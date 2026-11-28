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Hà Nội FC trở lại sân Hàng Đẫy ở vòng 9 V-League 2026/27 với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đối thủ lần này là Hà Tĩnh, tập thể đang có phong độ ổn định và đặc biệt mang theo khát vọng chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Hàng Đẫy trước đội bóng Thủ đô.

Hà Nội FC đối đầu Hà Tĩnh ở vòng 9 V-League 2026/27

Chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai ở vòng 8 giúp thầy trò HLV Harry Kewell giải tỏa phần nào áp lực sau những kết quả thiếu thuyết phục. Dẫu vậy, Hà Nội FC vẫn cần chứng minh họ có thể duy trì sự ổn định, thay vì tiếp tục chơi hay trước đối thủ mạnh nhưng bất ngờ đánh rơi điểm số khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh đang có cơ sở để tự tin trước chuyến hành quân ra Thủ đô. Với 14 điểm sau 8 trận, đội bóng núi Hồng hiện xếp trên Hà Nội FC và cho thấy họ không còn là đối thủ chỉ biết đặt mục tiêu trụ hạng, mà đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào.

Hà Nội FC cần nhiều hơn một chiến thắng để khẳng định sự trở lại

Hà Nội FC bước vào trận đấu với Hà Tĩnh bằng sự hưng phấn nhất định sau màn ngược dòng trước Đồng Nai. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô áo tím giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại, ghi được 8 bàn nhưng cũng để thủng lưới ở cả 5 trận.

Hà Nội FC ngược dòng đánh bại Đồng Nai ở vòng 8 V-League 2026/27 (Ảnh: Hà Nội FC)

Những con số ấy phản ánh khá rõ hai mặt trong lối chơi của thầy trò HLV Harry Kewell. Hà Nội FC vẫn có khả năng tạo sức ép, tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng, nhưng sự chắc chắn trong phòng ngự chưa được duy trì xuyên suốt.

Trong bối cảnh đội bóng chưa có được sự đồng đều ở các vị trí, phong độ của Hai Long có thể đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Hà Nội FC không thể đặt toàn bộ hy vọng vào một cá nhân, bởi muốn vượt qua một đối thủ tổ chức tốt như Hà Tĩnh, họ cần sự kết nối hiệu quả giữa các tuyến.

Ảnh: Hà Nội FC

Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và khai thác hai hành lang biên. Những cầu thủ có kỹ thuật như Hai Long, Văn Quyết hay Aymeric có thể tạo ra khác biệt bằng các pha phối hợp ở sát vòng cấm, nhưng điều quan trọng là tốc độ luân chuyển bóng và khả năng di chuyển không bóng phải đủ tốt.

Nếu chỉ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân mà thiếu những đường chuyền xuyên tuyến hoặc tình huống xâm nhập bất ngờ, Hà Nội FC có nguy cơ rơi vào thế bế tắc. Trước một hàng phòng ngự chơi kỷ luật, sự kiên nhẫn và tính chính xác trong những pha xử lý cuối cùng sẽ quyết định khả năng tạo ra cơ hội của đội chủ nhà.

Ảnh: Hà Nội FC

Một vấn đề khác mà HLV Harry Kewell cần đặc biệt lưu tâm là khả năng chống phản công. Việc đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận có thể giúp Hà Nội FC duy trì sức ép, nhưng cũng để lại khoảng trống phía sau nếu các tiền vệ không kịp thời tổ chức bọc lót khi mất bóng.

Để thủng lưới trong cả 5 trận gần nhất là lời cảnh báo đủ rõ ràng. Hà Tĩnh sở hữu Daniel Passira đang có hiệu suất ghi bàn đáng chú ý, vì vậy chỉ một tình huống mất bóng thiếu kiểm soát cũng có thể khiến đội bóng Thủ đô phải trả giá.

Hà Tĩnh mơ "phá dớp", Daniel Passira là mối đe dọa lớn

Nếu Hà Nội FC vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định, Hà Tĩnh lại cho thấy hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng miền Trung thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1, ghi 8 bàn, thành tích tấn công tương đương đối thủ sắp tới.

Chiến thắng 2-1 trước CA TP.HCM ở vòng 8 là minh chứng cho bản lĩnh của thầy trò HLV Phan Như Thuật. Hà Tĩnh không nhất thiết phải áp đảo đối phương trong suốt trận đấu, nhưng biết cách duy trì sự tập trung và tung ra đòn quyết định ở thời điểm quan trọng.

Hà Tĩnh giành chiến thắng ấn tượng trước CA TP.HCM ở vòng 8 V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

Những kết quả tích cực trước Hải Phòng, Thanh Hóa hay CA TP.HCM cũng cho thấy đội bóng núi Hồng có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng. Họ đề cao tính tổ chức, duy trì cự ly đội hình hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình trong mọi thời điểm.

Đáng chú ý, chuyến làm khách tại Hàng Đẫy lần này còn mở ra cơ hội để Hà Tĩnh chấm dứt một thống kê không mấy vui vẻ. Kể từ khi góp mặt tại V-League, đội bóng miền Trung đã 6 lần hành quân đến sân của Hà Nội FC nhưng chưa một lần giành chiến thắng, với thành tích 3 trận hòa và 3 thất bại.

Hà Tĩnh quyết tâm "phá dớp" chưa một lần giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC (Ảnh: VPF)

Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Hàng Đẫy vào tháng 4/2026, Hà Tĩnh thậm chí phải nhận thất bại 0-3. Tuy nhiên, tương quan phong độ hiện tại đã có những thay đổi, khi đội bóng núi Hồng đang đứng trên Hà Nội FC và sở hữu sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.

Daniel Passira sẽ là nhân tố mà hàng thủ chủ nhà phải đặc biệt cảnh giác. Với 6 bàn thắng từ đầu mùa, “người cũ” của đội bóng Thủ đô đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Hà Tĩnh, đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống nếu đối phương tổ chức phòng ngự thiếu chặt chẽ.

Daniel Passira tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng công của đội bóng núi Hồng (Ảnh: VPF)

Bên cạnh đó, Luiz Antonio có thể mang đến sự chắc chắn trong tranh chấp và khả năng tổ chức bóng từ tuyến dưới, trong khi Trọng Hoàng sở hữu kinh nghiệm để hỗ trợ phòng ngự, bọc lót cho đồng đội. Văn Bửu cũng cần hoạt động tích cực ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế không gian xử lý của Hai Long và các cầu thủ sáng tạo bên phía Hà Nội FC.

Chìa khóa của Hà Tĩnh nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình và không để đội chủ nhà dễ dàng đưa bóng đến khu vực trước vòng cấm. Nếu kiểm soát tốt tuyến giữa, đội khách có thể buộc Hà Nội FC phải triển khai bóng ra biên hoặc sử dụng những đường chuyền dài có độ rủi ro cao, qua đó chờ đợi thời cơ phản công.