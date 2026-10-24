Trực tiếp Đồng Nai vs Nam Định vòng 5 V-League 2026/2027

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Đồng Nai đang là một trong những đội bóng gây thất vọng nhất tại V-League 2026/2027. Sau 4 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 1 điểm, với thành tích 3 trận thua và 1 trận hòa. Đáng lo hơn, đội bóng này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi hàng phòng ngự đã phải nhận 6 bàn thua. Những con số ấy phản ánh rõ sự bế tắc của tân binh V-League.

Vấn đề lớn nhất của Đồng Nai nằm ở khả năng tổ chức tấn công. Các pha phối hợp thiếu tính liên kết, lối chơi chưa có đường nét rõ ràng, còn những cơ hội hiếm hoi lại thường bị bỏ lỡ đáng tiếc. Dù lực lượng không quá lép vế so với nhiều đối thủ ở nhóm cuối bảng, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa thể tìm ra công thức vận hành hiệu quả.

Tiếp Nam Định trên sân nhà, Đồng Nai cần nhiều hơn tinh thần chiến đấu. Họ phải cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công mạch lạc và tận dụng tốt hơn những cơ hội trước khung thành đối phương. Nếu tiếp tục chơi rời rạc, thiếu ý tưởng, đội chủ nhà khó tạo ra bất ngờ trước một đối thủ sở hữu chất lượng đội hình và kinh nghiệm vượt trội.

Phía bên kia, Nam Định đang có khởi đầu tương đối tích cực. Cựu vương V-League hiện đứng thứ 4 với 7 điểm sau 4 vòng, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng thành Nam ghi được 7 bàn và để thủng lưới 4 lần, cho thấy khả năng tấn công vẫn được duy trì khá tốt.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa ở vòng gần nhất là minh chứng cho sự ổn định của Nam Định. Bàn phản lưới nhà của đối thủ cùng pha lập công của Phạm Tuấn Hải giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành trọn 3 điểm. Đáng chú ý, Nam Định vẫn có thể cạnh tranh ở nhóm đầu dù Xuân Son vắng mặt vì chấn thương. Điều đó cho thấy đội bóng này đang tìm được những phương án thay thế và cách tiếp cận trận đấu phù hợp.