TRỰC TIẾP Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh: Người về đỉnh cao, người về vực sâu

TRỰC TIẾP Chelsea vs MU

Cuộc đọ sức tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu thứ 200 giữa Chelsea và MU trên mọi đấu trường. Trong toàn bộ lịch sử đối đầu giữa đôi bên, MU đang nhỉnh hơn khi có 85 chiến thắng, 57 trận hòa và 57 thất bại.

Hiện tại, MU đang khủng hoảng trầm trọng trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge với chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cùng với đó, chiếc "ghế nóng" của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội khi Quỷ đỏ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

TRỰC TIẾP Chelsea vs MU vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Dù vậy, thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa để MU mơ về kết quả có lợi tại Stamford Bridge. Quỷ đỏ đã thắng The Blues trong cả 2 lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, trong 10 lần chạm trán gần nhất, MU đã thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trước Chelsea.

Trong khi đó, Chelsea đang có phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm và đang có cơ hội đua tranh top 4 ở mùa giải này.

Phong độ trái ngược giữa đôi bên là cơ sở để Chelsea tự tin bước vào cuộc tiếp đón MU, cũng như hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ từ 2 trận thua ở mùa giải trước.

Thông tin lực lượng mới nhất

Chelsea: Reece James chắc chắn vắng mặt do vừa phẫu thuật đầu gối. Joao Pedro cũng không thể thi đấu vì chấn thương gặp phải trong buổi tập trước trận gặp Tottenham. Maxence Lacroix có nguy cơ nghỉ trận này sau khi dính chấn thương gân khoeo ở cuộc đối đầu Liverpool tại vòng 4 Cúp liên đoàn Anh. Trong khi đó, Emiliano Martinez chưa chắc kịp bình phục sau ca phẫu thuật xương hàm. Pep Chavarria và Jamie Gittens vẫn đang trong quá trình hồi phục. Điểm tích cực với Chelsea là Cole Palmer đã hoàn thành án treo giò và sẵn sàng trở lại.

MU: Benjamin Sesko phải nghỉ dài hạn vì chấn thương xương ống chân và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 1/2027. Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện, nhưng vẫn cần kiểm tra thể lực trước khi xác định khả năng ra sân. Luke Shaw và Marcus Rashford bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục chấn thương đầu gối, trong khi Patrick Dorgu nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương gân khoeo.

Chelsea có lợi thế sân nhà và có chất lượng tấn công đủ sức khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của MU. Tuy nhiên, đội bóng của Alonso cũng không thể chủ quan khi hàng thủ đang thiếu hụt nhân sự và thường xuyên để đối phương ghi bàn.

Đây có thể là cơ hội để MU tìm kiếm bước ngoặt, nhất là khi hàng công của họ vẫn tạo ra số lượng cú dứt điểm đáng kể. Nếu Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát và tuyến giữa cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Dẫu vậy, áp lực thành tích cùng chuỗi trận thất vọng khiến MU khó bước vào Stamford Bridge với sự tự tin cần thiết. Chelsea có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng, nhưng hàng thủ chắp vá có thể khiến họ không dễ giữ sạch lưới.

Nếu tiếp tục trắng tay, MU sẽ đối mặt nguy cơ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Còn với Chelsea, 3 điểm là mục tiêu quan trọng để duy trì lợi thế trong cuộc đua Top 4.