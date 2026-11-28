TRỰC TIẾP Hà Nội FC 0-0 Hà Tĩnh vòng 9 V-League 2026/27
VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs Hà Tĩnh thuộc khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27 diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội: Chủ nhà quyết tâm trở lại, đội khách muốn “phá dớp” lạ kỳ.
Xin chào quý khán giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Hà Nội FC vs Hà Tĩnh thuộc khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27 diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Các cầu thủ Hà Nội FC có mặt tại sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận gặp Hà Tĩnh (Ảnh: Hà Nội FC)
TRỰC TIẾP MU vs Brentford vòng 12 Ngoại hạng Anh: 3 điểm đầu tiên cho Pochettino?
VOV.VN - TRỰC TIẾP MU vs Brentford vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h00 ngày 28/11/2026 trên sân vận động Old Trafford, Anh. Đây là trận đấu mà HLV Pochettino tìm kiếm 3 điểm đầu tiên cùng Quỷ đỏ.
Xác định các cặp đấu vòng 32 đội U17 World Cup 2026: U17 Hàn Quốc đấu U17 Nhật Bản
VOV.VN - Xác định các cặp đấu vòng 32 đội VCK U17 World Cup 2026: U17 Hàn Quốc đối đầu U17 Nhật Bản, trong khi U17 Trung Quốc chạm trán U17 Serbia.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Brentford vòng 12 Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Brentford thuộc khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 22h00 ngày 28/11 trên sân vận động Old Trafford.
Từ nước mắt của HLV Roland đến cột mốc lịch sử U17 Việt Nam tạo nên ở World Cup
VOV.VN - Phía sau giọt nước mắt của HLV Cristiano Roland và những cột mốc lịch sử của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 là lời nhắc nhở: Làm thế nào để những tài năng trẻ không chỉ tạo nên khoảnh khắc tự hào, mà còn được chắp cánh vươn xa trong tương lai?
U17 Việt Nam về nước, khép lại hành trình lịch sử tại U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sáng 28/11, ĐT U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại hành trình tranh tài tại VCK U17 World Cup 2026. Dù chưa thể giành quyền đi tiếp, lần đầu góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Hà Nội FC trở lại sân Hàng Đẫy ở vòng 9 V-League 2026/27 với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đối thủ lần này là Hà Tĩnh, tập thể đang có phong độ ổn định và đặc biệt mang theo khát vọng chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Hàng Đẫy trước đội bóng Thủ đô.
Chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai ở vòng 8 giúp thầy trò HLV Harry Kewell giải tỏa phần nào áp lực sau những kết quả thiếu thuyết phục. Dẫu vậy, Hà Nội FC vẫn cần chứng minh họ có thể duy trì sự ổn định, thay vì tiếp tục chơi hay trước đối thủ mạnh nhưng bất ngờ đánh rơi điểm số khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.
Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh đang có cơ sở để tự tin trước chuyến hành quân ra Thủ đô. Với 14 điểm sau 8 trận, đội bóng núi Hồng hiện xếp trên Hà Nội FC và cho thấy họ không còn là đối thủ chỉ biết đặt mục tiêu trụ hạng, mà đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào.
Hà Nội FC cần nhiều hơn một chiến thắng để khẳng định sự trở lại
Hà Nội FC bước vào trận đấu với Hà Tĩnh bằng sự hưng phấn nhất định sau màn ngược dòng trước Đồng Nai. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô áo tím giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại, ghi được 8 bàn nhưng cũng để thủng lưới ở cả 5 trận.
Những con số ấy phản ánh khá rõ hai mặt trong lối chơi của thầy trò HLV Harry Kewell. Hà Nội FC vẫn có khả năng tạo sức ép, tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng, nhưng sự chắc chắn trong phòng ngự chưa được duy trì xuyên suốt.
Trong bối cảnh đội bóng chưa có được sự đồng đều ở các vị trí, phong độ của Hai Long có thể đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Hà Nội FC không thể đặt toàn bộ hy vọng vào một cá nhân, bởi muốn vượt qua một đối thủ tổ chức tốt như Hà Tĩnh, họ cần sự kết nối hiệu quả giữa các tuyến.
Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và khai thác hai hành lang biên. Những cầu thủ có kỹ thuật như Hai Long, Văn Quyết hay Aymeric có thể tạo ra khác biệt bằng các pha phối hợp ở sát vòng cấm, nhưng điều quan trọng là tốc độ luân chuyển bóng và khả năng di chuyển không bóng phải đủ tốt.
Nếu chỉ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân mà thiếu những đường chuyền xuyên tuyến hoặc tình huống xâm nhập bất ngờ, Hà Nội FC có nguy cơ rơi vào thế bế tắc. Trước một hàng phòng ngự chơi kỷ luật, sự kiên nhẫn và tính chính xác trong những pha xử lý cuối cùng sẽ quyết định khả năng tạo ra cơ hội của đội chủ nhà.
