Trực tiếp ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Myanmar: Đình Bắc suýt ghi bàn
VOV.VN - Trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar trong khuôn khổ giao hữu quốc tế diễn ra vào lúc 19h hôm nay 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.
89': PHẠT ĐỀN !!! Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ đối phương phạm lỗi, trọng tài cho ĐT Việt Nam hưởng 11m. Kyaw Min Oo nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.
85': KHÔNG VÀO !!! Tài Lộc có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm ngay, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn San Satt Naing.
83': Xuân Son và Hai Long có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút của hai cầu thủ này chưa đủ độ khó. ĐT Việt Nam vẫn đang tấn công, ép sân Myanmar, nhưng chưa ghi được thêm bàn thắng .
80': ĐÁNG TIẾC !!! Hai Long chuyền bóng rất hay vào trong vòng cấm địa, tạo ra cơ hội thuận lợi cho Văn Vĩ, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng cao hơn khung thành Myanmar.
78': KHÔNG VÀO !!! Xuân Son tung người móc bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền của Văn Vĩ, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
76': THAY NGƯỜI !!! Hoàng Hên và Hoàng Đức rời sân nhường chỗ cho Hai Long và Văn Vĩ.
74': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc phối hợp một hai với Quang Hải sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Myanmar.
71': KHÔNG VÀO !!! Tài Lộc nhận bóng của Quang Hải, cầu thủ này xoay sở khéo léo trong vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn đối phương đã hóa giải thành công.
69': KHÔNG VÀO !!! Tài Lộc có pha căng ngang vào vòng cấm địa rất hay hướng đến vị trí của Xuân Son, nhưng trước sự áp sát của hậu vệ đối phương, tiền đạo của Nam Định đã không thể tung ra cú dứt điểm như ý.
67': Đình Bắc đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó chuyền cho Quang Hải, nhưng hậu vệ đối phương đá đoán được ý đồ và đánh chặn thành công.
64': KHÔNG ĐƯỢC !!! Xuân Son đi bóng tốc độ tới trước vòng cấm địa Myanmar rồi tung cú sút xa, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
62': HLV Kim Sang Sik đã tung Đình Bắc vào sân.
59': VÀO VÀO VÀO !!! Hoàng Hên có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.
58': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Hậu có bóng bên cánh trái, hậu vệ của CAHN chuyền bóng vào vòng cấm cho Tài Lộc, nhưng hậu vệ Myanmar đã đoán được ý đồ và phá bóng thành công.
55': KHÔNG VÀO !!! ĐT Việt Nam tổ chức tấn công bên cánh phải, Tiến Anh đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Myanmar.
52': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Đức có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú sút căng, nhưng bóng đập hậu vệ Myanmar bật ngược trở lại.
51': KHÔNG VÀO !!! Tiến Anh có cơ hội trong vòng cấm địa Myanmar, nhưng cú sút của cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đập người hậu vệ đối phương làm đổi hướng.
48': Ngay ở những phút đầu hiệp 2, Myanmar chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của cầu thủ đội khách vẫn chưa thắng được Lê Giang.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! ĐT Việt Nam tạm dẫn 2-0 Myanmar.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45': THẺ VÀNG !!! Thành Chung nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
44': KHÔNG VÀO !!! Hoàng Hên có pha dứt điểm trong vòng cấm địa Myanmar, nhưng thủ môn San Satt Naing đã đấm bóng cứu thua xuất sắc.
39': VÀO VÀO VÀO !!! Hoàng Đức bị phạm lỗi trước vòng cấm địa, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công ở cự ly khoảng 28m. Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm địa để Xuân Mạnh dứt điểm ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
37': KHÔNG VÀO !!! Hoàng Hên đi bóng kỹ thuật trước vòng cấm địa của Myanmar sau đó tung cú cứa lòng, nhưng bóng lại đi chệch khung thành đối phương.
35': KHÔNG VÀO !!! Văn Hậu tạt bóng vào vòng cấm địa hướng đến vị trí của Xuân Son, tiền đạo của Nam Định đánh đầu đập đất, nhưng bóng lại không đi trúng đích. ĐT Việt Nam đang sử dụng khá nhiều những pha bóng bổng để tiếp cận khung thành đối phương.
