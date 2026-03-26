Trực tiếp ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Bangladesh: Xuân Son bỏ lỡ cơ hội
VOV.VN - Trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh trong khuôn khổ loạt trận giao hữu dịp FIFA Days diễn ra lúc 19h00 hôm nay 26/3 trên sân Hàng Đẫy.
63': ĐT Việt Nam thay người!!! Khuất Văn Khang, Bùi Hoàng Việt Anh vào thay Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải.
61': Phối hợp bất thành!!! Hoàng Hên nhìn ra khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, Đoàn Văn Hậu mở tốc độ để băng lên. Tiếc rằng, đường chuyền quyết định trong pha phản công của ĐT Việt Nam lại thiếu chính xác.
59': Đặng Văn Lâm bắt gọn bóng!!! Thủ môn ĐT Việt Nam phán đoán đúng ý đồ tấn công của ĐT Bangladesh và băng ra đúng nhịp để hóa giải đường căng ngang.
55': Vẫn chưa có bàn thắng cho Xuân Son!!! Xuân Son bật cao đánh đầu hụt sau pha đá phạt của Hoàng Hên.
50': Xuân Son bỏ lỡ cơ hội!!! Tiền đạo ĐT Việt Nam hơi giật mình khi đón đường chuyền dài và không có pha dứt điểm như ý.
48': Đáng tiếc!!! Xuân Son đánh đầu làm tường cho Hoàng Hên băng lên khai thác khoảng trống, nhưng hậu vệ đối phương kịp lùi về phá bóng.
Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Bangladesh giao bóng
ĐT Việt Nam thay người sau giờ nghỉ!!! Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long vào sân thế chỗ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ.
Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước ĐT Bangladesh 3-0.
45'+1: Cựu sao Ngoại hạng Anh không thể vượt qua Hoàng Đức!!! Hoàng Đức cắt bóng trong chân Hamza Choudhury và bẻ gãy đợt tấn công của ĐT Bangladesh.
43': ĐT Việt Nam phối hợp ngẫu hứng!!! Các cầu thủ áo đỏ thể hiện tâm lý thoải mái khi thực hiện một loạt tình huống đập nhả đẹp mắt để thoát pressing. Tiếc rằng, đường chuyền quyết định để phản công của ĐT Việt Nam lại thiếu chính xác.
38': VÀO!!! ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Bangladesh
Hai Long có pha xử lý lắt léo trong vòng cấm ĐT Bangladesh rồi tung cú sút hiểm hóc về góc xa.
32': ĐT Việt Nam phối hợp ăn ý!!! Hoàng Hên đón đường căng ngang của Tuấn Hải rồi chuyền bóng tinh tế cho Hai Long xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, cú sút của Hai Long không thắng được thủ môn đối phương.
31': Trung vệ ĐT Việt Nam dâng cao tấn công!!! Lê Ngọc Bảo đột phá trung lộ rồi tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 20m, bóng đập người đối phương đi chệch mục tiêu.
27': ĐT Bangladesh đáp trả!!! Hoàng Đức phá bóng hụt trước vòng cấm, Sohel Rana lập tức tung cú sút vọt xà ngang.
24': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Hên dứt điểm hụt khi băng vào đón đường căng ngang của Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, Hoàng Hên vẫn kịp khống chế bóng rồi tung cú sút chệch cột dọc.
20': ĐẶNG VĂN LÂM CỨU THUA!!! Thủ môn ĐT Việt Nam bay người hết cỡ để cản phá cú dứt điểm uy lực của Foysal Fahim.
18': VÀO!!! ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Bangladesh
Quang Hải treo bóng vào vòng cấm từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.
16': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Đức tung cú volley đẹp mắt trong tình huống phối hợp đá phạt góc của ĐT Việt Nam, nhưng thủ môn ĐT Bangladesh đã cứu thua ngoạn mục.
15': Hoàng Hên xử lý táo bạo!!! Tân binh ĐT Việt Nam rót bóng hướng thẳng vào khung thành sau khi nhận bóng bên cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn ĐT Bangladesh đã chơi cảnh giác.
8': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Bangladesh
Thủ môn Bangladesh băng ra đấm bóng hụt trong tình huống phạt góc, Tuấn Hải ập dứt điểm tung lưới đối phương, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.
5': Cơ hội!!! Cú sút xa của Hoàng Đức đưa bóng đập chân hậu vệ Bangladesh đổi hướng. Đỗ Hoàng Hên ập vào nhưng đối phương đã nhanh chân phá bóng.
4': Đáng tiếc!!! Đỗ Hoàng Hên và Tuấn Hải đều băng vào dứt điểm hụt sau quả tạt từ canh phải của Tiến Anh.
2': Nguy hiểm!!! Quang Hải để mất bóng ở rìa vòng cấm. Rất may, Ngọc Bảo kịp thời can thiệp để giải nguy cho ĐT Việt Nam.
Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Việt Nam giao bóng
Hôm nay 26/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Bangladesh, trận đấu quốc tế đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong năm 2026.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu tới.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ thêm, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.
Việc Xuân Son và Hoàng Hên có thể có lần đầu tiên ra sân cho ĐT Việt Nam là một yếu tố người hâm mộ rất chờ đợi ở trận ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh.
Khi còn cùng khoác áo Nam Định, Xuân Son và Hoàng Hên đã tạo nên cặp đôi ăn ý bậc nhất V-League, góp phần giúp đội bóng thành Nam vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của V-League. Rất nhiều người theo dõi bóng đá nước nhà lâu năm đang kỳ vọng bộ đôi cầu thủ nhập tịch này sẽ tái hiện hình ảnh ngày nào ở sân chơi V-League để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.
Bên cạnh đó, sự trở lại của những Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cũng nhận được sự quan tâm. Khán giả muốn chờ đợi màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi hậu vệ đã từng cùng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam tạo nên nhiều dấu ấn trước khi chấn thương.
Về phần ĐT Bangladesh, đội bóng này có trong đội hình cầu thủ từng nhiều năm thi đấu Ngoại hạng Anh là Hamza Choudhury nhưng phần còn lại của đại diện Nam Á được đánh giá có năng lực không quá cao. Thứ hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA đã nói lên nhiều điều về sức mạnh của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Javier Cabrera.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Javier Cabrera nói: "Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của Bangladesh là tạo ra sự cạnh tranh cao nhất trong trận đấu này, qua đó chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp tới gặp Singapore".
Trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh giao hữu quốc tế
Tin bóng đá 26-3: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc; ĐT Italia “mài súng” trước trận cầu quyết định; Nóng bỏng trận “siêu kinh điển” trước thềm World Cup 2026…