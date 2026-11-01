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Trực tiếp CLB nữ TP.HCM 0-0 East Bengal tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027

Chủ Nhật, 20:18, 01/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs East Bengal trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027, diễn ra lúc 21h30 ngày 1/11/2026.

Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs East Bengal trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027, diễn ra lúc 21h30 ngày 1/11/2026. 

20:25
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Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: AFC). 
20:19
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Đội hình xuất phát của CLB nữ TP.HCM. 
17:12
14:09

Tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027, bóng đá Việt Nam có một đại diện là CLB nữ TP.HCM. Đội bóng vừa vô địch giải bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu ở bảng B cùng các đối thủ là 4.25 (Triều Tiên), Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và East Bengal (Ấn Độ). 

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Ảnh: VFF. 

Theo quy định của giải, 12 CLB được chia thành ba bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội xếp nhất, nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. 

Với điều lệ này và thực lực, trình độ của các đối thủ, CLB nữ TP.HCM hứa hẹn sẽ gặp những thách thức lớn trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng. Các đại diện Hàn Quốc, Triều Tiên có thực lực vượt trội trong khi East Bengal được bổ sung các ngoại binh đến từ châu Phi và lại có lợi thế sân nhà. 

Theo điều lệ giải, mỗi CLB được đăng ký tối đa 6 ngoại binh, trong đó bắt buộc có 1 cầu thủ mang quốc tịch của các nước thành viên AFC. Tuy nhiên, CLB nữ TP.HCM chỉ đăng ký 3 ngoại binh cho hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Những cầu thủ này gồm hai trung vệ Chesna Rielly Marie (Mỹ), Kayla Marie Siddiqi (Mỹ - Pakistan) và tiền đạo người Brazil Church Alves Gabriel, thường được gọi là Joelma. Trong khi Chesna và Joelma đã gắn bó với CLB nữ TP.HCM từ mùa giải trước thì Siddiqi là tân binh. Trung vệ sinh năm 2003 trưởng thành từ bóng đá học đường Mỹ và có hai quốc tịch Mỹ/Pakistan. 

Với tình hình bảng đấu, trận hôm nay giữa CLB nữ TP.HCM và East Bengal sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội giành vé vào vòng trong của đại diện Việt Nam. 

14:06
 

 

14:06
truc tiep clb nu tp.hcm 0-0 east bengal tai cup c1 nu chau A 2026 2027 hinh anh 4

 

 

Trần Tiến/VOV.VN
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