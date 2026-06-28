TRỰC TIẾP Colombia 0-0 Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: CR7 bỏ lỡ cơ hội vàng
Chủ Nhật, 07:54, 28/06/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 06h30 ngày 28/6/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Miami ở bang Florida, Mỹ.
07:59
07:59
66': Cứu thua xuất sắc !!! Arias dứt điểm chân phải cận thành, đưa bóng chạm người hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng nhưng thủ môn Diogo Costa vẫn kịp bay người đấm bóng cứu thua.
07:52
60': Không vào !!! João Félix chọc khe tinh tế để CR7 băng xuống đối mặt với thủ môn Vargas và dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc hết sức đáng tiếc. Mặc dù vậy, Ronaldo cũng đã bị thổi phạt lỗi việt vị trước đó.
07:44
07:44
51': Đánh đầu !!! Diogo Dalot treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bồ Đào Nha để João Félix bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Vargas bên phía Colombia.
07:38
46': Hiệp hai bắt đầu !!! Bồ Đào Nha có liền 2 sự thay đổi người khi Diogo Dalot và João Neves được tung vào sân thế chỗ João Cancelo và Rúben Neves.
07:24
07:20
45'+4: Hết hiệp một !!! Colombia và Bồ Đào Nha tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Miami ở bang Florida, Mỹ.
07:17
45': Cơ hội !!! João Cancelo để mất bóng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho các cầu thủ Colombia tổ chức phản công. Dù Arias có pha xử lí khá loằng ngoằng và mất thời gian nhưng số 11 của Colombia vẫn kịp trả bóng về tuyến hai để James Rodríguez tung ra cú sút chân phải đầy uy lực nhưng thủ môn Diogo Costa đã ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế, cứu thua cho Bồ Đào Nha.
07:14
07:13
42': Cơ hội !!! Pha phối hợp ném biên ăn ý của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Nuno Mendes ném biên để João Félix xâm nhập vòng cấm, khống chế bóng bằng ngực gọn gàng trước khi bứt tốc qua hai hậu vệ đối phương và dứt điểm chân phải trong thế đối mặt với thủ môn Vargas đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Colombia.
07:11
39': Không vào !!! João Cancelo căng ngang vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bồ Đào Nha đểBruno xoay người tung ra cút dứt điểm chân phải đầy uy lực cận thành khiến thủ môn Vargas không thể bắt dính bóng, tạo nên một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Colombia, CR7 ngả ngươi móc bóng điệu nghệ nhưng bóng trúng hậu vệ áo vàng bật ra.
07:05
07:04
31': Trọng tài khó hiểu !!! Trọng tài Faghani đưa ra hàng loạt quyết định khá khó hiểu trên sân. Lúc đầu trọng tài này không cho Colombia được hưởng phạt góc, sau đó lại thay đổi và James Rodríguez ra thực hiện nhưng cuối cùng thì ông Faghani lại hủy bỏ quyết định này và không cho các cầu thủ áo vàng đá phạt góc, thay vào đó là pha phát bóng lên cho thủ môn Diogo Costa bên phía Bồ Đào Nha.
06:55
24': Ronaldo sút phạt !!! CR7 tung ra cú sút chân phải đầy uy lực từ chấm đá phạt trực tiếp với khoảng cách gần 35m nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Vargas bên phía Colombia.
06:54
06:53
22': Phá bóng trên vạch vôi !!! Arias đập nhả một chạm ăn ý cùng đồng đội trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải găm bóng chìm vào góc xa khiến thủ môn Diogo Costa đã đứng nhìn nhưng Rúben Dias đã kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho Bồ Đào Nha.
VOV.VN - Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Atlanta.
06:48
17': Đối mặt !!! Córdoba đột phá dũng mãnh xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải đầy uy lực trong thế đối mặt nhưng thủ môn Diogo Costa đã dùng những đầu ngón tay phải đẩy bóng cứu thua cho Bồ Đào Nha.
06:47
06:46
14': Không được !!! Puerta đột phá vào trung lộ từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Colombia trước khi tung ra cú sút chân trái quyết đoán từ cụ li hơn 30m nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Diogo Costa bên phía Bồ Đào Nha.
06:43
12': Sút xa !!! Các cầu thủ Bồ Đào Nha phối hợp ăn ý ở trung lộ, tạo điều kiện cho Bruno tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Vargas bên phía Colombia.
06:38
06:36
4': Dứt điểm !!! Hậu vệ Colombia phá bóng lên từ cột cờ góc bên cánh phải và Rúben Neves băng vào tung ra cú volley chân phải một chạm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Vargas.
06:33
2': Nguy hiểm !!! Luis Díaz đột phá từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Colombia trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải đưa bóng chạm chân hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng để Córdoba băng vào đánh đầu bồi cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thànhg thủ môn Diogo Costa.
06:31
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Colombia ra sân trong trang phục áo vàng - quần xanh, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo đỏ - quần đỏ.
Trước đó là 1 phút tưởng niệm dành cho các nạn nhân trong vụ động đất tại Venezuela.
06:11
05:55
Đội hình ra sân:
Colombia: Vargas; Machado, Lucumí, Sánchez, S. Arias; J. Arias, Lerma, Puerta; Díaz, Córdoba, Rodríguez
Bồ Đào Nha: Costa; Mendes, Veiga, Dias, Cancelo; Vitinha, R. Neves; Félix, Fernandes, Neto; Ronaldo
21:24
21:24
21:23
Ở lượt trận thứ 2, Bồ Đào Nha cuối cùng cũng giải tỏa sự ức chế tâm lý trước đó bằng thắng lợi 5-0 trước đội bóng bị xem là yếu nhất bảng Uzbekistan. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng.
