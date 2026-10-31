TRỰC TIẾP Chelsea 0-0 MU vòng 9 Ngoại hạng Anh: Quỷ đỏ bị khước từ bàn thắng

20:16 43': Nguy hiểm !!! Harry Maguire để mất bóng ngay bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Pedro Neto thoát xuống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Senne Lammens đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành MU. 20:15 MU ăn mừng hụt bàn thắng của Matheus Cunha (Ảnh: Reuters) 20:14 42': Cột dọc cứu thua !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà để Fofana bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người Caicedo đổi hướng khiến tất cả hàng thủ MU ngỡ ngàng nhưng bóng trúng cột dọc bật ra. Ngay sau đó, MU đáp trả khi Amad Diallo thoát xuống đối mặt với thủ môn Penders nhưng lại dứt điểm chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea hết sức khó hiểu. 20:06 34': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Harry Maguire bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Matheus Cunha dứt điểm nối bằng đầu cận thành tung lưới Chelsea, mở tỷ số cho MU !!! Mặc dù vậy, VAR vào cuộc và xác định Matheus Cunha đã việt vị trước đó và bàn thắng của Quỷ đỏ không được công nhận. 20:04 MU đang chơi pressing tầm cao (Ảnh: Reuters) 20:04 32': Đối mặt !!! Amad Diallo cướp bóng trong chân Fofana và đột phá đầy tốc độ vào vòng cấm Chelsea trước khi dứt điểm chân phải từ góc hẹp trong thế đối mặt với thủ môn Penders nhưng bóng trúng chân hậu vệ áo xanh đi hết đường biên ngang. 20:02 30': Không vào !!! Amad Diallo tung ra cú sút chân trái đầu uy lực trước vòng cấm găm bóng chìm vào góc gần khiến thủ môn Penders không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Mbeumo băng vào căng ngang cho Matheus Cunha dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống của đội chủ nhà nhưng bóng trúng chân hậu vệ Chelsea bật ra. 19:58 Ảnh: Reuters 19:57 25': Căng ngang !!! Một tình huống mất bóng bên phần sân nhà của các cầu thủ Chelsea tạo điều kiện cho Amad Diallo thả bóng xuống cánh trái cho Bruno xâm nhập vòng cấm và căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự áo xanh nhưng Mbeumo không thể di chuyển băng cắt tạo điểm chạm trước khung thành đã bỏ trống. 19:54 22': Đánh đầu nối !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Chelsea để Morgan Rogers đánh đầu và Fofana dứt điểm nối bằng đầu cận thành nhưng thủ môn Senne Lammens đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho MU. 19:53 Màn đối đầu Chelsea vs MU đang diễn ra đầy tốc độ và hấp dẫn (Ảnh: Reuters) 19:51 19': Không vào !!! Pha phản công thần tốc của các cầu thủ MU. Amad Diallo chuyền bóng để Mbeumo bứt lên ở cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách trước khi chuyền bóng cho Bruno thoải mái đối mặt với thủ môn Penders nhưng đội trưởng của Quỷ đỏ lại sút bóng chân trái đưa bóng vọt xà ngang khung thành Chelsea hết sức đáng tiếc. 19:47 15': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Pedro Neto xử lí gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái khiến thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính bóng và Estêvão băng vào dứt điểm tung lưới khung thành đã bỏ trống của MU nhưng bàn thắng của Chelsea không được công nhận vì lỗi việt vị. 19:43 Chelsea và MU đang chơi đôi công rực lửa (Ảnh: Reuters) 19:42 8': Cơ hội !!! Estêvão đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái đầy uy lực đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU. Ngay lập tức, Quỷ đỏ đáp trả với cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái đưa bóng sạt cột dọc khung thành Chelsea của Andrey Santos. 19:38 7': Nguy hiểm !!! Amad Diallo đập nhả một chạm cùng Matheus Cunha để số 10 của MU xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm khi trước mặt chỉ còn thủ môn Penders bên phía Chelsea. 19:31 1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Chelsea ra sân trong trang phục áo xanh - quần xanh, trong khi các cầu thủ MU mặc áo đỏ - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một. 19:22 Các cầu thủ MU khởi động trước giờ G (Ảnh: Reuters) Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Đội chủ nhà Chelsea tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm (Ảnh: Reuters) Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 19:13 Xabi Alonso cùng các học trò có mặt ở Stamford Bridge từ rất sớm (Ảnh: Reuters) Morgan Rogers trong vòng vây cổ động viên (Ảnh: Reuters) Cole Palmer trở lại sau án treo giò (Ảnh: Reuters) Trong đó bên phía MU, HLV Michael Carrick mặt khá đăm chiêu (Ảnh: Reuters) Dễ hiểu khi HLV Carrick không thể vui ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Reuters) Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát sau khi công khai xin lỗi HLV Michael Carrick (Ảnh: Reuters) 19:06 Stamford Bridge sẵn sàng cho đại chiến Chelsea vs MU trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 (Ảnh: Reuters) Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 19:02 Đội hình ra sân: Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Colwill, Pedro Neto, Caicedo, Lavia, Palestra, Estevao, Palmer, Rogers. Dự bị: Sharman-Lowe, Barco, Welbeck, Emegha, Quenda, Gusto, Chavarria, Nicoll-Jazuli, Subuloye. MU: Lammens, Yoro, Martinez, Maguire, Dalot, Santos, Baleba, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo. Dự bị: Darlow, Mazraoui, de Ligt, Mount, Zirkzee, Tielemans, Heaven, Lacey, Mainoo. Trọng tài chính: Peter Bankes 11:55 FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB 11:52 11:50 Không thể phủ nhận MU đang trải qua giai đoạn đáng quên dưới thời HLV Michael Carrick. Sau 8 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ mới giành được 7 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Đội bóng thành Manchester cũng chỉ thắng 1 trận tại giải đấu từ đầu mùa, trong khi chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường đang khiến chiếc ghế của ông thầy Carrick lung lay dữ dội. Thất bại tan nát 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford ở vòng đấu trước càng phơi bày những vấn đề của MU. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, khả năng chống phản công thiếu chắc chắn, còn hàng công dù tạo ra nhiều cơ hội vẫn chưa đạt hiệu quả tương xứng. Đáng chú ý, MU đã tung ra 155 cú dứt điểm sau 8 vòng đấu, nhiều nhất trong số 20 đội góp mặt tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng thành tích nghèo nàn cho thấy số lượng cơ hội chưa chuyển hóa thành kết quả như kỳ vọng. Việc Bruno Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth cũng gây ra nhiều tranh cãi về sự rạn nứt trong nội bộ của MU. Trên thực tế, việc thiếu tiền vệ người Bồ Đào Nha, MU đã tự đánh mất một nguồn sáng tạo quan trọng. HLV Carrick sẽ phải cân nhắc kỹ nếu không muốn tiếp tục trả giá bằng những quyết định nhân sự gây tranh cãi. Ở phía đối diện, Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 trận. Đội bóng của HLV Xabi Alonso cũng không duy trì được sự ổn định, khi vừa thua Tottenham 0-2 tại Ngoại hạng Anh vòng trước, trước khi bị Liverpool loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu. Dù vậy, Chelsea vẫn có sự tự tin nhất định với hàng công có khả năng bùng nổ, khi ghi 17 bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất. Vấn đề của The Blues nằm ở hàng phòng ngự. Chelsea đã để thủng lưới trong cả 5 trận sân nhà nói trên. Chấn thương của Maxence Lacroix sau trận đấu vừa qua với Liverpool càng khiến ông thầy Alonso đau đầu, bởi trung vệ người Pháp là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự ba người. 11:48 Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước đại chiến ở Ngoại hạng Anh 2026/2027 VOV.VN - Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước trận đại chiến ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân vận động Stamford Bridge. Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU thuộc khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10. HLV Michael Carrick nhận tin dữ trước trận MU đấu Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh VOV.VN - HLV Michael Carrick thêm đau đầu khi tiền đạo Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 1/2027 vì chấn thương, trong bối cảnh MU đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2026/27 đầy thất vọng. Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU đấu Chelsea, Liverpool đại chiến Arsenal VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, trong khi Liverpool đại chiến Arsenal trên sân nhà Anfield. MU cân nhắc sa thải HLV Carrick, lộ diện ứng viên thay thế VOV.VN - Theo ESPN, MU đang cân nhắc sa thải HLV Carrick sau trận thua Bournemouth. Eddie Howe và Julian Nagelsmann nằm trong danh sách những ứng viên tiềm năng tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.



Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU rơi sát nhóm xuống hạng VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, MU rơi sát nhóm xuống hạng sau trận thua Bournemouth 0-3. 11:48 Đội hình dự kiến: Chelsea (3-4-2-1): Pender; Acheampong, Colwill, Fofana; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers. MU (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Bruno; Mbeumo.

TRỰC TIẾP Chelsea vs MU

Cuộc đọ sức tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu thứ 200 giữa Chelsea và MU trên mọi đấu trường. Trong toàn bộ lịch sử đối đầu giữa đôi bên, MU đang nhỉnh hơn khi có 85 chiến thắng, 57 trận hòa và 57 thất bại.

Hiện tại, MU đang khủng hoảng trầm trọng trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge với chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cùng với đó, chiếc "ghế nóng" của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội khi Quỷ đỏ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

TRỰC TIẾP Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Dù vậy, thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa để MU mơ về kết quả có lợi tại Stamford Bridge. Quỷ đỏ đã thắng The Blues trong cả 2 lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, trong 10 lần chạm trán gần nhất, MU đã thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trước Chelsea.

Trong khi đó, Chelsea đang có phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm và đang có cơ hội đua tranh top 4 ở mùa giải này.

Phong độ trái ngược giữa đôi bên là cơ sở để Chelsea tự tin bước vào cuộc tiếp đón MU, cũng như hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ từ 2 trận thua ở mùa giải trước.

Thông tin lực lượng mới nhất

Chelsea: Reece James chắc chắn vắng mặt do vừa phẫu thuật đầu gối. Joao Pedro cũng không thể thi đấu vì chấn thương gặp phải trong buổi tập trước trận gặp Tottenham. Maxence Lacroix có nguy cơ nghỉ trận này sau khi dính chấn thương gân khoeo ở cuộc đối đầu Liverpool tại vòng 4 Cúp liên đoàn Anh. Trong khi đó, Emiliano Martinez chưa chắc kịp bình phục sau ca phẫu thuật xương hàm. Pep Chavarria và Jamie Gittens vẫn đang trong quá trình hồi phục. Điểm tích cực với Chelsea là Cole Palmer đã hoàn thành án treo giò và sẵn sàng trở lại.

MU: Benjamin Sesko phải nghỉ dài hạn vì chấn thương xương ống chân và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 1/2027. Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện, nhưng vẫn cần kiểm tra thể lực trước khi xác định khả năng ra sân. Luke Shaw và Marcus Rashford bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục chấn thương đầu gối, trong khi Patrick Dorgu nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương gân khoeo.

Chelsea có lợi thế sân nhà và có chất lượng tấn công đủ sức khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của MU. Tuy nhiên, đội bóng của Alonso cũng không thể chủ quan khi hàng thủ đang thiếu hụt nhân sự và thường xuyên để đối phương ghi bàn.

Đây có thể là cơ hội để MU tìm kiếm bước ngoặt, nhất là khi hàng công của họ vẫn tạo ra số lượng cú dứt điểm đáng kể. Nếu Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát và tuyến giữa cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Dẫu vậy, áp lực thành tích cùng chuỗi trận thất vọng khiến MU khó bước vào Stamford Bridge với sự tự tin cần thiết. Chelsea có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng, nhưng hàng thủ chắp vá có thể khiến họ không dễ giữ sạch lưới.

Nếu tiếp tục trắng tay, MU sẽ đối mặt nguy cơ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Còn với Chelsea, 3 điểm là mục tiêu quan trọng để duy trì lợi thế trong cuộc đua Top 4.