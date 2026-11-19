Trực tiếp CLB CAHN 1-0 Johor: Chủ nhà lấn lướt, khung thành rung chuyển
Thứ Năm, 19:54, 19/11/2026
VOV.VN - Trực tiếp CLB CAHN vs Johor trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 19/11 trên sân Hàng Đẫy.
20:19
45'+3: Hết hiệp một !!! CAHN tạm dẫn trước Johor với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên sau bàn phản lưới nhà của Nene bên phía đội khách ở ngay phút thứ 3. Trong hiệp một, bóng còn hai lần dội cột dọc khung thành Johor sau các pha dứt điểm của Alan và Perea.
20:11
20:07
36': Cơ hội !!! Medina căng ngang vào vòng cấm CAHN từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Johor, Lê Phạm Thành Long phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho Jairo thoải mái tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Nguyễn Filip.
20:00
29': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Perea khống chế bóng khéo léo trước vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán găm bóng chìm vào góc gần. Thủ môn Zubiaurre bên phía Johor đã đổ người hết cỡ nhưng không thể chạm bóng nhưng bóng lại dột cột dọc bật ra.
19:55
19:51
21': Nguy hiểm !!! Bóng được Alan treo vào vòng cấm chuẩn xác để Perea đánh đầu chuyền bóng cho Sabater tung ra cú dứt điểm cận thành bằng chân phải nhưng bóng đi hơi nhẹ và thủ môn Zubiaurre đã kịp bay người đấm bóng cứu thua cho Johor.
19:50
20': Dứt điểm !!! Quang Vinh chọc khe tinh tế để Alan thoải mái xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải trong thế đối mặt với thủ môn Zubiaurre bên phía Johor nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.
19:49
19:47
16': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Alan đi bóng khéo léo từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điềm chân trái đầy uy lực đưa bóng chạm người Perea đổi hướng, khiến thủ môn Zubiaurre bên phía Johor đã đứng chôn chân nhưng bóng dội cột dọc khung thành đội khách bật ra.
19:44
13': Không được !!! Dani Bolt đột phá vào trung lộ từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội khách Johor trước khi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải nhưng thủ môn Nguyễn Filip bên phía CAHN đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng trong tay.
19:42
12': Cơ hội !!! Lê Văn Đô bứt tốc thoát xuống nhận được chọc khe của Mauk bên phía cánh phải, trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Perea bên trong nhưng hậu vệ Johor đã kịp phá bóng giải vây cho khung thành đội khách.
19:36
3': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Perea đập nhả một chạm ăn ý cùng Alan ở trung lộ trước khi thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua cả thủ môn đội khách và Rui Correira trong nỗ lực lùi về cản phá tiền đạo đối phương đã tự đưa bóng vào lưới nhà. Tỷ số được mở cho CAHN !!!
19:31
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà CAHN ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Johor mặc áo trắng - quần trắng.
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12:12
Ở trận đấu ra quân, Johor Darul Ta'zim đã thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng (Campuchia) trên sân nhà để dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, CLB CAHN đánh bại Lion City Sailors 1-0 để có 3 điểm sau chuyến làm khách tại Singapore.
Với lợi thế sân nhà cùng đội hình có chất lượng đồng đều và các trụ cột vừa có quãng nghỉ dưỡng sức sau chuỗi trận thi đấu dày đặc, CLB CAHN có quyền tự tin hướng đến kết quả có lợi trước Johor Darul Ta'zim, dù rằng đại diện Malaysia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027.
11:10
Hôm nay 19/11, CLB CAHN có trận đấu tiếp theo ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 gặp đối thủ là Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h30 trên sân Hàng Đẫy.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nói: "Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Johor và tôn trọng đối thủ. Nhưng khi được trở lại thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.
Đội bóng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý nhưng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát vốn có để hướng tới mục tiêu chiến thắng".
Đáng tiếc, CLB CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim. Chân sút xứ Nghệ vừa dính chấn thương trong đợt tập trung ĐT Việt Nam và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần.
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