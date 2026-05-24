Trực tiếp Hà Nội FC vs Nam Định: Đánh chiếm tốp ba V-League?

Thất bại trước Thể Công Viettel ở vòng 23 khiến Nam Định tụt xuống đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026. Xem ra, đội bóng thành Nam bây giờ không còn quá đặt nặng chỗ đứng ở đích đến một khi tốp 3 đã không với tới.

Nhiệm vụ bây giờ của HLV Vũ Hồng Việt có lẽ là chuẩn bị nhân sự một cách tốt nhất để vừa tạo nên một đội hình xuất sắc, đồng thời, đảm bảo cho các cầu thủ điều kiện tốt về thể lực nhằm hướng đến trận bán kết Cúp Quốc gia. Đây là sân chơi duy nhất còn lại để Nam Định hy vọng tìm đến đỉnh vinh quang sau khi đã thất bại ở tất cả các đấu trường còn lại.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đã không thể cạnh tranh Cúp Quốc gia khi đã bị loại sớm. Chiếc cúp vàng V-League 2025/26 cũng đã được trao cho CLB CAHN. Thậm chí, Hà Nội còn gần như không thể với tới ngôi vị á quân ở sân chơi này. Đích nhắm thiết thực nhất của đoàn quân HLV Harry Kewell là vị trí thứ ba.

Để làm được điều đó, Hà Nội FC cần đánh bại Nam Định tối nay. Trận hòa gần nhất của Ninh Bình đã mở ra cơ hội lớn cho Văn Quyết và các đồng đội. Điều quan trọng là họ có thể tận dụng được hay không.

Nhìn toàn cục, chất lượng đội hình của Hà Nội FC cao hơn ở thời điểm hiện tại. Phong độ của đội bóng Thủ đô trong thời gian gần đây cơ bản tốt. Các chân sút cũng liên tục săn bàn để tạo nên cỗ máy vận hành trơn tru. Nếu chơi đúng với phong độ, Hà Nội FC sẽ giành trọn 3 điểm.