31': KHÔNG VÀO !!! Xuân Son có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo sinh năm 1997 tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Myanmar.
30': KHÔNG VÀO !!! Quang Hải treo bóng từ tình huống đá phạt trực tiếp cho Xuân Son đánh đầu cận thành, tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành đội khách trong gang tấc.
29': THẺ VÀNG !!! Maung Maung Lwin nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Quang Hải.
28': NGUY HIỂM !!! Myanmar đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo rất khó chịu vào vòng cấm địa, nhưng Lê Giang đã đấm bóng giải nguy. Thế trận đang diễn ra cân bằng hơn khi Myanmar chơi tốt dần lên và bắt đầu tạo sức ép lên khung thành đội chủ nhà.
26': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Đức phất bóng dài cho Hoàng Hên xâm nhập vòng cấm địa, nhưng tiền vệ của Hà Nội FC đã bị hậu vệ đối phương tác động và không thể nhận bóng.
23': SÚT XA !!! Than Paing có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cú sút xa của tiền đạo này đã đi chệch khung thành đội tuyển Việt Nam. Ngay tình huống tấn công sau đó, Than Paing thoát xuống xâm nhập vòng cấm, nhưng may mắn cho đội chủ nhà là thủ môn Lê Giang đã băng ra kịp thời để ôm gọn bóng.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tiến Anh chuyền bóng cho Tài Lộc ở trong vòng cấm địa Myanmar, nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời ập vào truy cản và cướp bóng thành công.
19': KHÔNG VÀO !!! Win Naing Tun có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm của ĐT Việt Nam, nhưng cầu thủ này lại đánh đầu đi chệch khung thành.
Cận cảnh bàn thắng của Xuân Son.
16': KHÔNG VÀO !!! Myanmar phản công nhanh, Lwin Moe Aung dốc bóng tốc độ rồi tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Lê Giang.
14': PHẠT GÓC !!! ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm địa hướng tới vị trí của Hoàng Đức, nhưng cú sút bóng sống của tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình lại đi cao hơn khung thành đối phương.
12': SÚT XA !!! Hoàng Đức tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không thắng được thủ môn San Satt Naing.
11': ĐT Việt Nam đang kiểm soát bóng vượt trội, tấn công dồn dập về phía khung thành của Myanmar, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa có được bàn thắng thứ 2.
9': PHẠT GÓC !!! ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa để Xuân Son đánh đầu, nhưng đi không trúng đích.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tài Lộc đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó bấm bóng bổng cho đồng đội, nhưng hơi mạnh nên cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐT Việt Nam bị trôi qua.
5': VÀO VÀO VÀO !!! ĐT Việt Nam tấn công trung lộ rất hay, cơ hội đến với Xuân Son ngay rìa vòng cấm địa, tiền đạo sinh năm 1997 dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
4': Quang Hải chuyền dài vượt tuyến cho Văn Hậu, nhưng cầu thủ thuộc biên chế CAHN lại khống chế bước một không tốt nên đã bị hậu vệ đối phương ập vào cướp bóng thánh công.
2': PHẠT GÓC !!! Quang Hải đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Myanmar, nhưng đội chủ nhà không làm khó được hàng phòng ngự đối phương. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
2': THẺ VÀNG !!! Tài Lộc cướp bóng phản công, nhưng bị Kyaw Min Oo phạm lỗi, trọng tài lập tực rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của Myanmar.
1': PHẠM LỖI !!! Xuân Son phạm lỗi với cầu thủ Myanmar, trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp từ giữa sân.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Các cầu thủ Myanmar khởi động trước trận (Thực hiện: Trần Tiến)
Các cầu thủ ĐT Việt Nam khởi động (Ảnh: Hoài Thương)
Các cổ động viên vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Trần Tiến - Như Đạt)
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Hoài Thương)
Chia sẻ với truyền thông, Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội đặt mục tiêu giành kết quả tích cực trước Myanmar để tạo đà cho ASEAN Championship 2026. “Đây là trận giao hữu nhưng toàn đội vẫn hướng đến một kết quả tốt. Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức” - Quang Hải cho biết.
Nhận định Việt Nam vs Myanmar: Màn tổng duyệt hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.
Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên không chỉ là màn tổng duyệt cuối cùng trước ASEAN Championship 2026 mà còn đánh dấu màn ra mắt của HLV Jorn Andersen trên cương vị thuyền trưởng Myanmar. Trong buổi họp báo trước trận, cả hai nhà cầm quân đều khẳng định quyết tâm tận dụng tối đa cơ hội để đánh giá lực lượng và hoàn thiện đội hình.
HLV Kim Sang Sik xem Myanmar là phép thử quan trọng
HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã trải qua gần bốn tuần chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá trận đấu với Myanmar là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện kiểm chứng hiệu quả của quá trình tập luyện, đồng thời xác định điểm rơi phong độ trước giải đấu chính thức.
Ông nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của đội tuyển là hoàn thiện lối chơi và đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trong điều kiện thi đấu thực tế.
“Đây là trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Championship 2026. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì các cầu thủ thể hiện sau gần bốn tuần tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.
HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá cao chiều sâu đội hình khi đội tuyển có thêm nhiều phương án nhân sự chất lượng. Bên cạnh những gương mặt mới, các trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bộ khung cho ASEAN Championship.
Nói về mục tiêu trước mắt, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tuyệt đối vào từng trận đấu thay vì nghĩ quá xa.
“Điều quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận để hướng tới kết quả tốt nhất”.
Đánh giá về Myanmar, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi dưới thời HLV mới và sẽ mang đến không ít khó khăn.
“Hai năm trước Việt Nam thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có HLV mới với năng lực đã được khẳng định tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao”.
Về lực lượng, ông xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo không thể góp mặt vì chấn thương, trong khi hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo đã được triệu tập bổ sung. HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào mà đặt sức mạnh tập thể lên hàng đầu.
Lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Thái Nguyên, ông cũng bày tỏ ấn tượng trước tình cảm của người hâm mộ và hy vọng các học trò sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn.
HLV Jorn Andersen kỳ vọng Myanmar tích lũy kinh nghiệm
Ở phía đối diện, HLV Jorn Andersen cho biết ông mới tiếp quản đội tuyển Myanmar khoảng một tuần, vì vậy cuộc đối đầu với Việt Nam cũng là trận ra mắt của ông trên cương vị HLV trưởng.
Chiến lược gia người Na Uy đánh giá đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và xem đây là cơ hội quý giá để Myanmar học hỏi.
“Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Myanmar tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện”.
HLV Jorn Andersen đặc biệt đánh giá cao những thay đổi trong đội hình Việt Nam, nhất là sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới trên hàng công. Theo ông, việc đối đầu với một đối thủ chất lượng sẽ giúp Ban huấn luyện kiểm chứng năng lực cầu thủ, đánh giá khả năng vận hành chiến thuật cũng như xác định những điểm cần cải thiện.
“Dù kết quả ra sao, đây vẫn sẽ là trận đấu có ý nghĩa đối với sự phát triển của đội tuyển Myanmar”.
Đội trưởng Nanda Kyaw cũng gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì lời mời tham dự trận giao hữu. Anh khẳng định Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để thể hiện những gì toàn đội đã chuẩn bị trong thời gian qua.
Theo Nanda Kyaw, Myanmar đang bước vào giai đoạn chuyển giao với ban huấn luyện mới cùng nhiều thay đổi về lực lượng, vì vậy toàn đội muốn tạo dựng hình ảnh tích cực trước thềm ASEAN Championship 2026.
Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước Myanmar để tạo đà cho hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng chia sẻ niềm vui khi lần đầu thi đấu tại Thái Nguyên và cảm nhận rõ sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ địa phương.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên, khép lại quá trình chuẩn bị của cả hai đội trước khi bước vào ASEAN Championship 2026. Đây được kỳ vọng sẽ là màn kiểm chứng quan trọng về chuyên môn, đồng thời giúp hai ban huấn luyện hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng cho mục tiêu tại giải đấu số một khu vực.
Trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar trong khuôn khổ giao hữu quốc tế diễn ra vào lúc 19h hôm nay 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.
Nhận định Việt Nam vs Myanmar: Màn tổng duyệt hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.