại binh gồm Cummings, Yamga, Aldair, Narvaez và Leo Gomez.
Bên cạnh đó, đội hình CA TP.HCM còn có nhiều gương mặt Việt kiều và cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng hay Khoa Ngô. Sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố có chất lượng chuyên môn tốt được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà đủ sức cạnh tranh ở nhiều mặt trận.
Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức đang là một trong những cái tên được chờ đợi trước cuộc đối đầu với Buriram United. Tiền đạo này vừa ghi bàn trong trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á gặp Ratchaburi, đồng thời tiếp tục lập công khi khoác áo ĐT Việt Nam, qua đó có thêm sự tự tin trước màn so tài sắp tới.
Trước trận gặp đại diện Thái Lan, Olaha khẳng định CA TP.HCM luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng và toàn đội đang chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Olaha Mạnh Đức cũng nhấn mạnh rằng dù bản thân luôn muốn ghi bàn, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng chung cuộc của đội bóng.
Tuy nhiên, CA TP.HCM sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi Williams Minh Hoàng dính chấn thương trong thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam, sau trận đấu với U23 Qatar. Sự vắng mặt của chân sút trẻ này có thể khiến HLV Diles Arthur phải điều chỉnh phương án nhân sự trên hàng công, trong khi Buriram United có lực lượng tốt nhất cho chuyến làm khách tại Việt Nam.
Buriram United là thử thách không dễ vượt qua
Nếu CA TP.HCM đang cần một cú hích tinh thần, Buriram United lại cho thấy sự ổn định đáng chú ý ở những đấu trường tham dự. Tại Thai League, đội bóng này giành 16 điểm sau 7 vòng đấu, với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 1 thua, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Ratchaburi ở trận đấu gần nhất.
Không chỉ duy trì kết quả tích cực tại giải quốc nội, Buriram còn thể hiện bản lĩnh ở Cúp C1 châu Á khi lần lượt cầm hòa hai đại diện Nhật Bản là Kashima Antlers với tỷ số 0-0 và Gamba Osaka với tỷ số 1-1. Những kết quả này cho thấy đội bóng Thái Lan có khả năng cạnh tranh trước những đối thủ sở hữu chất lượng chuyên môn cao.
Dù vậy, Buriram cũng chưa có được lợi thế tại Cúp C1 Đông Nam Á khi mới giành 1 điểm và tạm xếp thứ 5 bảng A. Chuyến làm khách trước CA TP.HCM vì thế là cơ hội để đội bóng Thái Lan tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đồng thời cải thiện vị trí trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
Xét về tương quan lực lượng, Buriram được đánh giá nhỉnh hơn và có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách, trong bầu không khí cổ vũ của khán giả Việt Nam, chắc chắn sẽ mang đến những thử thách nhất định cho đại diện Thái Lan.
Ở cuộc đối đầu lần này, CA TP.HCM có lợi thế sân nhà, nhưng Buriram lại sở hữu phong độ cùng chất lượng đội hình đáng gờm. Nếu Olaha Mạnh Đức tiếp tục duy trì cảm giác ghi bàn và các đồng đội tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.
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