English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TRỰC TIẾP Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh: Người về đỉnh cao, người về vực sâu

Thứ Bảy, 14:00, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TRỰC TIẾP Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Stamford Bridge, Anh. Đây là màn đối đầu tâm điểm của hai đội bóng kì phùng địch thủ nhưng đang ở 2 đầu bảng xếp hạng.

11:55
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

11:52
trUc tiEp chelsea vs mu vong 9 ngoai hang anh nguoi ve dinh cao, nguoi ve vuc sau hinh anh 2
11:50

Không thể phủ nhận MU đang trải qua giai đoạn đáng quên dưới thời HLV Michael Carrick. Sau 8 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ mới giành được 7 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Đội bóng thành Manchester cũng chỉ thắng 1 trận tại giải đấu từ đầu mùa, trong khi chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường đang khiến chiếc ghế của ông thầy Carrick lung lay dữ dội.

Thất bại tan nát 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford ở vòng đấu trước càng phơi bày những vấn đề của MU. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, khả năng chống phản công thiếu chắc chắn, còn hàng công dù tạo ra nhiều cơ hội vẫn chưa đạt hiệu quả tương xứng. Đáng chú ý, MU đã tung ra 155 cú dứt điểm sau 8 vòng đấu, nhiều nhất trong số 20 đội góp mặt tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng thành tích nghèo nàn cho thấy số lượng cơ hội chưa chuyển hóa thành kết quả như kỳ vọng.

Việc Bruno Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth cũng gây ra nhiều tranh cãi về sự rạn nứt trong nội bộ của MU. Trên thực tế, việc thiếu tiền vệ người Bồ Đào Nha, MU đã tự đánh mất một nguồn sáng tạo quan trọng. HLV Carrick sẽ phải cân nhắc kỹ nếu không muốn tiếp tục trả giá bằng những quyết định nhân sự gây tranh cãi.

Ở phía đối diện, Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 trận. Đội bóng của HLV Xabi Alonso cũng không duy trì được sự ổn định, khi vừa thua Tottenham 0-2 tại Ngoại hạng Anh vòng trước, trước khi bị Liverpool loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu. Dù vậy, Chelsea vẫn có sự tự tin nhất định với hàng công có khả năng bùng nổ, khi ghi 17 bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất.

Vấn đề của The Blues nằm ở hàng phòng ngự. Chelsea đã để thủng lưới trong cả 5 trận sân nhà nói trên. Chấn thương của Maxence Lacroix sau trận đấu vừa qua với Liverpool càng khiến ông thầy Alonso đau đầu, bởi trung vệ người Pháp là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự ba người.

11:48
11:48

Đội hình dự kiến:

Chelsea (3-4-2-1): Pender; Acheampong, Colwill, Fofana; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

MU (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Bruno; Mbeumo.

TRỰC TIẾP Chelsea vs MU

Cuộc đọ sức tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu thứ 200 giữa Chelsea và MU trên mọi đấu trường. Trong toàn bộ lịch sử đối đầu giữa đôi bên, MU đang nhỉnh hơn khi có 85 chiến thắng, 57 trận hòa và 57 thất bại. 

Hiện tại, MU đang khủng hoảng trầm trọng trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge với chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cùng với đó, chiếc "ghế nóng" của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội khi Quỷ đỏ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

trUc tiEp chelsea vs mu vong 9 ngoai hang anh nguoi ve dinh cao, nguoi ve vuc sau hinh anh 3
TRỰC TIẾP Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Dù vậy, thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa để MU mơ về kết quả có lợi tại Stamford Bridge. Quỷ đỏ đã thắng The Blues trong cả 2 lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, trong 10 lần chạm trán gần nhất, MU đã thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trước Chelsea.

Trong khi đó, Chelsea đang có phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm và đang có cơ hội đua tranh top 4 ở mùa giải này.

Phong độ trái ngược giữa đôi bên là cơ sở để Chelsea tự tin bước vào cuộc tiếp đón MU, cũng như hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ từ 2 trận thua ở mùa giải trước.

Thông tin lực lượng mới nhất

Chelsea: Reece James chắc chắn vắng mặt do vừa phẫu thuật đầu gối. Joao Pedro cũng không thể thi đấu vì chấn thương gặp phải trong buổi tập trước trận gặp Tottenham. Maxence Lacroix có nguy cơ nghỉ trận này sau khi dính chấn thương gân khoeo ở cuộc đối đầu Liverpool tại vòng 4 Cúp liên đoàn Anh. Trong khi đó, Emiliano Martinez chưa chắc kịp bình phục sau ca phẫu thuật xương hàm. Pep Chavarria và Jamie Gittens vẫn đang trong quá trình hồi phục. Điểm tích cực với Chelsea là Cole Palmer đã hoàn thành án treo giò và sẵn sàng trở lại.

MU: Benjamin Sesko phải nghỉ dài hạn vì chấn thương xương ống chân và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 1/2027. Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện, nhưng vẫn cần kiểm tra thể lực trước khi xác định khả năng ra sân. Luke Shaw và Marcus Rashford bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục chấn thương đầu gối, trong khi Patrick Dorgu nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương gân khoeo.

Chelsea có lợi thế sân nhà và có chất lượng tấn công đủ sức khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của MU. Tuy nhiên, đội bóng của Alonso cũng không thể chủ quan khi hàng thủ đang thiếu hụt nhân sự và thường xuyên để đối phương ghi bàn.

Đây có thể là cơ hội để MU tìm kiếm bước ngoặt, nhất là khi hàng công của họ vẫn tạo ra số lượng cú dứt điểm đáng kể. Nếu Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát và tuyến giữa cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Dẫu vậy, áp lực thành tích cùng chuỗi trận thất vọng khiến MU khó bước vào Stamford Bridge với sự tự tin cần thiết. Chelsea có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng, nhưng hàng thủ chắp vá có thể khiến họ không dễ giữ sạch lưới.

Nếu tiếp tục trắng tay, MU sẽ đối mặt nguy cơ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Còn với Chelsea, 3 điểm là mục tiêu quan trọng để duy trì lợi thế trong cuộc đua Top 4. 

Phúc Quảng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước đại chiến ở Ngoại hạng Anh 2026/2027
Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước đại chiến ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước trận đại chiến ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân vận động Stamford Bridge.

Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước đại chiến ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước đại chiến ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước trận đại chiến ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân vận động Stamford Bridge.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU thuộc khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs MU thuộc khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10.

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU đấu Chelsea, Liverpool đại chiến Arsenal
Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU đấu Chelsea, Liverpool đại chiến Arsenal

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, trong khi Liverpool đại chiến Arsenal trên sân nhà Anfield.

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU đấu Chelsea, Liverpool đại chiến Arsenal

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU đấu Chelsea, Liverpool đại chiến Arsenal

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, trong khi Liverpool đại chiến Arsenal trên sân nhà Anfield.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế