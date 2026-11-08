Trực tiếp Crystal Palace 0-0 Liverpool: Trận đấu bắt đầu
VOV.VN - Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 8/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Selhurst Park.
Hôm nay 8/11, trận đấu Crystal Palace vs Liverpool tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 21h00 theo giờ Việt Nam. Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, trong khi đội khách đang cạnh tranh trên đường đua top 4.
Cùng thời điểm 21h00 tối nay 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra 3 cặp đấu khác gồm: Sunderland vs Chelsea, Brighton vs Brentford, Ipswich vs Bournemouth.
Đáng chú ý, Chelsea, Brighton, Brentford và Bournemouth chính là những đối thủ đang so kè với Liverpool trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Sunderland và Ipswich là những đối thủ của Crystal Palace ở cuộc chiến trụ hạng.
Vì thế, loạt trận 21h00 tối 8/11 hứa hẹn sẽ tạo ra những biến động mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days.