TRỰC TIẾP Colombia 0-0 Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: CR7 bỏ lỡ cơ hội vàng

21:23

Ở lượt trận thứ 2, Bồ Đào Nha cuối cùng cũng giải tỏa sự ức chế tâm lý trước đó bằng thắng lợi 5-0 trước đội bóng bị xem là yếu nhất bảng Uzbekistan. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng.

Rõ ràng, mọi thứ đang trở nên tốt hơn với Ronaldo và các đồng đội sau trận hòa thất vọng ở ngày ra quân trước CHDC Congo. Lúc này ở bảng K, Bồ Đào Nha tạm đứng thứ 2 với 4 điểm sau 2 trận.

Họ xếp sau Colombia (6 điểm) và đứng trên CHDC Congo (1 điểm) và Uzbekistan (0 điểm). Tại lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Colombia để phân định ngôi đầu bảng.

Về tổng thể, phong độ của 2 đội khá là tương đồng. Trong khi Bồ Đào Nha thắng 6/10 trận gần nhất thì Colombia thắng 7/10 trận vừa xong. Tâm lý và phong độ của Colombia cũng thoải mái như Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ không "nương tay" cho Bồ Đào Nha dù đã có vé đi tiếp. Như chúng ta đề cập, trận so tài này là để tìm ra đội nhất bảng K. Colombia cũng cần có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng knock-out sắp tới.

Tương tự như vậy là Bồ Đào Nha. Do đó, trận đấu này sẽ không hề dễ dàng cho cả hai. Họ sẽ phải chơi thận trọng, tránh những sai sót để có được điều mình cần. Nhiều khả năng, trận "đại chiến" giữa Colombia vs Bồ Đào Nha sẽ kết thúc với một kết quả hòa.