Rõ ràng, mọi thứ đang trở nên tốt hơn với Ronaldo và các đồng đội sau trận hòa thất vọng ở ngày ra quân trước CHDC Congo. Lúc này ở bảng K, Bồ Đào Nha tạm đứng thứ 2 với 4 điểm sau 2 trận.
Họ xếp sau Colombia (6 điểm) và đứng trên CHDC Congo (1 điểm) và Uzbekistan (0 điểm). Tại lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Colombia để phân định ngôi đầu bảng.
Về tổng thể, phong độ của 2 đội khá là tương đồng. Trong khi Bồ Đào Nha thắng 6/10 trận gần nhất thì Colombia thắng 7/10 trận vừa xong. Tâm lý và phong độ của Colombia cũng thoải mái như Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ không "nương tay" cho Bồ Đào Nha dù đã có vé đi tiếp. Như chúng ta đề cập, trận so tài này là để tìm ra đội nhất bảng K. Colombia cũng cần có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng knock-out sắp tới.
Tương tự như vậy là Bồ Đào Nha. Do đó, trận đấu này sẽ không hề dễ dàng cho cả hai. Họ sẽ phải chơi thận trọng, tránh những sai sót để có được điều mình cần. Nhiều khả năng, trận "đại chiến" giữa Colombia vs Bồ Đào Nha sẽ kết thúc với một kết quả hòa.
VOV.VN - Ronaldo đã chứng minh anh không phải là gánh nặng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trái lại, tiền đạo 41 tuổi vẫn giữ vai trò đầu tàu, trở thành nguồn cảm hứng lớn để đại diện bán đảo Iberia nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026.
Trước trận đấu này, Colombia đã chính thức giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có 4 điểm và cũng nhiều khả năng sẽ có vé vào vòng trong.
Về cơ bản, trận đấu này sẽ mang ý nghĩa quyết định đến việc đội bóng nào sẽ giành ngôi nhất bảng. Colombia chỉ cần hòa để đạt được ngôi đầu trong khi Bồ Đào Nha cần một chiến thắng.
Nếu xết về phân nhánh vòng knock-out, đội nhất bảng K sẽ có lợi thế hơn khá rõ khi được chung nhánh với Argentina và sẽ chỉ phải đối đầu với Messi và các đồng đội ở bán kết nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi.
Do đó, mục tiêu nhất bảng sẽ được cả Colombia lẫn Bồ Đào Nha hướng đến trong trận đấu này, nhằm có được nhánh đấu thuận lợi ở vòng tiếp theo.
Trong một trận đấu phải thắng để đạt được mục tiêu, đương nhiên các cầu thủ và người hâm mộ Bồ Đào Nha sẽ hướng sự chú ý đến Ronaldo, ngôi sao lớn nhất của đội bóng.
Mọi thứ đang trở nên tốt hơn với Ronaldo và các đồng đội khi sau trận hòa thất vọng ở ngày ra quân trước CHDC Congo, họ đã thắng đậm Uzbekistan 5-0, trong đó đáng chú ý là Ronaldo đã ghi được một cú đúp.
Ngoài 2 bàn thắng, điều quan trọng nhất với Ronaldo ở chiến thắng Uzbekistan là sự tự tin và khả năng phối hợp rất ăn ý với các đồng đội. Pha bóng Ronaldo chạy chỗ để đón đường đá phạt của Bruno Fernandes là một minh chứng rõ ràng nhất.
Tất nhiên, Uzbekistan là đối thủ yếu và một Colombia rất khác hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn cho Ronaldo và các đồng đội. Nhìn cách James Rodrguez và các cầu thủ Colombia "giải quyết" CHDC Congo trong một thế trận gặp nhiều bế tắc cho thấy đại diện Nam Mỹ có thực lực và sẽ không dễ để những đội bóng như Bồ Đào Nha đánh bại.
Đại diện Nam Mỹ đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Lối chơi của Colombia dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng pressing tầm cao quyết liệt. James Rodriguez, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn là "kiến trúc sư" trong các pha bóng cố định và những đường chuyền mở ra cơ hội.
Điểm đáng gờm nhất của Colombia chính là Luis Diaz với phong độ đỉnh cao từ khi khoác áo Bayern Munich. Ngoài ra, khả năng dâng cao tấn công của Munoz bên cánh phải cũng sẽ là điều mà Bồ Đào Nha cần phải để tâm.
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VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 25-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo và Messi có thể chạm trán ở tứ kết World Cup 2026; Xác định 13 đội tuyển sớm góp mặt ở vòng knock-out; Neymar bật khóc trong ngày tái xuất ĐT Brazil…
VOV.VN - Ronaldo đã chứng minh anh không phải là gánh nặng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trái lại, tiền đạo 41 tuổi vẫn giữ vai trò đầu tàu, trở thành nguồn cảm hứng lớn để đại diện bán đảo Iberia nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026.
VOV.VN - Ronaldo đã chứng minh anh không phải là gánh nặng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trái lại, tiền đạo 41 tuổi vẫn giữ vai trò đầu tàu, trở thành nguồn cảm hứng lớn để đại diện bán đảo Iberia nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026.