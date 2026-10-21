English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Como 0-0 MU: Matthijs de Ligt tái xuất sau gần 1 năm vắng bóng

Thứ Tư, 22:47, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Como vs MU trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Giuseppe Sinigaglia.

22:48
22:47
truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 1
Đội hình xuất phát của Como. (Ảnh: CLB)
truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 2
Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB)
truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 3
Trung vệ De Ligt trở lại thi đấu cho MU sau gần 1 năm phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. (Ảnh: CLB)
truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 4
Sân vận động Giuseppe Sinigaglia trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 5
Trời đổ mưa trên sân Giuseppe Sinigaglia trong lúc các cầu thủ khởi động. (Ảnh: UEFA)
11:13
truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 7

MU đã khởi đầu hành trình tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đầy hứng khởi khi thắng Sabah 4-0. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã sa sút không phanh sau chiến thắng này với 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua trên mọi đấu trường.

Quỷ đỏ cũng liên tiếp vướng vào những rắc rối hậu trường khi trung vệ Lisandro Martinez và HLV cũ Erik ten Hag lên tiếng chỉ trích đội bóng. Ngoài ra, HLV Michael Carrick đang phải đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Hiện tại, danh sách chấn thương của MU đang có trung vệ Lisandro Martinez, trung vệ Ayden Heaven, hậu vệ Luke Shaw, hậu vệ Patrick Dorgu, tiền vệ Kobbie Mainoo, tiền vệ Manuel Ugarte, tiền đạo Marcus Rashford và tiền đạo Benjamin Sesko. Ngoài ra, trung vệ Leny Yoro đang bị treo giò tại Cúp C1 châu Âu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Atletico Madrid 0-2 hồi giữa tuần trước.

Trái ngược với MU, Como đang thể hiện phong độ ổn định ở mùa giải này. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Cesc Fabregas vừa thắng Fiorentina 3-1 tại Serie A. Đáng chú ý, HLV Cesc Fabregas được xem là một trong những ứng viên thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU.

Tại đấu trường Cúp C1 châu Âu, Como đã thắng Leipzig 4-1 trên sân nhà ở ngày ra quân và thua sát nút Feyenoord 2-3 ở lượt trận thứ 2. Đội bóng Italia hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với cùng 3 điểm như MU (đứng thứ 18) nhưng hơn chỉ số phụ.

truc tiep como 0-0 mu matthijs de ligt tai xuat sau gan 1 nam vang bong hinh anh 8
Ảnh: TV360

Hôm nay, MU sẽ làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam.

MU hiện đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (3 hòa, 3 thua) trên mọi đấu trường khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội. Chuyến làm khách của Como được xem là “lành ít dữ nhiều” với Quỷ đỏ.

Cùng thời điểm MU đối đầu với Como, Lille sẽ tiếp đón Galatasaray. Sau đó, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 22/10 gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước Cúp C1 châu Âu 2026/2027
Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước trận đấu tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam.

Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước trận đấu tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam.

MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu
MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - MU chào đón sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận gặp Como tại Cúp C1 châu Âu.

MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - MU chào đón sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận gặp Como tại Cúp C1 châu Âu.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: Tiền đạo Dortmund vươn lên dẫn đầu
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: Tiền đạo Dortmund vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027, tiền đạo Serhou Guirassy vươn lên dẫn đầu sau khi lập cú đúp giúp Dortmund thắng Sabah 2-1.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: Tiền đạo Dortmund vươn lên dẫn đầu

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: Tiền đạo Dortmund vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027, tiền đạo Serhou Guirassy vươn lên dẫn đầu sau khi lập cú đúp giúp Dortmund thắng Sabah 2-1.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Como vs MU
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Como vs MU

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Como vs MU, Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Giuseppe Sinigaglia ở Como, Italia.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Como vs MU

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Como vs MU

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Como vs MU, Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Giuseppe Sinigaglia ở Como, Italia.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Real Madrid vs Leipzig
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Real Madrid vs Leipzig

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Real Madrid vs Leipzig, Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 2h rạng sáng 22/10/2026 trên sân Bernabeu ở Madrid, Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Real Madrid vs Leipzig

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Real Madrid vs Leipzig

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Real Madrid vs Leipzig, Cúp C1 châu Âu diễn ra lúc 2h rạng sáng 22/10/2026 trên sân Bernabeu ở Madrid, Tây Ban Nha.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế