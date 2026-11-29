10:08

Derby Merseyside giữa Everton và Liverpool luôn mang đến bầu không khí đặc biệt, bất kể khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu lần này, Liverpool đang nắm nhiều lợi thế hơn hẳn Everton, từ phong độ, chất lượng hàng công cho đến sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật.

Thực tế, Everton bước vào trận derby Merseyside với tâm trạng không mấy dễ chịu sau thất bại nặng nề 0-4 trên sân Brentford ở vòng đấu trước. Kết quả này chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của thầy trò HLV David Moyes, đồng thời phơi bày những vấn đề trong hệ thống phòng ngự.

Về phần mình, Liverpool đang có những ngày tháng đầy hứng khởi. 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, cho thấy đội bóng của HLV Andoni Iraola đang tìm thấy sự cân bằng cần thiết. Chiến thắng 4-0 trước MU tại Anfield là màn trình diễn giàu sức thuyết phục, trước khi họ tiếp tục đánh bại đối thủ khó chịu Club Brugge 3-0 ngay trên đất Bỉ.

Florian Wirtz đang trở thành điểm kết nối quan trọng trong lối chơi, với khả năng hoạt động giữa các tuyến, sáng tạo cơ hội và trực tiếp ghi bàn. Trong khi đó, Alexander Isak liên tục cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ. Cú đúp vào lưới Club Brugge giúp tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.

Tất nhiên, The Kop cũng có vấn đề của riêng mình. Cody Gakpo vắng mặt vì chấn thương bắp chân, còn Ryan Gravenberch chưa thể trở lại do vấn đề ở gót chân. Điều đó có thể ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình, đặc biệt nếu Everton chủ động chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Everton có lợi thế sân nhà cùng động lực chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua trước The Kop. Tuy nhiên, xét trên mọi phương diện, Liverpool vẫn vượt trội về phong độ, khả năng tổ chức tấn công và sự ổn định.