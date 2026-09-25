Trực tiếp ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Trung Quốc: Bích Thùy dứt điểm chệch mục tiêu

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ĐT nữ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn ở vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Để có mặt tại tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng E với 1 điểm sau 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 1 bàn thắng và để thủng lưới 10 lần.

Trong khi đó, ĐT nữ Trung Quốc giành ngôi nhất bảng G với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Đội bóng này ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 3 bàn.

Chưa xét đến đẳng cấp của 2 đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ĐT nữ Việt Nam tiến đến ASIAD năm nay với nhiều cầu thủ trẻ cùng một HLV mới. Do đó, đội bóng dù cố gắng ở vòng bảng nhưng vẫn thể hiện nhiều hạn chế về chuyên môn. Những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bóng đá nữ Việt Nam có thể trở lại với những thời điểm đạt đỉnh về phong độ.

ĐT nữ Trung Quốc là ứng viên cho tấm HCV môn bóng đá nữ ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, mục tiêu của đội đề ra trước giải là vào tứ kết đã hoàn thành. Giờ là lúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể thi đấu với tinh thần thoải mái nhất trước một đối thủ ở trên tầm rất nhiều. Khi đó, những bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể đến dù tỷ lệ không cao.

Về phần ĐT nữ Trung Quốc, đội bóng này từ lâu đã là một thế lực của châu Á nhưng họ cũng đang đối mặt những vấn đề gần như tương tự với bóng đá nữ Việt Nam, đó là các trụ cột đã lớn tuổi và những cầu thủ trẻ lên thay thế chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Zhang Rui (37 tuổi), Wu Haiyan (33 tuổi) hay đặc biệt là Wang Shuang (31 tuổi) vẫn là những nhân tố không thể thay thế của ĐT nữ Trung Quốc và khi các cầu thủ này không phát huy được năng lực, ĐT nữ Trung Quốc ngay lập tức gặp khó khăn mà trận hòa 1-1 với Uzbekistan ở vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất.

Tất nhiên, ĐT nữ Trung Quốc vẫn ở trên tầm một ĐT nữ Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng đã là thành công lớn.