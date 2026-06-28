Trực tiếp CHDC Congo 0-1 Uzbekistan: Đội bóng châu Á suýt nhân đôi cách biệt
VOV.VN - Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.
TRỰC TIẾP Colombia 0-0 Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: CR7 bỏ lỡ cơ hội vàng
VOV.VN - TRỰC TIẾP Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 06h30 ngày 28/6/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Miami ở bang Florida, Mỹ.
62': Thẻ vàng!!! Moutoussamy buộc phải phạm lỗi để ngăn Uzbekistan phản công.
59': Uzbekistan thay người!!! Khamdamov, Shukurov rời sân nhường chỗ cho Ganiev, Hamrobekov.
58': KHÔNG VÀO!!! Mbuku tung cú sút xa trái phá khiến thủ môn Nematov vất vả cản phá. Ngay sau đó, CHDC Congo tiếp tục tạo ra cơ hội đánh đầu cận thành nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.
53': CHDC Congo điều chỉnh hàng tấn công!!! Bakambu nhường chỗ cho Mayele ở vị trí tiền đạo.
51': SHOMURODOV SUÝT LẬP CÚ ĐÚP!!! Tiền đạo Uzbekistan đưa bóng đi sạt xà ngang sau pha dứt điểm tinh tế.
49': Đáng tiếc!!! Wissa dứt điểm chệch cột dọc sau đường căng ngang từ cánh trái.
Hiệp 2 bắt đầu!!! CHDC Congo giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Uzbekistan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước CHDC Congo 1-0.
45'+6: KHÔNG VÀO!!! Fayzullaev đá phạt vọt xà ngang sau khi Mbuku phạm lỗi ngay trước vòng cấm CHDC Congo và phải lĩnh thẻ vàng.
45'+3: Cơ hội của CHDC Congo!!! Trái bóng được rót vào vòng cấm Uzbekistan trong tình huống đá phạt, Mbemba bắt volley chệch cột dọc.
44': Uzbekistan thót tim!!! Thủ môn Nematov không bắt dính bóng trong pha tranh chấp với Bakambu. Hai cầu thủ CHDC Congo ập vào nhưng không thể dứt điểm. Dẫu vậy, trọng tài xác định Bakambu đã việt vị.
42': Thẻ vàng!!! Khusanov bị vượt qua và buộc phải phạm lỗi để ngăn Wissa áp sát vòng cấm Uzbekistan.
38': UZBEKISTAN SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Quả tạt của Khamdamov đưa bóng đập chân hậu vệ CHDC Congo rồi bất ngờ hướng thẳng vào khung thành khiến thủ môn M’Pasi-Nzau phải bay người hết cỡ để cản phá.
33': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Cipenga ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan không phạm lỗi.
26': Cơ hội của Uzbekistan!!! Hàng thủ CHDC Congo thoáng lúng túng trong tình huống phạt góc trước khi phá bóng giải nguy.
20': Thẻ vàng!!! Sadiki nhận án phạt sau pha cao chân với cầu thủ Uzbekistan.
17': VAR TỪ CHỐI BÀN GỠ HÒA!!! Mbuku sút tung lưới Uzbekistan nhưng VAR can thiệp và trọng tài xác định rằng trước đó cầu thủ CHDC Congo đã phạm lỗi.
10': VÀO!!! Uzbebistan 1-0 CHDC Congo
Uzbekistan mở tỷ số trước CHDC Congo bằng một siêu phẩm. Shomurodov bứt tốc đón đường chuyền vào vòng cấm rồi thực hiện pha tâng bóng đẹp mắt khiến thủ môn đối phương chôn chân đứng nhìn.
7': Thế trận kín kẽ!!! Sau khi bóng được đưa vào lưới ngay giây thứ 22, đôi bên tỏ ra thận trọng và duy trì tốc độ thi đấu ở mức trung bình.
1': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Uzbekistan đưa bóng vào lưới CHDC Congo chỉ sau 22 giây. Tuy nhiên, trọng tài xác định Shomurodov đã việt vị.
Trận đấu bắt đầu!!! Uzbekistan giao bóng
Đội hình xuất phát:
CHDC Congo (4-4-2): M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mbuku, Cipenga; Wissa, Bakambu
Dự bị: Fayulu, Epolo, Kapuadi, Batubinsika, Mukau, Bongonda, Kakuta, Joris Kayembe, Elia, Tshibola, Pickel, Mayele, Banza, Kalulu, Edo Kayembe
Uzbekistan (5-4-1): Nematov; Nasrullaye, Ashurmatov, Urozov, Khusanov, Alizhonov; Fayzullaev, Shukurov, Mozgovoy, Khamdamov; Shomurodov
Dự bị: Yusupov, Ergashev, Sayfiev, Iskanderov, Hamrobekov, Jiyanov, Urunov, Eshmurodov, Abdullayev, Ganiev, Amonov, Sergeev, Esanov, Karimov, Ulmasaliev
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại bảng K sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 trên sân vận động Mercedes-Benz tại Atlanta, Mỹ.
Hiện tại, CHDC Congo đang đứng thứ 3 tại bảng K với 1 điểm sau khi hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thua Colombia 0-1. Đội bóng châu Phi sẽ giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trước Uzbekistan.
Xét về thực lực, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn Uzbekistan khi sở hữu nhiều cầu thủ đã thành danh tại Ngoại hạng Anh như Wan-Bissaka, Wissa, Tuanzebe hay Masuaku.
Uzebekistan vẫn chưa có điểm nào sau khi thua Colombia 1-3 và thua Bồ Đào Nha 0-5. Đội bóng châu Á vẫn còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết, nhưng buộc phải thắng CHDC Congo với cách biệt từ 7 bàn trở lên.
Nếu thắng CHDC Congo với cách biệt từ 7 bàn trở lên thì Uzbekistan sẽ có cùng 3 điểm nhưng hơn chỉ số phụ so với Iran, Hàn Quốc, Scotland và hơn 1 điểm so với Uruguay trên bảng xếp hạng thành tích của các đội xếp thứ 3. Dù vậy, kịch bản này rất khó xảy ra.
Tuy cơ hội vượt qua vòng bảng của Uzbekistan là rất thấp, nhưng đội bóng Trung Á vẫn còn mục tiêu giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ngoài ra, nếu Uzbekistan không thua CHDC Congo thì bóng đá châu Á có thể tăng số đội góp mặt tại vòng knock-out khi Iran và Hàn Quốc đều đang nín thở chờ tấm vé đi tiếp.
Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026
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