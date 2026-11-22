Trực tiếp Đà Nẵng 0-1 Ninh Bình: Học trò của HLV Kim Sang Sik nhận thẻ đỏ
VOV.VN - Trực tiếp Đà Nẵng vs Ninh Bình vòng 8 V-League 2026/2027, HLV Lee Young Jin, trợ lý cũ của HLV Park Hang Seo sẽ ra mắt đội bóng sông Hàn.
85': Đà Nẵng chỉ còn chơi với 10 người nên không tạo ra được sức ép lên phần sân của Ninh Bình như quãng thời gian trước đó.
80': KHÔNG CÓ 11M !!! Đình Duy xâm nhập vòng cấm sau đó ngã khi bị Văn Lâm truy cản, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của thủ môn bên phía đội khách.
78': PHẠT GÓC !!! Đà Nẵng đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Ninh Bình, nhưng hàng thủ đội khách đã hóa giải thành công.
74': THẺ ĐỎ !!! Hồng Phúc nhận thẻ đỏ vì vào bóng nguy hiểm với Lê Phát.
69': THẺ VÀNG !!! Ivan Saponjic nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Ngọc Mỹ.
66': KHÔNG VÀO !!! Lê Phát đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ra tuyến hai cho Hoàng Đức dứt điểm, nhưng cú sút lại đưa bóng đi lên khán đài, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
65': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Đà Nẵng.
64': Đà Nẵng kiểm soát bóng tốt hơn Ninh Bình, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa làm khó được Ninh Bình, đội bóng đang chủ động chơi phòng ngự phản công.
59': KHÔNG VÀO !!! Lê Phát có cơ hội trong vòng cấm địa của Đà Nẵng, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật ngược trở lại.
56': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đà Nẵng tấn công bên cánh trái, Huy Toàn tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng Hồ Tấn Tài đã phá bóng giải nguy thành công.
CẬP NHẬT !!! Olaha Mạnh Đức dứt điểm cận thành ở phút 57 mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Công an TPHCM trước Hà Tĩnh.
52': Đà Nẵng đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đội bóng của HLV Lee Young-jin vẫn chưa làm khó được đội khách Ninh Bình.
CẬP NHẬT !!! Phút 51 trên sân Hà Tĩnh, tiền đạo Daniel Passira ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà trước CLB Công an TPHCM.
49': KHÔNG VÀO !!! Joel Brandon Lopez Pissano có khoảng trống trước vòng cấm địa Ninh Bình, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi không trúng đích.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Ninh Bình tạm dẫn 1-0 Đà Nẵng.
45+3': KHÔNG VÀO !!! Ninh Bình tấn công bên cánh phải, Quốc Việt căng ngang đưa bóng vào trước vòng cấm địa cho Gia Hưng dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành của Đà Nẵng.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
44': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Gia Hưng đã đưa được bóng vào lưới Đà Nẵng, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
39': SÚT XA !!! Hoàng Đức có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã đánh đầu giải nguy thành công.
36': THẺ VÀNG !!! Thái Bình nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Bryan Ly bên phía Đà Nẵng.
35': KHÔNG VÀO !!! Ninh Bình tấn công trung lộ, Hoàng Đức chuyền bóng để Lê Phát xâm nhập vòng cấm và dứt điểm bằng chân trái, nhưng không thắng được thủ môn Sỹ Huy.
31': KHÔNG VÀO !!! Đà Nẵng tấn công bên cánh phải, Nguyễn Hồng Phúc đi bóng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm căng bằng chân trái, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Đà Nẵng cũng không làm khó được Ninh Bình.
28': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ninh Bình tấn công bên cánh trái, Lê Phát xâm nhập vòng cấm, nhưng tiền đạo này đỡ bóng lỗi, sau đó anh đã phạm lỗi với hậu vệ Đà Nẵng nên bị trọng tài thổi phạt.
24': VÀO VÀO VÀO !!! Hoàng Đức có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm sau pha căng ngang của Bảo Toàn, tiền vệ sinh năm 1998 sút bóng chuẩn xác ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
23': KHÔNG ĐƯỢC !!! Quốc Việt có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này xử lý bóng không tốt nên lỡ cơ hội dứt điểm. Cơ hội sau đó đến với Hoàng Đức, nhưng hậu vệ Đà Nẵng kịp thời ập vào ngăn tiền vệ sinh năm 1998 sút bóng.
20': Ninh Bình dần kiểm soát được thế trận và đang tạo ra sức ép tương đối lớn lên phần sân của Đà Nẵng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa có được bàn mở tỉ số.
18': SÚT XA !!! Hoàng Đức chuyền bóng cho Lê Phát trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm ngay, nhưng Quế Ngọc Hải đã ập vào ngăn chặn thành công.
15': THAY NGƯỜI !!! Martins De Resende Romeu chấn thương không thể thi đấu tiếp, Hồ Tấn Tài được tung vào sân thay thế.
13': Martins De Resende Romeu bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Ivan Saponjic bên phía Đà Nẵng. Cầu thủ của Ninh Bình đang phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.
8': PHẠM LỖI !!! Ivan Saponjic bị phạm lỗi ở giữa sân, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp. Đà Nẵng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Ninh Bình.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Joel Brandon Lopez Pissano phát bóng cho Kalvin Luong xâm nhập vòng cấm, nhưng hơi mạnh nên bóng đi hết đường biên ngang.
3': Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Đà Nẵng đang nhập cuộc rất tự tin. Bên phía đội khách, HLV Chu Đình Nghiêm không có sự phục vụ của Lucao, chân sút ghi bàn tốt nhất của mình.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
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HLV Lee Young Jin được kỳ vọng cải thiện thành tích và nâng cao tính tổ chức trong lối chơi. Từng là trợ lý đắc lực của HLV Park Hang Seo tại các đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông cần thời gian để nắm bắt lực lượng và xây dựng bộ khung phù hợp.
Đối thủ đầu tiên của Lee Young Jin là thử thách không nhỏ. Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu đội hình chất lượng và đang cạnh tranh nhóm đầu. Chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh ở vòng trước, với bàn quyết định của Nguyễn Lê Phát, tiếp tục khẳng định sức mạnh của đội bóng Cố đô Hoa Lư.
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