Hôm nay 19/11, CLB CAHN có trận đấu tiếp theo ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 gặp đối thủ là Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h30 trên sân Hàng Đẫy.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nói: "Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Johor và tôn trọng đối thủ. Nhưng khi được trở lại thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.

Đội bóng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý nhưng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát vốn có để hướng tới mục tiêu chiến thắng".

Đáng tiếc, CLB CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim. Chân sút xứ Nghệ vừa dính chấn thương trong đợt tập trung ĐT Việt Nam và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần.

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Đình Bắc chấn thương nặng, CLB CAHN chịu tổn thất lớn ở Cúp C1 Đông Nam Á VOV.VN - Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương nặng và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4 tuần đến 2 tháng, giáng đòn mạnh vào kế hoạch nhân sự của CLB CAHN trước cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.