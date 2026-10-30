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Trực tiếp Hà Nội FC 0-0 Ninh Bình: Đội bóng Thủ đô đối mặt thử thách lớn

Thứ Sáu, 18:02, 30/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs Ninh Bình diễn ra vào 19h15 ngày 30/10 trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/27.

Trực tiếp Hà Nội FC vs Ninh Bình diễn ra vào 19h15 ngày 30/10 trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/27.

19:24

9': Nguy hiểm! Ngọc Mỹ có pha dứt điểm vào cột gần từ sát vòng cấm nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã bắt gọn cứu thua cho Hà Nội FC.

19:23

8': Không được! Ninh Bình có tình huống rót bóng ra sau lưng hàng phòng ngự Hà Nội FC cho Lucao băng lên nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã kịp thời băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.

19:20

5': Thế trận chặt chẽ! Trong những phút đầu trận, cả hai đội đều thi đấu thăm dò nhằm tìm ra khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương.

19:14

Trận đấu bắt đầu! Ninh Bình là đội giao bóng trước.

18:50
18:50

Bầu không khí sôi động trước trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình (Ảnh: Hoài Thương)

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18:24
18:23
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Danh sách đăng ký thi đấu trận Hà Nội FC vs Ninh Bình.
10:19
10:18
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10:18
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10:10

Màn so tài giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình được đánh giá là một trong những trận cầu đáng chú ý bậc nhất tại vòng 6 V-League 2026/27. Đây là hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ cũng như sở hữu lối chơi có bản sắc riêng của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC đang ở thời điểm rất khó khăn khi vừa để thua Đà Nẵng ở vòng đấu trước, qua đó tiếp tục thể hiện phong độ không ổn định ở giai đoạn đầu mùa. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng đang khó khăn về lực lượng khi vắng Duy Mạnh và Hoàng Hên dài hạn do chấn thương, còn hậu vệ trẻ Anh Tiệp không thể ra sân trong trận đấu này do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng trước đó.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV trưởng Harry Kewell không thể ra đường biên chỉ đạo trực tiếp do nhận thẻ đỏ cũng trong trận gặp Đà Nẵng. Bên cạnh đó, HLV thể lực Bruno Luis Inarra nhận án phạt vì phản ứng sau trận đấu. Đây cũng là yếu tố khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này.

Ninh Bình rất muốn giành chiến thắng ngay trên sân Hàng Đẫy như cách đã làm ở mùa giải trước (thắng 2-1). Đặc biệt sau trận thua CA TP.HCM, Ninh Bình cần một cú hích về mặt tâm lý để tiếp tục đua vô địch. Đối đầu với Hà Nội FC đang gặp khó khăn về nhiều mặt, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hướng tới việc giành chiến thắng trong màn so tài này.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình sẽ diễn ra vào 19h15 hôm nay 30/10 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Như Đạt/VOV.VN
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