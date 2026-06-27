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Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Hồi hộp chờ vé đi tiếp

Thứ Bảy, 19:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.

17:39
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại bảng K sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 trên sân vận động Mercedes-Benz tại Atlanta, Mỹ.

Hiện tại, CHDC Congo đang đứng thứ 3 tại bảng K với 1 điểm sau khi hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thua Colombia 0-1. Đội bóng châu Phi sẽ giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trước Uzbekistan.

Xét về thực lực, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn Uzbekistan khi sở hữu nhiều cầu thủ đã thành danh tại Ngoại hạng Anh như Wan-Bissaka, Wissa, Tuanzebe hay Masuaku.

Uzebekistan vẫn chưa có điểm nào sau khi thua Colombia 1-3 và thua Bồ Đào Nha 0-5. Đội bóng châu Á vẫn còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết, nhưng buộc phải thắng CHDC Congo với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

Nếu thắng CHDC Congo với cách biệt từ 7 bàn trở lên thì Uzbekistan sẽ có cùng 3 điểm nhưng hơn chỉ số phụ so với Iran, Hàn Quốc, Scotland và hơn 1 điểm so với Uruguay trên bảng xếp hạng thành tích của các đội xếp thứ 3. Dù vậy, kịch bản này rất khó xảy ra.

Tuy cơ hội vượt qua vòng bảng của Uzbekistan là rất thấp, nhưng đội bóng Trung Á vẫn còn mục tiêu giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ngoài ra, nếu Uzbekistan không thua CHDC Congo thì bóng đá châu Á có thể tăng số đội góp mặt tại vòng knock-out khi Iran và Hàn Quốc đều đang nín thở chờ tấm vé đi tiếp.

 

Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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