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Trực tiếp Chelsea 3-0 Bournemouth: Hàng công The Blues thăng hoa rực rỡ

Thứ Bảy, 22:06, 10/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Chelsea vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Stamford Bridge.

22:06

46': VÀO!!! Chelsea 3-0 Bournemouth

Neto vượt qua Silva trong pha tranh chấp tay đôi để thoát xuống đáy biên rồi trả ngược thuận lợi, Joao Pedro lạnh lung tung cú sút cháy lưới Bournemouth.

22:04

Hiệp 2 bắt đầu!!! Chelsea giao bóng

21:49

Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Bournemouth 2-0.

truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 1
Bournemouth cố gắng vùng lên nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Chelsea. (Ảnh: Reuters)
21:47

45'+1: KHÔNG VÀO!!! Silva bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Martinez bay người bắt gọn bóng.

21:46

45': Chelsea thót tim!!! Colwill có mặt đúng lúc để phá bóng giải nguy trước khi Evanilson kịp dứt điểm sau quả tạt từ cánh trái.

21:42

40': Đáng tiếc!!! Chelsea phối hợp kéo dãn hàng thủ Bournemouth nhưng Joao Pedro không theo kịp đường chọc khe của đồng đội.

21:36

34': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Thủ môn Martinez chiến thắng Rayan trong pha đối mặt rồi tiếp tục cản phá cú sút bồi của Christie.

21:29

28': Nguy hiểm!!! Quả tạt của Chavarria gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Bournemouth, Rodgers chớp thời cơ tung cú volley nhưng không thể đưa bóng đi xuyên qua một rừng chân.

21:23

23': Chelsea phản đòn!!! Neto và Palmer khuấy đảo hàng thủ Bournemouth trước khi Henderson tung cú sút chệch mục tiêu.

truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 2
Neto và Palmer khuấy đảo hàng thủ Bournemouth. (Ảnh: Reuters)
21:20

17': Bournemouth bế tắc!!! Đội khách rất tập trung cho tình huống phối hợp ném biên nhưng hàng thủ Chelsea hóa giải thành công.

21:15

11': Chelsea giảm tốc!!! Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ và thi đấu chắc chắn sau khi tung đòn phủ đầu trước Bournemouth.

21:06

6': Bournemouth đáp trả!!! Rayan thoát xuống sau lưng hàng thủ Chelsea rồi tung cú sút vọt xà ngang.

21:03

3': VÀO!!! Chelsea 2-0 Bournemouth

Chelsea tiếp tục tấn công ào ạt sau bàn mở tỷ số và nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Henderson tung đường kiến tạo, Rodgers bình tĩnh chỉnh bóng rồi thực hiện pha sửa lòng hiểm hóc về góc xa.

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Henderson vừa ghi bàn vừa kiến tạo. (Ảnh: Reuters)
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Thủ môn Bournemouth bó tay trước cú sút hiểm hóc của Rodgers. (Ảnh: Reuters)
21:01

2': VÀO!!! Chelsea 1-0 Bournemouth

Henderson sớm mở tỷ số cho Chelsea với pha dứt điểm đẳng cấp từ sát mép vòng cấm. Palmer góp công đầu trong bàn thắng này với tình huống đột phá rồi trả ngược vừa tầm ra tuyến hai.

truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 5
Chelsea có khởi đầu như mơ trước Bournemouth. (Ảnh: Reuters)
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Palmer góp công đầu với pha kiến tạo cho Henderson ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
21:00

Trận đấu bắt đầu!!! Bournemouth giao bóng

20:15
truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 7
Đội hình xuất phát của Chelsea. (Ảnh: CLB)
truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 8
Đội hình xuất phát của Bournemouth. (Ảnh: CLB)
11:11
truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 10
truc tiep chelsea 3-0 bournemouth hang cong the blues thang hoa ruc ro hinh anh 11

Hôm nay 10/10, Chelsea sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ bất ổn trong giai đoạn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước khi bước vào vòng 6 Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm còn Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm.

Hai đội bóng cũng đều phải nhận thất bại trước quãng nghỉ FIFA Days. Nếu như Chelsea đã thua Brentford 0-3, thì Bournemouth đã thua Liverpool 0-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh đôi bên đều khát thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Chelsea và Bournemouth sẽ phải thay đổi thói quen chia điểm trong những màn đối đầu gần đây. Theo thống kê, Chelsea và Bournemouth đang có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trong những lần gặp nhau gần nhất.

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Hoàng Long/VOV.VN
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