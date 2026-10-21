Trực tiếp Como 0-0 MU: Matthijs de Ligt tái xuất sau gần 1 năm vắng bóng
VOV.VN - Trực tiếp Como vs MU trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Giuseppe Sinigaglia.
Hôm nay, MU sẽ làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam.
MU hiện đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (3 hòa, 3 thua) trên mọi đấu trường khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội. Chuyến làm khách của Como được xem là “lành ít dữ nhiều” với Quỷ đỏ.
Cùng thời điểm MU đối đầu với Como, Lille sẽ tiếp đón Galatasaray. Sau đó, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 22/10 gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.