Một vấn đề khác mà HLV Harry Kewell cần đặc biệt lưu tâm là khả năng chống phản công. Việc đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận có thể giúp Hà Nội FC duy trì sức ép, nhưng cũng để lại khoảng trống phía sau nếu các tiền vệ không kịp thời tổ chức bọc lót khi mất bóng.
Để thủng lưới trong cả 5 trận gần nhất là lời cảnh báo đủ rõ ràng. Hà Tĩnh sở hữu Daniel Passira đang có hiệu suất ghi bàn đáng chú ý, vì vậy chỉ một tình huống mất bóng thiếu kiểm soát cũng có thể khiến đội bóng Thủ đô phải trả giá.
Hà Tĩnh mơ "phá dớp", Daniel Passira là mối đe dọa lớn
Nếu Hà Nội FC vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định, Hà Tĩnh lại cho thấy hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng miền Trung thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1, ghi 8 bàn, thành tích tấn công tương đương đối thủ sắp tới.
Chiến thắng 2-1 trước CA TP.HCM ở vòng 8 là minh chứng cho bản lĩnh của thầy trò HLV Phan Như Thuật. Hà Tĩnh không nhất thiết phải áp đảo đối phương trong suốt trận đấu, nhưng biết cách duy trì sự tập trung và tung ra đòn quyết định ở thời điểm quan trọng.
Những kết quả tích cực trước Hải Phòng, Thanh Hóa hay CA TP.HCM cũng cho thấy đội bóng núi Hồng có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng. Họ đề cao tính tổ chức, duy trì cự ly đội hình hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình trong mọi thời điểm.
Đáng chú ý, chuyến làm khách tại Hàng Đẫy lần này còn mở ra cơ hội để Hà Tĩnh chấm dứt một thống kê không mấy vui vẻ. Kể từ khi góp mặt tại V-League, đội bóng miền Trung đã 6 lần hành quân đến sân của Hà Nội FC nhưng chưa một lần giành chiến thắng, với thành tích 3 trận hòa và 3 thất bại.
Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Hàng Đẫy vào tháng 4/2026, Hà Tĩnh thậm chí phải nhận thất bại 0-3. Tuy nhiên, tương quan phong độ hiện tại đã có những thay đổi, khi đội bóng núi Hồng đang đứng trên Hà Nội FC và sở hữu sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.
Daniel Passira sẽ là nhân tố mà hàng thủ chủ nhà phải đặc biệt cảnh giác. Với 6 bàn thắng từ đầu mùa, “người cũ” của đội bóng Thủ đô đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Hà Tĩnh, đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống nếu đối phương tổ chức phòng ngự thiếu chặt chẽ.
Bên cạnh đó, Luiz Antonio có thể mang đến sự chắc chắn trong tranh chấp và khả năng tổ chức bóng từ tuyến dưới, trong khi Trọng Hoàng sở hữu kinh nghiệm để hỗ trợ phòng ngự, bọc lót cho đồng đội. Văn Bửu cũng cần hoạt động tích cực ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế không gian xử lý của Hai Long và các cầu thủ sáng tạo bên phía Hà Nội FC.
Chìa khóa của Hà Tĩnh nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình và không để đội chủ nhà dễ dàng đưa bóng đến khu vực trước vòng cấm. Nếu kiểm soát tốt tuyến giữa, đội khách có thể buộc Hà Nội FC phải triển khai bóng ra biên hoặc sử dụng những đường chuyền dài có độ rủi ro cao, qua đó chờ đợi thời cơ phản công.
Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Hà Tĩnh
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Công Nhật, Silva, Anh Tiệp, Hùng Dũng, Sade, Felida, Aymeric, Andrew Jung, Văn Quyết, Hai Long.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Lương, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Bửu, Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel Passira.
Nhận định V-League 2026/27 hôm nay 28/11: Cơ hội cho Hà Nội FC, HAGL lâm nguy
VOV.VN - Vòng 9 V-League 2026/27 diễn ra hôm nay 28/11 mang đến ba cuộc đối đầu đáng chú ý, trong đó Hà Nội FC có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, HAGL đối diện sức ép ngày càng lớn trong cuộc chiến trụ hạng, trong khi màn so tài giữa Bắc Ninh và Đà Nẵng hứa hẹn căng thẳng không kém phần hấp dẫn.
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định giữ vững ngôi đầu
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Nam Định giữ vững vị trí dẫn đầu sau trận đấu với CAHN.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 9 V-League 2026/2027: Tâm điểm ở Thiên Trường
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 9 V-League 2026/2027, trận đấu tâm điểm sẽ diễn ra giữa Nam Định và CLB CAHN trên sân Thiên Trường.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Nội FC vs Hà Tĩnh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Nội FC vs Hà Tĩnh, vòng 9 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 28/11/2026 trên sân Hàng Đẫy.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs HAGL
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CA TP.HCM vs HAGL, vòng 9 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 28/11/2026.
Nhận định vòng 9 V-League: Sự trở lại của những ngôi sao trong VFantasy?
VOV.VN - Nhận định vòng 9 V-League 2026/2027: Sự trở lại của những ngôi sao trong VFantasy? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 60.