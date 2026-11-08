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Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Chủ Nhật, 15:43, 08/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 8/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Selhurst Park.

14:51
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Crystal Palace đang có phong độ báo động tại Ngoại hạng Anh khi đã liên tiếp thất bại trong 3 vòng đấu gần nhất. Trước cuộc tiếp đón Liverpool, thầy trò HLV Pierre Sage đã tạm thời rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi mới có 7 điểm trong tay.

Tình thế của Crystal Palace càng thêm khó khăn khi tiền đạo chủ lực Jean-Philippe Mateta bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 0-2 ở vòng trước. Trong khi đó, HLV Pierre Sage đang đối mặt với nguy cơ "bay ghế" vì thành tích bết bát.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Merseyside cũng đang khát thắng sau khi vừa thua Arsenal 0-1 ở Ngoại hạng Anh và thua Fenerbahce 2-3 ở Cúp C1 châu Âu.

Xét về phong độ và chất lượng đội hình, Liverpool xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park khi Crystal Palace đang khủng hoảng và không còn giữ được hình ảnh "ngựa ô" tại Ngoại hạng Anh như những mùa giải trước.

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Cục diện bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước loạt trận tối 8/11

Hôm nay 8/11, trận đấu Crystal Palace vs Liverpool tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 21h00 theo giờ Việt Nam. Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, trong khi đội khách đang cạnh tranh trên đường đua top 4.

Cùng thời điểm 21h00 tối nay 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra 3 cặp đấu khác gồm: Sunderland vs Chelsea, Brighton vs Brentford, Ipswich vs Bournemouth.

Đáng chú ý, Chelsea, Brighton, Brentford và Bournemouth chính là những đối thủ đang so kè với Liverpool trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Sunderland và Ipswich là những đối thủ của Crystal Palace ở cuộc chiến trụ hạng.

Vì thế, loạt trận 21h00 tối 8/11 hứa hẹn sẽ tạo ra những biến động mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days.

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Hoàng Long/VOV.VN
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