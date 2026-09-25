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Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Trung Quốc: Bích Thùy dứt điểm chệch mục tiêu

Thứ Sáu, 13:33, 25/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc trong khuôn khổ tứ kết ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 25/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai, Nhật Bản.

13:40

39': Thẻ vàng!!! Zhang Chengxue phạm lỗi với Trúc Hương để ngăn ĐT nữ Việt Nam phản công.

13:35

34': Hoan hô Kim Thanh!!! Các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam sững lại khi cho rằng đối phương đã việt vị, nhưng Wang Shuang có pha di chuyển rất thông minh để không bị thổi phạt. Rất may, thủ môn Kim Thanh kịp thời lao lên ngăn đối phương dứt điểm.

13:32

31': KHÔNG VÀO!!! Bích Thùy tung cú sút xa chệch mục tiêu sau pha phối hợp tấn công của ĐT nữ Việt Nam.

13:32

30': ĐT nữ Việt Nam gây bất ngờ!!! Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc táo bạo đẩy cao đội hình, chủ động cầm bóng và gây sức ép lên hàng phòng ngự ĐT nữ Trung Quốc.

13:26

25': Giải nguy kịp thời!!! Tiền vệ Thái Thị Thảo kịp lùi về và xoạc bóng giải nguy sau khi Wang Yanwen thoát xuống sau lưng các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam.

13:22

20': Thẻ vàng!!! Xie Zongmei phạm lỗi với Thái Thị Thảo sau khi thất thế trong pha tranh chấp trước cầu môn ĐT nữ Việt Nam.

13:21

19': Pha bóng thót tim!!! Nỗ lực phá bóng của Diễm My khiến thủ môn Kim Thanh lỡ trớn và suýt trở thành pha đá phản lưới nhà. Rất may, trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

13:16

15': Nguy hiểm!!! Xie Zongmei dứt điểm vọt xà ngang sau khi trung vệ Nguyễn Thị Hoa đánh đầu phá bóng hụt. 

13:10

10': Cơ hội của ĐT nữ Việt Nam!!! Ngân Thị Vạn Sự thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng không thắng được Xiao Zitong.

13:07

7': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kim Thanh phản xạ xuất thần trước pha dứt điểm cận thành của Wang Yanwen, cứu ĐT nữ Việt Nam thoát bàn thua trông thấy.

13:04

4': Sức ép nghẹt thở!!! ĐT nữ Trung Quốc tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm tạo ra cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Kim Thanh đã bắt gọn cú sút của Wang Yanwen.

13:00

Trận đấu bắt đầu!!! ĐT nữ Việt Nam giao bóng

12:14
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Danh sách đăng ký thi đấu của ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc. (Ảnh: BTC)
08:11
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ĐT nữ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn ở vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Để có mặt tại tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng E với 1 điểm sau 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 1 bàn thắng và để thủng lưới 10 lần.

Trong khi đó, ĐT nữ Trung Quốc giành ngôi nhất bảng G với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đội bóng này ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 3 bàn.

Chưa xét đến đẳng cấp của 2 đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ĐT nữ Việt Nam tiến đến ASIAD năm nay với nhiều cầu thủ trẻ cùng một HLV mới. Do đó, đội bóng dù cố gắng ở vòng bảng nhưng vẫn thể hiện nhiều hạn chế về chuyên môn. Những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bóng đá nữ Việt Nam có thể trở lại với những thời điểm đạt đỉnh về phong độ.

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ĐT nữ Trung Quốc là ứng viên cho tấm HCV môn bóng đá nữ ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, mục tiêu của đội đề ra trước giải là vào tứ kết đã hoàn thành. Giờ là lúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể thi đấu với tinh thần thoải mái nhất trước một đối thủ ở trên tầm rất nhiều. Khi đó, những bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể đến dù tỷ lệ không cao.

Về phần ĐT nữ Trung Quốc, đội bóng này từ lâu đã là một thế lực của châu Á nhưng họ cũng đang đối mặt những vấn đề gần như tương tự với bóng đá nữ Việt Nam, đó là các trụ cột đã lớn tuổi và những cầu thủ trẻ lên thay thế chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Zhang Rui (37 tuổi), Wu Haiyan (33 tuổi) hay đặc biệt là Wang Shuang (31 tuổi) vẫn là những nhân tố không thể thay thế của ĐT nữ Trung Quốc và khi các cầu thủ này không phát huy được năng lực, ĐT nữ Trung Quốc ngay lập tức gặp khó khăn mà trận hòa 1-1 với Uzbekistan ở vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất.

Tất nhiên, ĐT nữ Trung Quốc vẫn ở trên tầm một ĐT nữ Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng đã là thành công lớn.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc sẽ đối đầu vào lúc 13h00 ngày 25/9 trên sân vận động Nagai (theo giờ Việt Nam).

ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khép lại vòng bảng với 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở lượt trận cuối.

Theo thống kê, ĐT nữ Việt Nam đã toàn thua trong 13 lần đối đầu ĐT nữ Trung Quốc trước đây. Ở trận giao hữu gần nhất trước ASIAD, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc cũng để thua 0-3.

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ĐT nữ Việt Nam từng thua ĐT nữ Trung Quốc 0-3 trong trận giao hữu trước ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Lần tái ngộ này gợi lại ký ức tại tứ kết Asian Cup nữ 2022. Khi đó, ĐT nữ Việt Nam từng dẫn trước nhưng sau cùng để Trung Quốc ngược dòng thắng 3-1.

Tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng G. Thầy trò HLV Anthony Milicic vượt qua Uzbekistan để chiếm ngôi nhất bảng, trong khi Philippines cũng đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba.

Bên cạnh cặp đấu của ĐT nữ Việt Nam, vòng tứ kết còn có những trận đáng chú ý khác. Nhật Bản gặp Philippines, Hàn Quốc chạm trán Uzbekistan, trong khi Triều Tiên đối đầu Hong Kong (Trung Quốc).

Trong đó, Nhật Bản được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội chủ nhà đã toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi tới 20 bàn và không để thủng lưới lần nào.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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