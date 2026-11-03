TRỰC TIẾP CAHN vs Kyoto Sanga vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27

10:45

Trận thắng cảm xúc 3-2 ngay trên sân của Cảng Thượng Hải giúp CAHN tìm thấy điểm tựa quan trọng sau hai thất bại liên tiếp tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Tuy nhiên, khi Kyoto Sanga hành quân tới Hàng Đẫy, thầy trò HLV Mano Polking sẽ phải đối diện với thử thách không nhỏ, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực và ảnh hưởng đến sự ổn định của đội bóng.

CAHN giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở lượt 3 vòng phân hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: CLB CAHN)

CAHN có điểm tựa Hàng Đẫy, nhưng bài toán thể lực rất đáng lo

Nhìn lại hành trình tại Cúp C1 châu Á mùa này, CAHN đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Thất bại 1-4 trước Gamba Osaka và trận thua 0-1 trước Kashima Antlers phơi bày không ít hạn chế trong khả năng phòng ngự, nhưng chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải cho thấy đại diện Việt Nam đủ sức tạo ra khác biệt nếu tận dụng tốt cơ hội.

Trước đội bóng Trung Quốc, các học trò của HLV Polking thể hiện sự sắc bén trong tổ chức tấn công và chuyển trạng thái. Đây là cơ sở để CAHN tự tin hướng tới trận đấu với Kyoto Sanga, dù đội chủ nhà cần tránh lặp lại những khoảnh khắc mất tập trung từng khiến họ phải trả giá trước các đối thủ Nhật Bản.

Tiền đạo Brayan Perea đang có phong độ rất cao trong màu áo CAHN ở đấu trường Cúp C1 châu Á (Ảnh: CLB CAHN)

Về lực lượng, CAHN có những nhân tố đủ khả năng tạo đột biến. Bộ ba Leo Artur, Alan Grafite và Brayan Perea đem đến sự đa dạng trên hàng công, trong khi Quang Hải có thể trở thành cầu nối quan trọng nhờ khả năng quan sát, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tung ra những đường chuyền xuyên tuyến.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Stefan Mauk vì án treo giò là tổn thất đáng kể. Tiền vệ này có khả năng tranh chấp, hoạt động rộng và hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự, khiến HLV Polking phải tính toán phương án thay thế để giữ sự cân bằng ở tuyến giữa. Thành Long và Văn Đô có thể đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ ấy.

HLV Mano Polking quyết tâm cùng CAHN đánh bại đội bóng Nhật Bản (Ảnh: CLB CAHN)

Ở phía sau, Nguyễn Filip vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Dẫu vậy, những chấn thương của Đình Trọng, Văn Thanh, Phạm Ba và David Henen, cùng dấu hiệu quá tải ở Đình Bắc, Quang Hải và Việt Anh đang khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp.

Theo chia sẻ của HLV Mano Polking tại buổi họp báo trước trận, CAHN gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc. Sau trận hòa SLNA 1-1 ở V-League, đội bóng ngành công an chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho Kyoto Sanga.

Quỹ thời gian hồi phục hạn chế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng pressing, tốc độ di chuyển và độ chính xác trong xử lý bóng. Vì thế, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng sự cổ vũ của khán giả sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng, nhưng không thể thay thế yêu cầu về một phương án sử dụng nhân sự hợp lý.

Kyoto Sanga và thử thách mang tên cường độ bóng đá Nhật Bản

Kyoto Sanga bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau khi đánh bại Newcastle Jets 5-2 tại Cúp C1 châu Á, rồi vượt qua Shimizu S-Pulse 2-0 ở giải quốc nội. Trước đó, đại diện Nhật Bản cũng giành chiến thắng 1-0 trước Ratchaburi, cho thấy họ đang có khả năng cạnh tranh đáng kể ở sân chơi châu lục.

Kyoto Sanga sở hữu tỷ lệ sút bóng chính xác lên tới 55,6%, cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu, với 20/36 cú sút không bị chặn đi trúng đích (Ảnh: AFC)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ranko Popovic, Kyoto Sanga sở hữu lối chơi giàu năng lượng và tính tổ chức. Nhà cầm quân người Serbia có nhiều năm làm việc tại Nhật Bản, từng dẫn dắt Oita Trinita, Machida Zelvia, FC Tokyo, Cerezo Osaka và Kashima Antlers. Kinh nghiệm ấy giúp ông hiểu rõ đặc trưng của J.League và xây dựng một tập thể có khả năng vận hành chiến thuật linh hoạt.

Dù đang đứng thứ 14 tại J.League 1 mùa giải 2026/27 với 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại, Kyoto Sanga không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội bóng này từng cán đích thứ ba tại J1 League mùa 2025, đồng thời cho thấy diện mạo tích cực hơn ở đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, Kyoto Sanga đạt trung bình khoảng 114 km di chuyển và 125 pha bứt tốc mỗi trận, theo thống kê trên trang chủ J.League. Những con số này phản ánh cường độ vận động cao, yếu tố có thể tạo ra bất lợi cho CAHN nếu đội chủ nhà không đảm bảo được thể lực trong suốt 90 phút.

(Ảnh: AFC)

Về chiến thuật, Kyoto Sanga có xu hướng đưa bóng lên phía trên nhanh, khai thác tốc độ ở hai hành lang cánh và tận dụng những pha di chuyển không bóng. Họ cũng có khả năng phối hợp trung lộ, liên tục tạo sức ép để buộc hàng phòng ngự đối phương phải dịch chuyển và bộc lộ khoảng trống.

Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản không phải không có điểm yếu. Những trận hòa 2-2 trước Gamba Osaka và Kashima Antlers cho thấy hệ thống phòng ngự của Kyoto Sanga vẫn có thể bị khai thác. Đây là cơ hội để Leo Artur, Alan Grafite và các cầu thủ tấn công CAHN tìm kiếm khoảng trống, đặc biệt ở phía sau hàng thủ khi đội khách dâng cao.

HLV Polking vì thế cần lựa chọn cách tiếp cận có tính toán. CAHN không nên pressing liên tục trong bối cảnh thể lực bị ảnh hưởng, mà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, chọn thời điểm gây sức ép và nhanh chóng chuyển trạng thái khi đoạt bóng. Những đường chuyền hướng tới Perea hoặc Leo Artur có thể mở ra cơ hội phản công, trong khi khả năng di chuyển của Alan Grafite sẽ giúp kéo giãn hàng thủ đối phương.

(Ảnh: AFC)

Ở chiều ngược lại, Kyoto Sanga nhiều khả năng tìm cách kiểm soát trung tuyến và buộc CAHN phải lùi sâu. Đội chủ nhà cần đặc biệt cảnh giác với những pha phối hợp tốc độ, đồng thời hạn chế sai sót cá nhân trước vòng cấm. HLV Popovic cũng đã đánh giá cao chất lượng và tốc độ của các cầu thủ tấn công CAHN, cho thấy đội khách không thể chủ quan trước khả năng phản công của đại diện Việt Nam.

Với tương quan hiện tại, Kyoto Sanga có ưu thế về nền tảng thể lực và sự ổn định trong cách vận hành lối chơi, còn CAHN nắm lợi thế sân nhà cùng động lực sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng. Hàng Đẫy đang chờ một màn trình diễn đủ bản lĩnh để CAHN biến lợi thế sân nhà thành những điểm số quan trọng tại đấu trường châu lục.