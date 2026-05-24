Trực tiếp Hà Nội FC 1-0 Nam Định: Hoàng Hên mở tỷ số
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 24/5.
Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 24/5.
25' Caio Cesar phất dài cho Ti Phông băng lên nhưng cầu thủ của Nam Định đã ở vị trí việt vị.
21' Fisher dạt biên, tung ra quả tạt để Passira đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Nam Định.
17' Hùng Dũng có bóng ở chếch bên cánh phải, anh xâm nhập vòng cấm Nam Định và tung ra cú căng ngang nhưng bóng đi quá bổng và không có cầu thủ chủ nhà nào tiếp cận được trái bóng.
15' Hà Nội FC đang là đội kiểm soát trận đấu tốt hơn. Các cầu thủ Nam Định chưa thể tạo được pha bóng nào đáng kể về khung thành thủ môn Văn Chuẩn.
9' VÀO OOO!!! Trên chấm 11m, Hoàng Hên dễ dàng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho Hà Nội FC.
8' Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Duy Lân xác nhận có phạt đền cho đội chủ nhà.
6' Văn Tới va chạm với Passira trong vòng cấm Nam Định và trọng tài kiểm tra VAR để xác định xem có phạt đền cho Hà Nội FC hay không.
4' Đậu Văn Toàn mở bóng sang cánh trái cho Hoàng Hên nhưng cầu thủ nhập tịch của đội chủ nhà đã không thể tiếp cận trái bóng.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Hà Nội FC giao bóng trước.
Thất bại trước Thể Công Viettel ở vòng 23 khiến Nam Định tụt xuống đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026. Xem ra, đội bóng thành Nam bây giờ không còn quá đặt nặng chỗ đứng ở đích đến một khi tốp 3 đã không với tới.
Nhiệm vụ bây giờ của HLV Vũ Hồng Việt có lẽ là chuẩn bị nhân sự một cách tốt nhất để vừa tạo nên một đội hình xuất sắc, đồng thời, đảm bảo cho các cầu thủ điều kiện tốt về thể lực nhằm hướng đến trận bán kết Cúp Quốc gia. Đây là sân chơi duy nhất còn lại để Nam Định hy vọng tìm đến đỉnh vinh quang sau khi đã thất bại ở tất cả các đấu trường còn lại.
Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đã không thể cạnh tranh Cúp Quốc gia khi đã bị loại sớm. Chiếc cúp vàng V-League 2025/26 cũng đã được trao cho CLB CAHN. Thậm chí, Hà Nội còn gần như không thể với tới ngôi vị á quân ở sân chơi này. Đích nhắm thiết thực nhất của đoàn quân HLV Harry Kewell là vị trí thứ ba.
Để làm được điều đó, Hà Nội FC cần đánh bại Nam Định tối nay. Trận hòa gần nhất của Ninh Bình đã mở ra cơ hội lớn cho Văn Quyết và các đồng đội. Điều quan trọng là họ có thể tận dụng được hay không.
Nhìn toàn cục, chất lượng đội hình của Hà Nội FC cao hơn ở thời điểm hiện tại. Phong độ của đội bóng Thủ đô trong thời gian gần đây cơ bản tốt. Các chân sút cũng liên tục săn bàn để tạo nên cỗ máy vận hành trơn tru. Nếu chơi đúng với phong độ, Hà Nội FC sẽ giành trọn 3 điểm.
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Gay cấn cuộc đua top 3
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Ninh Bình đối mặt nguy cơ mất vị trí top 3 sau khi bị CA TP.HCM cầm hòa 1-1.
Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/5, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ trận thắng Hải Phòng FC 2-0 ở vòng 24 V-League còn Thanh Hóa và HAGL chưa thể chính thức trụ hạng khi hòa 1-1 trong ngày Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà.
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi PVF-CAND có trận hoà rất quan trọng trước Thể Công Viettel.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026.
Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Đồng Nai tiến gần ngôi vô địch
VOV.VN - Cập nhật Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 mới nhất, CLB Đồng Nai tiến gần ngôi vô địch sau chiến thắng quan trọng ở vòng 20.