Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027

14:51

Crystal Palace đang có phong độ báo động tại Ngoại hạng Anh khi đã liên tiếp thất bại trong 3 vòng đấu gần nhất. Trước cuộc tiếp đón Liverpool, thầy trò HLV Pierre Sage đã tạm thời rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi mới có 7 điểm trong tay.

Tình thế của Crystal Palace càng thêm khó khăn khi tiền đạo chủ lực Jean-Philippe Mateta bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 0-2 ở vòng trước. Trong khi đó, HLV Pierre Sage đang đối mặt với nguy cơ "bay ghế" vì thành tích bết bát.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Merseyside cũng đang khát thắng sau khi vừa thua Arsenal 0-1 ở Ngoại hạng Anh và thua Fenerbahce 2-3 ở Cúp C1 châu Âu.

Xét về phong độ và chất lượng đội hình, Liverpool xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park khi Crystal Palace đang khủng hoảng và không còn giữ được hình ảnh "ngựa ô" tại Ngoại hạng Anh như những mùa giải trước.