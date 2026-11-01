Trực tiếp CLB nữ TP.HCM 0-2 East Bengal tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs East Bengal trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027, diễn ra lúc 21h30 ngày 1/11/2026.
Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs East Bengal trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027, diễn ra lúc 21h30 ngày 1/11/2026.
Hiệp 2 bắt đầu!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho East Bengal.
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!!
37' CLB nữ TP.HCM được hưởng quả đá phạt. Huỳnh Như thực hiện cú đá kỹ thuật, bóng tìm thẳng vào vị trí của thủ môn đội chủ nhà.
33' VÀO!!!! East Bengal tấn công thẳng vào trung lộ, các hậu vệ của CLB nữ TP.HCM không thể ngăn cản pha bóng càn lưới và dứt điểm tốc độ của Ikwaput.
28' Resty Nanziri dẫn bóng từ giữa sân và tung ra cú sút từ khoảng cách gần 30m, bóng tìm đến xà ngang khung thành của CLB nữ TP.HCM.
27' Các cầu thủ East Bengal phối hợp khá nhịp nhàng, tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB nữ TP.HCM. Các hậu vệ của đội bóng Việt Nam phải khá vất vả mới có thể hóa giải.
21' VÀO !! Trên chấm phạt đền, Ikwaput thực hiện cú sút vào góc rất khó, thủ môn Kim Thanh dù đổ người đúng hướng cũng không thể cứu thua.
19' PHẠT ĐỀN!!! Trung vệ Chesna của CLB nữ TP.HCM để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của cầu thủ bên phía East Bengal. Trọng tài xác định phạt đền cho East Bengal sau khi tham khảo công nghệ VS.
16' Hậu vệ East Bengal mắc lỗi nhưng Huỳnh Như cũng không thể tận dụng thành công để tạo nên cơ hội cho CLB nữ TP.HCM.
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8' Sau khi thoát thua, East Bengal đang chiếm thế chủ động với những tình huống luân chuyển bóng liên tục.
3' CLB nữ TP.HCM có pha phối hợp tấn công rất hay. Bóng được chuyền vào cho Hồng Nhung dứt điểm, bóng tìm đến xà ngang khung thành đội chủ nhà East Bengal.
1' Trận đấu bắt đầu !!! East Bengal giao bóng trước.
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Tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027, bóng đá Việt Nam có một đại diện là CLB nữ TP.HCM. Đội bóng vừa vô địch giải bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu ở bảng B cùng các đối thủ là 4.25 (Triều Tiên), Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và East Bengal (Ấn Độ).
Theo quy định của giải, 12 CLB được chia thành ba bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội xếp nhất, nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.
Với điều lệ này và thực lực, trình độ của các đối thủ, CLB nữ TP.HCM hứa hẹn sẽ gặp những thách thức lớn trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng. Các đại diện Hàn Quốc, Triều Tiên có thực lực vượt trội trong khi East Bengal được bổ sung các ngoại binh đến từ châu Phi và lại có lợi thế sân nhà.
Theo điều lệ giải, mỗi CLB được đăng ký tối đa 6 ngoại binh, trong đó bắt buộc có 1 cầu thủ mang quốc tịch của các nước thành viên AFC. Tuy nhiên, CLB nữ TP.HCM chỉ đăng ký 3 ngoại binh cho hành trình chinh phục đấu trường châu lục.
Những cầu thủ này gồm hai trung vệ Chesna Rielly Marie (Mỹ), Kayla Marie Siddiqi (Mỹ - Pakistan) và tiền đạo người Brazil Church Alves Gabriel, thường được gọi là Joelma. Trong khi Chesna và Joelma đã gắn bó với CLB nữ TP.HCM từ mùa giải trước thì Siddiqi là tân binh. Trung vệ sinh năm 2003 trưởng thành từ bóng đá học đường Mỹ và có hai quốc tịch Mỹ/Pakistan.
Với tình hình bảng đấu, trận hôm nay giữa CLB nữ TP.HCM và East Bengal sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội giành vé vào vòng trong của đại diện Việt Nam.
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